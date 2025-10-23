Cyklista spadl ze silnice na náplavku a zranil se, kolo hasiči lovili z řeky

  11:48,  aktualizováno  11:48
Při pádu ze čtyřmetrové výšky se v úterý večer zranil pětapadesátiletý cyklista u Nového Města nad Metují na Náchodsku. V turisticky oblíbeném Pekelském údolí vyjel ze silnice a zřítil se podél zdi na betonovou náplavku. Nahoru ho vytáhli hasiči, záchranáři ho odvezli do náchodské nemocnice.
Hasiči v Pekle transportovali zraněného cyklistu ve vakuové matraci. (21. října...
Dalších 12 fotografií v galerii

Hasiči v Pekle transportovali zraněného cyklistu ve vakuové matraci. (21. října 2025) | foto: HZS Královéhradeckého kraje, Michal Fanta

Nehoda se stala v úterý krátce před 21:00 hodinou mezi výletní restaurací Peklo a lávkou přes Metuji. Silnice tam vede nad řekou, zalesněné údolí je přírodní rezervací.

První na místě pomáhali hasiči. Ti cyklistu naložili do vakuové matrace a vytáhli od řeky na silnici a pak dál k sanitě.

Hasiči v Pekle transportovali zraněného cyklistu ve vakuové matraci. (21. října 2025)
Hasiči v Pekle transportovali zraněného cyklistu ve vakuové matraci. (21. října 2025)
Kolo při nehodě cyklisty skončilo v řece Metuji. (21. října 2025)
Hasiči v Pekle transportovali zraněného cyklistu ve vakuové matraci. (21. října 2025)
13 fotografií

„Zraněný muž byl při příjezdu naší posádky ošetřován kolegy z hasičského záchranného sboru. Byl celou dobu při vědomí. Po poskytnutí tepelného komfortu a ošetření naší posádkou byl pro poranění dolní končetiny a hrudníku přepraven k dalšímu vyšetření do nemocnice v Náchodě,“ sdělila mluvčí krajských zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová.

Nakonec hasiči z řeky vytáhli také cyklistovo kolo. Na místě zasahovala záchranářská posádka z Opočna, také profesionální hasiči z Dobrušky a jednotka dobrovolných hasičů z Nového Města nad Metují.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Autor:
Vstoupit do diskuse