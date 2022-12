Ceny bytů v Hradci padají až o 30 procent, trh táhnou pronájmy

Nafouknutá bublina splaskává hlavně kvůli inflaci a drahým hypotékám. Přestože ty rostou už více než rok, realitní brzda přišla teprve po prázdninách.

„Od léta nastal výrazný zlom, kdy poptávka klesla až o 70 procent. Výsledkem je, že padají i ceny. Pokud chceme prodat, musíme zlevňovat, ale ne o 5 až 7 procent, jak říkají statistiky, ale o 20 až 30 procent oproti cenám na jaře,“ popisuje makléřka Markéta Vašatová z hradecké realitní kanceláře Vašatová Havlíček.

Její slova potvrzují i kolegové, podle nichž jako by se trh s byty po prázdninách zastavil. „Ještě o prázdninách to docela šlo, ale v září jako bychom narazili do zdi,“ potvrzuje makléř Štěpán Tomašík, jenž působí na Rychnovsku.

Co se dříve prodalo během dvou týdnů, dnes se drží v nabídkách měsíce. Díky tomu je v nabídce více bytů, což tlačí ceny dolů. Třípokojové byty o rozloze 60 metrů čtverečních se nyní v Hradci Králové prodávají za 3,6 až 4,5 milionu korun.

„Samozřejmě záleží, na jakou cenu jsou nemovitosti nabrané. Když je dobrá, tak se prodávají. Pád cen oproti loňsku je však pochopitelný, protože loni šlo o příliš náhlý růst, takže se teď vracíme k přirozenému vývoji,“ míní regionální ředitel realitní divize skupiny Bidli Martin Frízel.

Podle něj se nyní o prodej bytů zajímají především spekulanti, kteří chtějí využít poklesu cen a tlačí přitom na další zlevnění. Byty skupují nejen v krajském městě, ale i v okolí.

„Jde o lidi, kteří mají hotovost a nepotřebují hypotéku. Koupí byty, na dva tři roky je pronajmou, a pak jejich cena začne opět růst,“ nastiňuje Frízel myšlení investorů.

Zájem o pronájmy táhnou i uprchlíci

Naopak zájem o pronájmy bytů v krajském městě i okolí zatím neklesá. Mohou za to hlavně dražší hypotéky i vyšší ceny energií. A také válka na Ukrajině, kvůli které se noví nájemníci dělí do dvou skupin. Jedna jsou lidé, kteří už nedosáhnou na hypotéku, druhá uprchlíci z Východu.

„Když se objeví byt na pronájem, tak 80 procent zájemců jsou ukrajinští obyvatelé. Víceméně tu poptávku táhnou oni. Spousta lidí také nedosáhne na hypotéku, a když ano, její splátka je stále vyšší než splátka nájmu. Někteří klienti si místo úvahy o koupi bytu na hypotéku raději na rok dva vezmou nájem a pak uvidí, co bude dál,“ vysvětluje makléř, jak se množiny spekulantů a nájemníků vzájemně doplňují.

I na ceny nájmů však dopadají zvýšené náklady na energie. Kancelář Markéty Havlíčkové poskytuje vlastníkům bytů i správcovské služby, takže zná jejich situaci i dlouho po uzavření nájemní smlouvy.

„Pronajímatelé si nemohou dovolit zvýšit čistý nájem, protože pak by na to řada lidí už neměla peníze. Řešíme vyúčtování i zálohy, a kde je třeba vytápění elektřinou nebo plynem, tam se celkové nájmy (včetně záloh) zvýšily i o sto procent,“ upozorňuje Markéta Havlíčková.

Ceny nájemních bytů 3+1 se v krajském městě nyní pohybují kolem 13 až 16 tisíc bez energií.

Pozemky jsou jistota

Odlišná situace je u prodeje pozemků. Kdo je potřebuje prodat, často musí slevit, avšak celkově se jejich ceny drží.

„Pozemky v okolí Hradce Králové vnímám jako nejstabilnější komoditu, protože ty se budou prodávat vždy. Stále tu jsou klienti, kteří mají peníze a chtějí stavět,“ říká Martin Frízel a dodává, že zájem o koupi klesl až o polovinu.

Vidět je to i ve vlastním developerském projektu Bidli v Rodově u Smiřic: „Neprodáváme tak rychle, ale stále prodáváme.“

„Cena pozemků se bude držet asi nejvíce, ale prodávající si budou muset počkat na klientelu, která bude mít peníze,“ potvrzuje Vašatová.

Právě pozemky v krajském městě v posledních letech rostly nejvíce. Ještě před deseti lety se dal těsně za hranicí Hradce Králové koupit stavební pozemek za 1 500 korun za metr čtvereční, dnes se ve stejné lokalitě prodává za 5 tisíc korun. V hradecké okrajové části Slatina nyní developer rozprodává parcely za 6 900 korun za metr. V žádanějších částech města jsou ceny ještě výrazně vyšší, klidně i přes 10 tisíc za metr.

„Ceny narostly u všech typů pozemků. Třeba pro výkup cyklostezek nám před dvěma lety stačilo na metr pole 500 korun, dnes po nás chtějí 2 tisíce. Když nakupujeme větší pozemky, navyšují se nám ceny v řádu desítek procent,“ říká vedoucí oddělení hospodaření s městským majetkem Jan Slavík.

Jeho odbor si musel v letošním roce říci o více peněz třeba na výkup pozemku pro budoucí komunikaci ve Svobodných Dvorech. Před lety mělo město odhad na cenu 4 tisíce za metr, letos před samotnou transakcí musel cenu aktualizovat a vyskočila raketově – na víc než 8 tisíc.