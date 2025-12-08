Cizinci vynesli z firmy v Trutnově senzory za statisíce, prodali je v Polsku

  11:34,  aktualizováno  11:34
Čtyři dlouholetí zaměstnanci, cizinci, okrádali firmu v Trutnově. Vynášeli z ní zboží, které rozprodávali v Polsku. Zaměstnavatel je přistihl, když se snažili odnést 43 senzorů. Policisté pak zjistili, že od října jich takto zmizelo 440. Firma přišla o víc než 550 tisíc korun. Pracovníci jsou již obviněni z krádeže.
Krádež senzorů z trutnovské firmy
Krádež senzorů z trutnovské firmy | foto: Policie ČR

Trutnovské policisty přivolali do místní firmy v pátek 5. prosince ráno, kdy tam zaměstnavatel přistihl při krádeži výrobků cizince ve věku 21, 21, 29 a 37 let. Policie je na místě zadržela. Šetření pak ukázalo, že nešlo o ojedinělý incident.

„Obvinění byli dlouholetými zaměstnanci firmy, dobře znali provoz i rozmístění kamerového systému. Využívali společné směny a čekali na vhodný okamžik, aby se vyhnuli odhalení,“ sdělila mluvčí trutnovské policie Šárka Pižlová.

Škoda pro zaměstnavatele překročila 550 tisíc korun, nejnižší prodejní cena jednoho senzoru totiž přesahuje 1 200 korun.

V sobotu zahájili kriminalisté proti všem čtyřem trestní stíhání pro podezření ze spáchání přečinu krádeže ve spolupachatelství. Jsou stíháni na svobodě. Hrozí jim trest 2 až 8 let vězení.

