Chlumec se díky podjezdu zbaví kolon, vznikne i autobusový terminál

Když spadnou závory, fronty aut se táhnou až k centru města a cesta k blízkému nádraží je zablokovaná. Když se pak šraňky zase zvednou, chodci a cyklisté kličkují mezi kolejemi na dosah od projíždějících náklaďáků.

Tak to každodenně vypadá na železničním přejezdu při výjezdu z Chlumce nad Cidlinou směrem na Nový Bydžov.

Je tu řešení. Problematické křížení s železničním koridorem z Prahy do Hradce Králové nahradí podjezd, který již chystá Správa železnic jako součást modernizace tratě z Velkého Oseku do Chocně.

„Je to pro nás hrozně důležité. Silnice číslo 327 spojující Jičín a Kolín je velmi frekventovaná a mnoho aut z různých průmyslových zón, včetně bydžovské, se po ní snaží dostat na dálnici. Evidujeme na ní přes osm tisíc aut za 24 hodin, která nám jezdí přes centrum města. Byly k dispozici čtyři varianty mimoúrovňového křížení a zastupitelstvo vybralo tu, která bude ve směru od Chlumce vedena podjezdem pod tratí východně od současného přejezdu. Jinak by to ani nešlo, protože západně je Chlumecký rybník. Uvažovaný nadjezd by zase zasahoval do ulice Nádražní,“ přiblížil chlumecký starosta Miroslav Uchytil (KDU-ČSL).

Součástí stavby bude i stezka pro cyklisty a také samostatný podchod pro chodce pod tratí i pod budoucí přeložkou silnice, který bude navazovat na stezku po hrázi Chlumeckého rybníka. V současné době chodci a cyklisté nemají na přejezdu dost prostoru, vozovka je úzká, a pokud chtějí přejít za provozu, musí překonat hned tři koleje (vlečka, trať z Prahy do Hradce Králové a trať směrem na Nový Bydžov).

„Bydlím na druhé straně za kolejemi, takže tudy chodím pravidelně. Je to tady komplikované pro auta i pro nás chodce. Myslím si, že podjezd je dobrá věc a že to vítá většina obyvatel Chlumce. Navíc je na druhé straně také zážitkové centrum Fajnpark a v létě tudy chodí hodně lidí se spoustou dětí,“ připomíná pracovnice v sociálních službách Monika Steklá z Chlumce nad Cidlinou.

Modernizace úseku z Velkého Oseku do Hradce Králové a Chocně bude znamenat vybudování druhé koleje. Vylepšení přinese plynulejší a rychlejší provoz na trati, která by měla odlehčit provozu na přetíženém koridoru z Prahy přes Kolín a Pardubice na Moravu.

Město přeťaté jako žížala

„Za 24 hodin projede Chlumcem 125 vlakových souprav. Jakmile přibude další kolej, stoupne to ještě o dalších 70 procent. Už nyní jsou závory dole každou chvíli, fronty jsou až k centru a každý si může spočítat, jakou frekvencí by potom závory na přejezdu padaly dolů. Pokud by nebylo mimoúrovňové křížení, auta by stála až v Bydžově, naše město by bylo přeťaté jako žížala a dopravní problémy by byly šílené. Těsně u přejezdu je navíc křižovatka, odkud se jezdí k nádraží, kterou stojící auta blokují,“ upozornil Uchytil.

Podle něj je Chlumec vlastně pěticípá silniční křižovatka, kde se sbíhají cesty z Pardubic, Hradce Králové, Prahy, Kolína a Jičína, a zároveň čtyřcípá železniční křižovatka (Praha, Hradec, Trutnov, Městec Králové).

Náklady na modernizaci tratě přesáhnou čtyři miliardy korun.

„Díky plnému zdvoukolejnění vzroste značně spolehlivost a stabilita na dané trati a po celkové rekonstrukci trati Velký Osek – Hradec Králové – Choceň ji bude možné využívat jako alternativu k železničnímu koridoru v úseku Kolín – Choceň. Termín stavby předpokládáme v letech 2025 až 2028. Celkové investiční náklady budou přesahovat čtyři miliardy korun. Plné zdvoukolejnění v celém úseku trati je navrženo do rychlosti 120 kilometrů za hodinu,“ sdělil mluvčí Správy železnic Marek Illiaš.

Terminál, nádraží, podjezd

Pracem na trati bude předcházet další důležitá změna pro Chlumecké - opravou projde nádražní budova.

„Termín realizace je od března 2023 do května 2024, náklady budou 82 milionů korun. Vzniknou dva objekty - dopravní pavilon a výpravní budova s přístavbou restaurace. Počítá se se zateplením fasády a zastřešení, výměnou sítí, optimalizací a doplněním veřejných prostor či bezbariérovým řešením dopravního pavilonu,“ přiblížil Illiaš.

Zanedbané chlumecké nádraží a jeho okolí se však již nyní stává místem, kam se soustředí výrazné změny.

„Na jednom místě se u nás potkávají tři důležité stavby – letos a příští rok jde o dopravní autobusový terminál, na to naváže rekonstrukce nádražní budovy a následovat bude modernizace tratě včetně nástupišť na nádraží a podjezdu. Je to velice pěkně řešené, líbí se nám to. Dali jsme si i podmínku, že při stavbě podjezdu a rekonstrukci nádraží vzniknou protihlukové stěny všude tam, kde je to možné. U nádraží je spousta bytových domů, právě v této severní části města je největší zástavba,“ shrnul Uchytil.