Vytáhl z řeky děti, jež tam shodila matka. Policie zachránci poděkovala

Mladší z dětí při pádu zavadilo o betonový břeh, poté obě i jejich matka skončily v nemocnici. Už dříve hradecká fakultní nemocnice potvrdila, že trojice nebyla ve vážném stavu.

Podle policejní mluvčí Magdalény Vlčkové děti událost přestály bez vážnějších zdravotních komplikací právě díky pohotové reakci muže, který zasáhl.

„Viděl jsem obě děti padat do řeky, v tu chvíli vše šlo stranou a začal jsem jednat automaticky, běžel jsem jim na pomoc. Po cestě jsem si sundával bundu, protože už v té době jsem počítal s tím, že jakmile děti z ledové vody vytáhnu, schovám je do suché bundy a do příjezdu lékaře jim poskytnu alespoň trochu tepla. Skočil jsem do vody a jednal jsem s jediným cílem děti zachránit. Policejní hlídka byla na místě velice brzy, v řádech jednotek minut,“ popisuje Jiří Hanuš. Ve vesnici pracoval coby šéf stavební firmy, dění na mostě si všiml, když zrovna ze stavby odjížděl.

Šéf krajské policie Petr Sehnoutka vyzdvihl, že by takové jednání mělo být vzorem: „Upřímně děkuji za vaši pohotovou a zcela správnou reakci. Prokázal jste obrovskou míru všímavosti, statečnosti a obětavosti. Vaše hrdinské jednání nám připomíná, že v našem světě stále existují lidé, kteří jsou ochotni riskovat svůj vlastní život pro záchranu druhých. Dal jste oběma dětem šanci na další život a to je moment, který má hluboký lidský rozměr. Zdaleka ne každý by se takto zachoval.“

10. prosince 2024

Událostí se dosud zabývají kriminalisté, případ vyšetřují jako pokus o dvojnásobnou vraždu a sebevraždu. Ženu zatím neobvinili, případ je ve stádiu prověřování okolností.

Byla psychicky vyčerpaná, mínili místní

Obyvatelé Českého Meziříčí, kteří rodinu znají, popsali ženu jako psychicky vyčerpanou. Domnívají se, že těžce nese nucený úprk před válkou na Ukrajině. Do vesnice se rodina přistěhovala právě po vypuknutí ruské agrese. Mladší ze dvou dětí se narodilo už v Česku, starší chodí na základní školu.

„Občas jsme ji tu vídali rozrušeně jezdit na kole sem a tam. Rodina umí dobře česky, ale ona se ani po takové době moc nedomluví. Nejraději by se vrátila zpátky, ale manžel nechce,“ řekl reportérovi iDNES.cz starší muž, který si nepřál zveřejnit své jméno.

Otec zraněných dětí pracoval v Česku sezonně už v předchozích letech. Když vypukla válka, zkontaktoval svého zaměstnavatele, který mu nabídl práci a jeho rodině zprostředkoval ubytování. Jenže manželka se chtěla vrátit zpátky. Domů jednou dokonce sama odjela, pak se vrátila a chtěla pak odjet i s dětmi.

„Paní teď přišla do školy dítě omluvit, že budou několik týdnů pryč. Po učitelce chtěla, aby to neříkala manželovi. Ta jí měla odpovědět, že to nejde, protože otec je zákonný zástupce,“ pokračoval muž.

Podle psychologa Jana Laška je pravděpodobné, že žena svým činem mínila řešit situaci, kdy se chtěla vrátit domů, zatímco manžel nikoliv.

„Já myslím, že motivem byly spíše partnerské vztahy. Setkáváme se s tím, že tito lidé si řeknou, že v dané situaci už další život nemá cenu. Ona prostě řešila pro sebe neřešitelné tímto způsobem,“ vysvětlil psycholog Jan Lašek.