Trutnovské policisty přivolali do místní firmy v pátek 5. prosince ráno, kdy tam zaměstnavatel přistihl při krádeži výrobků cizince ve věku 21, 21, 29 a 37 let. Policie je na místě zadržela. Šetření pak ukázalo, že nešlo o ojedinělý incident.
„Obvinění byli dlouholetými zaměstnanci firmy, dobře znali provoz i rozmístění kamerového systému. Využívali společné směny a čekali na vhodný okamžik, aby se vyhnuli odhalení,“ sdělila mluvčí trutnovské policie Šárka Pižlová.
Škoda pro zaměstnavatele překročila 550 tisíc korun, nejnižší prodejní cena jednoho senzoru totiž přesahuje 1 200 korun.
V sobotu zahájili kriminalisté proti všem čtyřem trestní stíhání pro podezření ze spáchání přečinu krádeže ve spolupachatelství. Jsou stíháni na svobodě. Hrozí jim trest 2 až 8 let vězení.