Bytový dům ozvláštní věžička. Projekt je ve finále, ale kritika neustala

Domy dělí asi půl kilometru a na hradeckém předměstí se najde řada místních, které dráždí.

„S Kristianem už se nedá dělat zřejmě vůbec nic, maximálně zabojovat o větší počet parkovacích míst. Ale Durychovka ještě není úplně prohraná. Když se spojí co nejvíce lidí, můžeme dosáhnout dalších ústupků,“ míní dvaačtyřicetiletý Patrik z ulice Jana Masaryka.

Jenže investor i město se domnívají, že došlo k oboustranně přijatelnému řešení a ústupkům. Námitky proti nedávno vydanému oznámení o zahájení územního řízení však s největší pravděpodobností nebudou ojedinělé.

Dům s ateliéry

Nejvíc vadí nedostatek informací. Místním se nedaří dopátrat, jak má Bytový dům Durychova vypadat ani s kolika patry se počítá. Jisté je, že s výstavbou se počítá v průčelí Benešovy třídy, na pozemku s náletovými stromy u domu Harmonie.

Podle informací MF DNES tu bude 79 bytových jednotek a dalších 14 ateliérů. Dům by neměl působit jako monolit, ale měl by být členitý. Zatímco směrem k parkovišti u Harmonie bude mít pět pater, do Durychovy ulice se počítá se čtyřmi a na nároží Durychovy a Štolbovy ulice je naprojektováno sedm pater a dominantní věžička. Dvě spodní patra mají vjezdy z Durychovy ulice a k parkování má sloužit parkoviště u Harmonie.

„Určitě půjdeme proti a zdaleka nebudeme sami. Půjdou s námi dotčená společenství vlastníků jednotek a lidé z okolí. Kolem domu je celá řada problémů. Vůbec nechceme jít proti výstavbě bytů. Uvědomujeme si, že každá nová je perfektní a důležitá, ale tohle už je opravdu extrém,“ říká Roman Hylena, šéf Spolku pro rozvoj Moravského Předměstí.

Vadí likvidace zeleně, nedostatečný počet parkovacích míst, ateliérové bydlení i masa domu.

„Já se pod všechny námitky podepisuji. Pozemek sice připomíná džungli a říká si o úpravy, ale co parkování, doprava a úbytek slunečního světla? Vždyť dům bude stínit přímo do oken,“ upozorňuje Kateřina Němcová z Durychovy ulice.

Dosáhlo města maxima?

Případné námitky k procesu územního řízení si vyžádají nějaký čas. Investor však doufá, že projekt se už dostal do cílové rovinky.

„V případě vypořádání případných námitek bude vydáno územní rozhodnutí, poté následuje žádost o stavební povolení. Kdyby vše pokračovalo ideálně, stavět by se mohlo asi za rok. Námitky jsou však vypořádány ve prospěch města. To dokonce nadstandardně přistoupilo na žádost komise místní samosprávy, aby se mohla účastnit projednávání plánovací smlouvy. Všechny připomínky a námitky se do plánovací smlouvy zapracovávaly a projednávaly,“ uvádí Romana Dürrerová, zástupkyně investora i hradecká zastupitelka za primátorčin Hradecký demokratický klub (HDK).

4. března 2021

„Došlo k dohodě města s investorem, který nám pomůže s realizací řady věcí, například s komunikací propojující místo s Benešovou třídou. Parkování potřebné pro nový dům bude přímo uvnitř objektu, s pomocí investora se také zkultivuje parkoviště před Harmonií. K určité ztrátě zeleně dojde, ale získáme řadu zlepšení,“ říká Adam Záruba (Změna), náměstek primátorky pro oblast urbanismu a architektury.

„Od začátku jsme měli osm nebo devět souborů připomínek. Hodně věcí se zapracovalo, například propojka Benešovy a Durychovy ulice. U něčeho jsme ustoupili, třeba u vjezdu do domu z parkoviště u Harmonie. Kdybychom do toho nevstoupili, dům by dnes stál a propojka by nebyla. Myslím, že výsledek je přijatelný,“ uvádí Zuzana Benešová, předsedkyně KMS Moravské Předměstí - sever.

Ateliéry, černí pasažéři

Radnice v listopadu nechala u Benešovy třídy vysadit ovocný sad, maluje si plány na nedaleký Central park a existuje i zelená studie Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Moravské Předměstí. Ale velké kácení kvůli rezidenci Kristian i Durychově jakoby nevadilo.

Také na to poukazuje Roman Hylena: „Magistrát na jednu stranu křičí, jak je potřeba zachovat zeleň v centru, jenže na tu druhou klidně povolí velký kus zeleně zničit. Zároveň město brečí, jak rostou náklady na MHD a svoz odpadu, ale pak povolí v Durychovce vznik ateliérů. Z hlediska stavebního zákona to nejsou bytové prostory, takže jejich obyvatelé tam nebudou mít trvalé bydliště. Město brečí, a pak povolí ateliéry? De facto všichni jejich obyvatelé budou černí pasažéři.“

„Je pravda, že projekt počítá s ateliéry, ale parkovací místa pro ně jsou započítaná, jako by šlo o byty, ačkoliv by tak být nemuselo. Navíc výpočet parkovacích míst kontroloval odbor dopravy i odbor hlavního architekta a vše je v pořádku. Dojde sice k vykácení některé zeleně, ale je to zeleň na stavebním pozemku, vše schvaloval odbor životního prostředí a za každý vykácený strom bude vysazen nový,“ ujišťuje Romana Dürrerová.

Investor domu se zavázal, že propojku, křižovatku a parkování v Durychově ulici za 9,5 milionu korun zaplatí sám. Na účet města má zbýt parkoviště, horkovod a park za 11,5 milionu. Bytový dům Durychova už několikrát rezonoval i na zastupitelstvu. Možnost říct před hradeckou koalicí, co si o projektu myslí, nespokojení obyvatelé budou mít 28. ledna.