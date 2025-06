Čápi se stali novou atrakcí Mírového náměstí. Od minulého čtvrtka staví z větví hnízdo, jenže si k tomu vybrali vrcholek pískovcové sochy Madony s Ježíškem.

Městští úředníci se už zpočátku obrátili na státní ochranu přírody. Probíraly se různé možnosti, teprve nyní je jasněji.

„Nabídli jsme sami, že připravíme náhradní sloup. Betonový sloup už máme, ale nachází se zatím mimo Broumov. K tomu musíme připravit také to hnízdiště. Netušíme zatím, kdy to nastane,“ říká místostarosta Kamil Slezák (TOP 09, Broumováci). Podle něj připadá v úvahu usadit sloup v horní části náměstí, kde je kotvení pro vánoční strom, tedy asi třicet metrů od barokního sloupu.

Také ochranáři počítají s tím, že v tomto týdnu se nejspíš hnízdo ještě přemisťovat nebude. „Je to pokus přemístit čápy z památkově chráněného sloupu na nějaký obyčejný. Jednoduše však hnízdo nepůjde přesunout, protože větve jsou už do sochy zamotané. Bude nutné ho nejspíš rozebrat a na novém místě udělat nějaký základ, který by hnízdo čápům připomínal,“ předpokládá zoolog Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko Petr Kafka.

Radnici vadí, že nákladně renovovaná kulturní památka teď značně trpí. „Zrovna se na to díváme, nahoře je socha od ptáků už hodně pokálená. Je to pískovec, nedávno opravovaný. Když to takhle půjde dál, mohli bychom sochu za statisíce opravovat znovu,“ obává se starosta Arnold Vodochodský (Broumovská vlna).

6. června 2025

Kdyby hnízdo zůstalo na památce, časem může působit problém jeho zvyšující se hmotnost. „Nevíme, jestli to socha vydrží. Je to zátěž, tak aby nespadlo hnízdo i s celou korunou,“ říká místostarosta.

Osud čápů sledují debatéři na sociálních sítích, ale zajímají se o něj i místní a turisté přímo na náměstí.

První čáp přilétl na sochu 3. června, další den tam podle místních soupeřilo až sedm čápů. Minulý čtvrtek se utvořil pár, který začal nosit větve.

Podle zoologa Kafky je problematické, že čápi zdárně vyvedou mladé: „Kdyby pár snesl vejce, mláďata by se líhla v polovině července a v půlce září by měla odlétat, ale to už je většina čápů pryč. Tady je to extrémně pozdě.“

Pokus o letošní hnízdění by však mohl přivést čapí pár na náměstí v příštím roce.