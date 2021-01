Čistička Purum na předměstí končí, odpady přesune jinam. Hradec slaví

Ještě v pondělí 18. ledna se provozem čističky nebezpečných odpadů v hradeckých Kuklenách zabývalo zastupitelstvo a primátor Alexandr Hrabálek (ODS) řekl, že se „blíží určité řešení“.

Již v tu dobu však firma Purum, která čističku v areálu někdejšího Hacaru provozuje, měla jasno: v Hradci Králové definitivně končí.



V pátek 22. ledna dopoledne byla z provozní budovy sejmuta modrá cedule s bílým logem nechtěné firmy, jindy volně přístupná čistička byla zamčená, ze dvora zmizely i tisícilitrové kontejnery s neznámým obsahem i cisterny přivážející nebezpečný odpad.

„Už tři měsíce se sem nedovezl ani litr k vyčištění. Mně dali výpověď a kam se firma stěhuje, nemám tušení,“ řekl její zaměstnanec, který v pátek pomáhal při snímání štítu společnosti Purum.

Radnice proti provozu bojovala několik let, zatím posledními kroky bylo podání trestního oznámení v červenci loňského roku a šetření České inspekce životního prostředí (ČIŽP), jež zjistila porušení integrovaného povolení.

Provozovatel: Ať si v Hradci dál hrají detektivku

Z vyjádření Daniela Krafta, jednatele dotyčné společnosti, lze usuzovat, že mu došla trpělivost.

„Nemám ambice se v tom dál patlat, Hradec Králové už je pro nás ukončená záležitost. A údajné nebezpečí z čističky? K tomu vůbec nemá cenu se vyjadřovat, ale ať si v Hradci tu detektivku hrají dál. Když je někdo schopen takovým způsobem to přitáhnout za vlasy, nemůžu se obhajovat,“ konstatoval Kraft.

„Provoz tu byl sedm let, po celou dobu jen bojujeme, přestože se nikdy nic nestalo a nepotvrdilo. Donutili nás dělat i průzkumy, jestli tam není ekologická zátěž. Je to jen sedm let dlouhá hysterie, nic jiného. Nemá proti tomu cenu dál bojovat,“ řekl Kraft.

Pražská společnost však platila velmi vysoké pokuty za jiné své provozy. Vloni v listopadu v jejím areálu v Hamru na Jezeře na Liberecku explodovaly chemikálie, jeden muž zemřel, sedm zaměstnanců bylo zraněno. Za několikanásobné porušení povinností při zajišťování bezpečnosti práce dostal Purum pokutu 1,32 milionu korun.

Statisícové sankce společnost platila i za mobilní zařízení na Teplicku, kde bez povolení nakládala s odpady z nemocnic nebo za skládku na Liberecku.

Město je s koncem spokojeno

Zprávu o konci kritizované čističky má i hejtmanství. „Společnost Purum oznámila krajskému úřadu trvalé ukončení provozu své chemické čistírny odpadních vod v hradecké čtvrti Kukleny,“ uvedl mluvčí kraje Daniel Lechmann.

Hradecká radnice se spokojeností s náhlým odchodem čističky z města netají.

„Jsem rád, že se nám to podařilo dotáhnout a firma opustí areál. Jejich byznys je postaven na tom, že mají větší počet provozů, takže se jen přesunou jinam. Původně jsem si představoval, že to zavře krajský úřad nebo inspekce, ale i tak jsem spokojen, že zmizí. Jednali jsme i s vlastníky celého areálu, což zřejmě bylo klíčové. Firma Purum tu byla jen v nájmu a vlastníci zřejmě dospěli k názoru, že je to škodlivé i pro ostatní nájemce,“ uvedl náměstek hradeckého primátora pro oblast životního prostředí Martin Hanousek (Změna a Zelení).

Firma se sice po celou dobu hájila, že jedná přesně podle provozního řádu a že skladování v plastových kontejnerech je v souladu s legislativou, avšak když v prosinci 2019 čističku navštívil redaktor MF DNES, mohl i on jako laik konstatovat nesrovnalosti. Především dvůr s mnoha desítkami plných kontejnerů byl volně přístupný, odkalovací bazény byly až po okraj plné černé tekutiny, důvěryhodnost nevzbuzoval ani zápach.

Purum provoz rozmělní

„My jsme ani netušili, že v Kuklenách existuje chemická čistírna odpadních vod, kam jsou naváženy chemické odpady z podnikatelského sektoru a z celé republiky a tady se to nějakým způsobem čistí v určitém reaktoru. V minulosti docházelo k vypouštění vod do kanalizace,“ vystoupil v pondělí před zastupiteli člen komise místní samosprávy Kukleny Kamil Podroužek.

„Pokud se podíváte do záměru, zjistíte, že tam jsou skutečně nebezpečné látky, přitom tato chemická továrna se nachází téměř uprostřed města, asi 400 metrů od Auparku. Navíc je i v blízkosti Labského náhonu,“ řekl Kamil Podroužek, jenž na schůzi žádal o nápravu.

Daniel Kraft potvrdil domněnky, že Purum odpady z Hradce převeze jinam: „Vzhledem k tomu, že po republice máme takových provozů asi patnáct a jeden kvůli nevoli zavíráme, provoz rozmělníme po dalších.“

Jednatel firmy dále popsal realitu podnikání s odpady: „Když přijdu do hospody a řeknu, že dělám odpady, všichni mě plácají po zádech. Jenže když řeknu, že je budu dělat u nich v obci, ze stejné hospody mě vyhodí. Už jsem zjistil, že nemá smysl cokoli a komukoli něco vyvracet. Prostě děláme nebezpečné odpady, například likvidaci motorových olejů, a tudíž jsme považováni za nebezpečí.“



Boj proti trojici čističek

Město se nechce spokojit pouze se stěhováním čističky z Kuklen. „Na krajském úřadě se řeší EIA (Vyloučení vlivu na soustavu Natura 2000 -pozn. red.) a řízení paralelně běží. Zkrátka je potřeba dosáhnout zákazu čističky i úředně,“ potvrdil náměstek Hanousek.

Podle něj byl provoz společnosti Purum v kuklenské čističce nelegální, likvidace odpadů je v rozporu s územním plánem, je v záplavovém území a navrch nemá posouzení vlivu na životní prostředí.

Purum má další čističku v Březhradu. Její provoz v někdejším masokombinátu zastavila ČIŽP, protože firma mimo jiné nedoložila, kde skončilo nejméně 1 220 kubíků odpadních vod. Město se však domnívá, že Purum bude chtít provoz obnovit. Zastavit proces čištění nebezpečných látek se podařilo také v dekontaminačním středisku Dekos, odkud na sklonku roku 2017 do okolí unikly tuny ropných produktů.

„Čistírnu v Březhradu se nám podařilo zastavit, ale očekávám, že to ještě bude úřední boj. Největším oříškem je Dekos, protože odtud odpady nikdo neodváží a krajský úřad současně nekoná. Avšak my jsme se zaměřili na tři čističky a povedlo se nám dosáhnout jejich konce, přestože někde jen poločasu,“ neskrýval uspokojení Hanousek.