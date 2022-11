V Chlumci mají nový autobusový terminál, nádraží na opravu stále čeká

Přípravy na přestavbu chlumeckého dopravního terminálu však zabraly celých dvacet let.

„Původní autobusové nádraží fungovalo asi pětačtyřicet let a ten prostor byl naprosto zdecimovaný. Nyní nabízí o 50 míst pro osobní automobily více než dosud. To je velice důležité. Brzy ráno totiž přijíždějí lidé z okolních obcí, zaparkují a jdou na vlak. Teprve odpoledne a večer odjíždějí zpátky domů. Kvitujeme, že tam potom mohou parkovat lidé z okolních domů, protože ti mají v okolí míst nedostatek. Teď je to tak akorát, na pár let máme vystaráno,“ říká dlouholetý chlumecký starosta Miroslav Uchytil (KDU-ČSL), který je po obecních volbách městským radním.

„Současně jednáme s Českými drahami o dalším rozšíření parkovacích míst v těsné blízkosti vlakového nádraží. To již souvisí s rekonstrukcí celé nádražní budovy včetně zdvoukolejnění tratě. To by mělo začít v roce 2025 a velmi se těšíme,“ podotýká Uchytil.

Nový terminál přišel na 35 milionů korun, bezmála 28 milionů tvořila dotace z Evropské unie.

Nádraží je katastrofa, všímají si cestující

„Myslím si, že jsou to velice rozumně investované peníze. Na první pohled by se řeklo, že je to jenom parkoviště, ale je to skutečně velká plocha. Museli jsme udělat ještě základní infrastrukturu, to znamená například celkové odkanalizování všech ploch nebo zpevňování povrchu podle nových norem, aby to uneslo autobusy. Pro ně je tam šest stání, u nichž jsou kryté zastávky pro cestující. Další místa pro autobusy jsou před nádražím,“ konstatuje exstarosta.

Místní si terminál pochvalují. Někteří však těžce nesou, že vedlejší budova vlakového nádraží působí, jako by se tam zastavil čas.

„Přijela jsem kvůli návštěvě lékaře. Vypadá to pěkně, místa k parkování je tu dost, což tu dříve nebývalo,“ srovnává Nikola z Kosic, která si nepřála uvést příjmení.

„Je to nádherné, ale přijde mi zvláštní, že se tady nevybírá parkovné. Mám dojem, že to lidé zneužívají a parkují tady přes noc. V sedm hodin ráno jsem jela pro vnučku do Prahy a bylo tady plno. Bohužel nádraží je katastrofa. Dříve jsme často jezdili do Hradce a bylo to ještě docela dobré, ale teď to nemá úroveň. Je špinavé, objevují se tam bezdomovci, nedají se koupit noviny, svačina nebo pití,“ říká Mária Sejkorová z žiželické místní části Končice.

Křižovatka silnic i železnic

Modernizace železniční tratě mezi Velkým Osekem a Hradcem Králové bude znamenat nejen rekonstrukci chlumeckého nádraží, ale rovněž uleví řidičům směřujícím z centra města na Nový Bydžov a na Jičín. Frekventovaný přejezd poblíž nádraží nahradí podjezd pod kolejištěm.

19. července 2019

„Je to pro nás hrozně důležité. Silnice číslo 327 spojující Jičín a Kolín je velmi frekventovaná a mnoho aut z různých průmyslových zón, včetně Bydžovské, se po ní snaží dostat na dálnici. Evidujeme na ní přes osm tisíc aut za 24 hodin, která nám jezdí přes centrum města,“ přiblížil před časem Uchytil.

Přirovnává Chlumec k pěticípé silniční křižovatce, kde se sbíhají cesty z Pardubic, Hradce Králové, Prahy, Kolína a Jičína. Zároveň leží na železniční křižovatce tratí do Prahy, Hradce Králové, Trutnova a Městce Králové.

Šest vnoučat objevili až ve Francii

Projekt nedávno dokončeného terminálu se připravoval dlouhých 20 let. Velkým oříškem pro chlumeckou radnici byl totiž výkup části pozemků. Majitele úředníci dlouho hledali, poté následoval komplikovaný proces směřující k jejich získání.

„Dvacet let, to zní hrozně, ale je to tak. V roce 1954 jeden z majitelů pozemků zmizel z republiky. Když jsme začali s pátráním, byli jsme jako Pinkertonova detektivní kancelář. Hledali jsme po celé zemi a nakonec jsme zjistili, že ten člověk už dávno nežije a že dokonce nežijí ani jeho děti. Ve Francii jsme poté objevili šest vnoučat, která o sobě ani navzájem nevěděla. Naštěstí všichni potomci žijí v jedné oblasti v okolí Marseille,“ vzpomíná na anabázi Uchytil.

„Nadvakrát jsme je s frankofonními právníky postupně navštívili a podařilo se podepsat kupní smlouvy výhodné pro obě strany. Nebýt speciálního právníka a zároveň notáře, kterých je velmi málo, museli bychom vrátit dotaci,“ říká Uchytil.