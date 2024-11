Obchody s nábytkem v zóně u Hradce otevírají, dojde i na silniční spojku

Dlouhé roky čekali obyvatelé Hradce i širokého okolí na to, kdy se do krajské metropole rozroste nábytkářský gigant Ikea. Spekulovalo se o pozemcích poblíž dálnice i u rychlodráhy do Pardubic. Švédská firma však nakonec změnila strategii a v Hradci otevřela jen výdejní místo a později plánovací studio.

Teď ji chce na zdejším trhu zastínit světová dvojka v prodeji nábytku. Členy svého věrnostního programu dovnitř firma pustila už v úterý v rámci předotevření. Začátkem měsíce otevřela také sousední prodejnu svého druhého řetězce Möbelix.

„Je to menší brácha, který používá jiný koncept a má trochu jinou skupinu zákazníků. XXXLutz nabízí vyšší kvalitu zboží a cílí na plánovatelný nábytek. V některých případech nabízíme desítky variant,“ vysvětluje soužití obou značek generální ředitel skupiny Michal Karcol.

Obchod si vynutil propojku

Firma si obchodní zónu v Březhradě vybrala záměrně. Spoléhá na to, že zákazníci při výběru nábytku obcházejí více obchodů, a věří, že konkurenty přebije. Ve stejné zóně v Březhradu už nyní sídlí Sconto, Asko a další prodejci doplňků.

Jenže aby se zákazníci k nové prodejně pohodlně dostali, potřeboval XXXLutz napojit svou prodejnu na okružní křižovatku, přes kterou se najíždí do severní části obchodní zóny u Teska. Stávající příjezd z jižní části u Makra je totiž dost dlouhý a nepříliš atraktivní. Své o tom ví sousední prodejna Sconto, jejíž parkoviště je pravidelně téměř prázdné.

„Chtěli jsme, abychom byli co nejblíž zákazníkovi a aby měl co nejsnazší cestu k nám,“ zdůvodňuje Karcol, proč firma darovala městu 2,5 milionu korun na vybudování propojky.

Podle smlouvy mezi městem a řetězcem má být silnice otevřena do konce listopadu. To se nejspíš povede. Stavaři již mají hotovo a nyní se čeká na kolaudaci.

„Zbývá dokončit vodorovné dopravní značení. Pokud budou příznivé podmínky, provedeme ho okamžitě. Jinak zajistíme provizorní značení barvou a finální úpravu na jaře,“ popisuje náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09).

Novou spojku už nyní používají pěší a cyklisté. Stavaři odstranili mobilní oplocení. Spojka také usnadní zajíždění autobusů do Březhradu. Ty už nebudou muset na rychlodráhu a především při cestě do města zrychlí.

„Převedení spojů 12 a 22 ještě chvilku potrvá. Nejdřív musí být všechno kolem zkolaudováno, pak je nutné vyjádření policie k zastávkám a na trasu musíme získat licenci, abychom tam mohli pouštět autobusy. Odhaduji to zhruba na dva týdny,“ míní ředitel hradeckého dopravního podniku Zdeněk Abraham.

Změna trasy zásadně pomůže i dostupnosti obchodů v jižní části zóny. K Makru dosud zajíždí jen několik spojů v době střídání směn, nově tam budou zastavovat všechny. Cestující čeká ještě jedno překvapení. Nábytkářský gigant chce na zastávce vybudovat unikátní přístřešek ve tvaru červené židle.

Miliardová investice

Skupina do vybudování obří prodejny investovala bezmála miliardu korun. XXXLutz má prodejní plochu 9,4 tisíce čtverečních metrů, Möbelix necelou polovinu. V obchodech vzniklo dohromady 160 pracovních míst. Hala se pyšní také fotovoltaickou elektrárnou s 1276 panely o celkovém výkonu přes 600 kilowattů. Pokrýt by měla až polovinu spotřeby prodejny.

„Ročně vyrobí 585 megawatthodin bezemisní energie, což odpovídá spotřebě zhruba 200 průměrných domácností. Jde o největší fotovoltaiku ČEZ v Královéhradeckém kraji,“ uvádí mluvčí dodavatele Šárka Lapáčková Beránková ze skupiny ČEZ.

Vlastní elektřina má mimo jiné napájet i neobvyklé osvětlení haly. To bylo při testování terčem kritiky místních, kteří si stěžovali na světelný smog. Do věci vstoupila i hradecká radnice, podle které problémy způsobilo testování světel na maximální výkon.

„Domluva s provozovatelem je taková, že po 22. hodině bude osvětlení zhasnuto, aby nenarušovalo spánek přilehlých domů,“ sdělila dříve primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Další stížnosti se objevily při neoficiálním otevření. První zákazníci si stěžovali na úzká parkovací místa a především na jejich nedostatek. Přestože obchod hovoří o velkorysém parkovišti s 384 místy, oba předotevírací dny bylo téměř zaplněné a některá auta stála i na příjezdové silnici. Pro srovnání, sousední Sconto má parkoviště s více než 350 místy.