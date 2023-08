Bahno, sláma, metal. Kotel na Brutalu rozhýbali Sodom i Agnostic Front

Téměř 20 tisíc fanoušků, 153 kapel z celého světa, pět pódií a hororové kulisy. Od středečního poledne až do soboty patří část pevnosti Josefov v Jaroměři 26. ročníku festivalu Brutal Assault.

Už první den bylo v areálu plno, hlavní událostí byl koncert metalové ikony Meshuggah ze Švédska, která se na festival vrátila po čtyřech letech. Velký ohlas měly německé kapely Sodom a Heaven Shall Burn.

Žádný pomalý rozjezd, Brutal hned první den servíroval jednu hudební laskominu za druhou. Vždyť třeba španělská skupina Angelus Apatrida, jedna z nejzajímavějších evropských thrash metalových formací současnosti, hrála už hodinu po obědě a pionýři newyorského hard core Agnostic Front to rozbalili v brzkém odpoledni.

Déšť, který celé dopoledne zkrápěl pevnostní město, udělal své a několik ploch včetně prostoru před dvěma hlavními pódii pokryla souvislá vrstva bláta. Návštěvníky to však evidentně nezaskočilo, nasadili holínky a trekové boty. Pořadatelé některá místa v areálu operativně vystlali slámou. Hodilo se to hlavně na menší scéně Obscure, kde chybí zpevněný povrch.

Čekají 19 tisíc fanoušků

Organizátoři letos očekávají přibližně 19 tisíc návštěvníků. Většina z nich už byla první den na místě, kempy a parkoviště praskaly ve švech. Cestu k hlavní festivalové bráně lemovaly stovky stanů.

„Dlouho jsem na žádném festivalu nebyla. Jdu na to, co znám z dřívějška. Určitě chci vidět In Flames, které jsem měla ráda, když ještě nebyli megahvězdy. A pak klasiky jako Obituary nebo Meshuggah,“ prohodila Markéta z nedaleké vesnice Mostek.

Z Čech dorazila přibližně třetina návštěvníků, ze zahraničních zemí je tradičně nejvýrazněji zastoupené Německo, Polsko a Slovensko. Přijely také desítky Američanů a Australanů.

Úvod festivalu poznamenala smrt dvaačtyřicetiletého cizince ve stanovém městečku. Jak uvedla policie, zemřel zřejmě bez cizího zavinění. Je nařízena soudní pitva.

Už první den potvrdil, že Brutal Assault dávno není čistě metalovým festivalem. Velký úspěch například sklidili pionýři newyorského hardcore Agnostic Front. Na dvou hlavních pódiích se střídaly kapely, které zdejší publikum už důvěrně zná, s nováčky.

Premiéru si odbyla americká skupina Beartooth. Jejich melodický metalcore s ostrými předěly a chytlavými refrény by jistě slušel i zcela jinak zaměřenému Rock for People.

Ne úplně ideální zvuk

Na rozdíl od Agnostic Front, kteří před nimi rozhýbali slušně zaplněný kotel, měl koncert Beartooth spíš klubovou atmosféru.

„Je čas se vzbudit,“ hecoval do půl těla svlečený frontman Caleb Shomo prořídlé publikum a neustálé výzvy ke zpěvu, zvedání rukou nebo skákání prokládal obligátním „motherf**ker“. I když jsou Beartooth na zahraničních pódiích už slušně etablovanou kapelou, v Josefově se přeci jen sešlo trochu jiné publikum.

Parta z Columbusu navíc doplatila na ne zrovna ideální zvuk. Nástroje a zpěv jakoby splývaly do jedné monolitické koule. Znát to bylo hlavně u takřka rádiových pecek The Past is Dead nebo Hated. Beartooth si přesto premiéru náležitě užívali a uzavřeli koncert sympatickým gestem. Shomo při závěrečné instrumentální písni The Last Riff sestoupil s kytarou mezi diváky, kteří ho zvedli nad hlavy a někteří si dokonce zabrnkali na kytaru.

Rozdíl v ozvučení vynikl hlavně ve chvíli, kdy to hned po Američanech rozbalili thrashmetaloví veteráni Sodom. Bylo slyšet každé slovo zpívajícího baskytaristy Toma Angelrippera. To už bylo před hlavní stagí plno. Nekompromisní metalová nálož v podání kapely, která vznikla v roce 1981, bezpochyby patřila k vrcholům prvního dne.

Tempo nastolené Sodom ještě vystupňovala další německá formace – metalcorová úderka Heaven Shall Burn. Během jejich vystoupení se v kotli nad hlavami křepčících diváků vznášel nafukovací jednorožec. Jejich řízné, pochmurné, ale melodické skladby v již potemnělé pevnosti fungovaly skvěle.

„Ale tvrdý to je“

Ostrý dramaturgický zlom obstarali švédští velikáni progresivního metalu a headlineři festivalu Meshuggah, kteří si pro svůj nezaměnitelný rukopis vydobyli respekt na celé metalové scéně. Víc než hodinová intenzivní show, podpořená skvělým zvukem, hypnotizující světelnou show a měnícím se pozadím na scéně, byla od úvodních skladeb strhující.

Jakkoli je disharmonická hudba Meshuggah náročná a zejména na první poslech obtížně stravitelná, má vzácnou schopnost strhnout a vtáhnout i fanouška, který švédské experimentátory do té doby nikdy neslyšel.

„Jakej název kapely, taková hudba,“ komentoval jeden z fanoušků chirurgicky přesné kompozice plné důmyslně vrstvených rytmů.

„Ale tvrdý to je,“ odpověděl mu uznale kamarád stojící vedle něj a decentně pokyvoval hlavou do ´rytmu´.

V uličkách pevnosti si fandové dopřávali úplně jiný druh zážitku. Mezi hradbami to trochu vypadalo jako na food festivalu. Stánkaři kromě pouťových klasik v podobě bramboráků a langošů nabízeli sushi, italské těstoviny, makrely na grilu, žebra, tvarůžkové burgery nebo speciality indické kuchyně.

Brutal Assault potrvá do sobotního večera. Mezi páteční headlinery bude patřit přední americká deathmetalová formace Obituary či veteráni zámořského thrash metalu Overkill. V sobotu přehlídka vyvrcholí koncerty švédské brusky Hypocrisy a Napalm Death, kteří na konci 80. let v Anglii položili základy extrémního stylu grindcore.

V loňském roce Brutal Assault navštívilo 20 tisíc fanoušků. V posledním předcovidovém ročníku do pevnosti dorazilo 23 tisíc diváků. V letech 2020 a 2021 se jeden z největších festivalů ve střední Evropě kvůli protipandemickým restrikcím konal v omezeném rozsahu.