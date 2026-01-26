Nehoda se stala muži ve skalách nad Suchým Dolem před 13:00. Zdravotníci ho ošetřili už v lese, pak mu záchranáři pomohli dostat se k terénní šestikolce, která s ním dojela k sanitce.
„Muž utrpěl poranění kotníku. Po ošetření a fixaci končetiny ho posádka sanitou převezla do náchodské nemocnice,“ sdělila mluvčí krajských zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová.
Na místě byly tři jednotky hasičů. Zasahovali profesionální hasiči z Broumova a Velkého Poříčí a jednotka dobrovolných hasičů z Police nad Metují. Pomáhali také členové Skalní záchranné služby.
Ve skalních terénech je po oblevě stále dost sněhu, ale i ledu. V Broumovských stěnách je snadno dostupná pouze poutní kaple na Hvězdě, hřebenovka a rokle bývají mnohem náročnější. Hasiči varovali, že pohyb po namrzlých skalách i cestách může být velmi nebezpečný.
|
Žena ve skalách zapadla do pětimetrové průrvy, hasiči ji vytáhli na kladce
„Myslete, prosím, na základní pravidla bezpečnosti. Pohybujte se pouze po značených trasách, počítejte s ledem i tam, kde není na první pohled vidět, používejte vhodnou obuv s dobrou přilnavostí, případně nesmeky, a nepřeceňujte své schopnosti a fyzickou kondici,“ vyzvali krajští hasiči na Facebooku.
V oblasti skalních měst jsou podle nich umístěny takzvané rescue pointy – označená místa s jedinečným kódem (například NA 123), která slouží k přesné lokalizaci místa události při přivolání pomoci. „Při volání na tísňové linky vždy sdělte kód rescue pointu, výrazně tím zkrátíte čas dojezdu záchranných složek,“ dodali hasiči.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz