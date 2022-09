Cizinec škrtil lanem těhotnou expřítelkyni, zachránili ji neplnoletí kluci

„Kriminalisté od soboty vyšetřují zvlášť závažný zločin vraždy ve stádiu pokusu, z kterého je obviněn 42letý muž se státní příslušností mimo země Evropské unie,“ uvedla mluvčí krajské policie Iva Kormošová.

Podle policie muž v sobotu okolo osmé večer napadl u vlakového nádraží v Potštejně bývalou partnerku, odtáhl ji mimo cestu, kde ji škrtil lanem s úmyslem zabít ji. Žena však měla obrovské štěstí.

„V té chvíli šli na vlak dva mladiství, kteří uslyšeli zoufalý křik. Starší z chlapců do muže sedícího na ženě, která měla omotané lano kolem krku, strčil, až z ní spadl,“ řekla mluvčí.

Útočník pak nasedl do auta a odjel, předtím však ještě stihl bokem auta narazit do protijedoucího vozu, u něhož vznikla škoda deset tisíc korun. Druhý z chlapců zavolal policii. „Napadená těhotná 34letá žena byla převezena do nemocnice, odkud ji po ošetření propustili,“ poznamenala Kormošová.

Opilý v Hradci nacouval do jiného auta

Incident měl nevídanou dohru. O necelé tři a půl hodiny později, zhruba o půl dvanácté v noci, se v Hradci Králové v ulici Hradečnice stala dopravní nehoda dvou osobních aut. Řidič vozu Škoda Octavia nacouval do za ním jedoucího auta značky Opel Zafira.

„Při nehodě, při níž se nikdo nezranil, byla na vozidlech odhadnuta škoda na 13 tisíc korun. Policisté oba řidiče podrobili dechové zkoušce. U 46letého řidiče byla negativní, ale u 42letého řidiče škodovky byla pozitivní, a to 2,5 promile alkoholu. Opilý řidič, kterého policisté zadrželi a umístili do policejní cely, nepředložil ani jeden doklad potřebný k řízení vozidla. Policisté zároveň zjistili, že jde o muže, po kterém pátrá v souvislosti s případem z Potštejna,“ popsala mluvčí.

Kriminalisté cizince kromě pokusu o vraždu obvinili i z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Obviněný je ve vazbě a hrozí mu 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.

„Velká poklona patří oběma mladíkům, kteří nezaváhali a ihned na nebezpečnou situaci zareagovali. Bezodkladnou pomocí tak ženě s největší pravděpodobností zachránili život,“ dodala Kormošová.