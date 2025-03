Měli strach, ale většina už to zvládá. V Boháňce zkoušejí bezobslužný obchod

Už na první pohled je patrné, že se prodejna vedle obecního úřadu v Boháňce od běžných vesnických sámošek liší. Na fasádě vedle dveří je cedule s instrukcemi, jak se dovnitř dostat po otevírací době a jak zaplatit. Vedle visí obrazovka, na které běží oznámení obce i reklamní spoty.

Uvnitř je obchod vybavený špičkovými technologiemi, hlavně samoobslužnou pokladnou. Umělá inteligence dokáže rozpoznat druhy ovoce a zeleniny, kontroluje množství namarkovaných položek.

Otevřeno je od 10. února, místní se s novinkou i po pár týdnech teprve sžívali. „Paní vedoucí, můžete na to kouknout,“ volá u pokladny prodavačku starší žena, když si při načítání zboží neví rady. Stačí pár kliknutí a vyjíždí účtenka.

„Tohle už vím, ale ten konec jsem zapomněla. Je to tady čtrnáct dní, ještě to nemám úplně osahané. Jsem v Boháňce na chalupě a chodím nakupovat občas, jsem tu teprve potřetí. Kdybych chodila každý den, naučím se to rychle,“ přiznává zákaznice.

Za stokorunu si lze pořídit na obecním úřadě nebo v prodejně potřebnou kartu. Jediným omezením je věk, možnost mají pouze plnoletí. Díky ní se dostanou do obchodu po otevírací době a lze jí i platit. Peníze na ni je možno nabít na úřadě či v samoobsluze.

„Většinou chodím nakupovat večer, mám to kousek. Nabila jsem si kartu, ze začátku jsem potřebovala pomoct. Pro staršího člověka je těžší se to naučit, ale teď je to už bez problému. Nakupuju chleba, rohlíky, sýry a uzeniny, na větší nákup jezdím do města,“ povídá Jana Pecherová z Boháňky.

Pomalu si zvykají

Zboží doplňuje a pult s uzeninami obsluhuje prodavačka. „První týden to bylo náročnější, musela jsem často odbíhat a pomáhat, ale teď už to většina zvládá. Měli z toho strach, říkali, že sem nebudou chodit, ale to se nepotvrdilo,“ sděluje zkušenosti vedoucí prodejny Ivana Ďuricová, která v obchodě pracuje pátým rokem.

Mladší zákazníci většinou používají mobilní aplikaci. Do obchodu je pustí vygenerovaný QR kód, který pak skenují i na čtečku pokladny. „Pro ně to vůbec není žádný problém, zvládají to s přehledem,“ poznamenává.

V obchodě je každý den od 7 do 11 hodin, v pondělí, středu a pátek také odpoledne od 14:30 do 16:30, v sobotu od 8 do 11 hodin. Po zavíračce mají zákazníci k dispozici kompletní sortiment včetně zeleniny, pečiva, alkoholu nebo cigaret. Ale kromě uzenin.

Přestože si lidé mohou přijít nakoupit kdykoli, řada místních zatím chodí pouze v otevírací době. „Ještě jsem to nezkoušel, stíhám to, když je tady paní prodavačka. Jsem zvyklý nakupovat dopoledne,“ říká Zdeněk Ulrich.

Pořídil si čipovou kartu, ale platí kreditkou. „Uvažuju, že si ji nechám nabít na nějaké drobné nákupy, abych u sebe pořád nemusel mít dvě karty,“ dodává.

Podobně to vidí i zdejší chalupářka: „Nejsem zvyklá chodit nakupovat v sobotu nebo v neděli večer. Při nákupu se v obchodě potkám se známými a popovídáme si.“

Nákupů po zavíračce je 40 procent

Obec prodejnu provozuje s firmou Švamberk Invest, která má bezobslužný obchod v nedalekých Hořicích. Podle zakladatele prodejen Jaroslava Švamberka tvoří v Boháňce nákupy po otevírací době asi 40 procent všech:

„První dny chodili zákazníci nakupovat nejpozději v sedm večer, teď už nejsou výjimkou ani noční nákupy. Začínají si na to pomalu zvykat. Jakmile se oteplí, přibydou nám chalupáři a cyklisté. Věřím, že se dostaneme na nějakých 60 procent nákupů mimo otevírací dobu.“

Švamberk pro Boháňku vydal sto čipových karet. Bezobslužný model je podle něj jedinou cestou, jak zachovat prodejny potravin na venkově: „Myslím si, že z dlouhodobého hlediska nebude jiný koncept možný, protože i kdyby měla být prodavačka na plný úvazek, bude tam jen 40 hodin týdně a to je málo. Teď nabízíme čtyřikrát delší dobu.“

Předpokládá, že zákazníkům ještě více usnadní nakupování umělá inteligence: „Rozpoznat druhy ovoce a zeleniny už umí bezpečně, teď ji učíme poznat pečivo. Banán a citron vypadají všude stejně, ale o rohlíku to neplatí. Ještě to chvíli potrvá.“

Zlepšit každodenní život

Dosavadní nájemce obchod zavřel loni v listopadu. Obec se rozhodla prodejnu zachránit, do rekonstrukce a vybavení investovala půldruhého milionu korun. Na brigádách pomohli místní.

„Chtěli jsme, aby zejména starší nezůstali bez potravin a základních potřeb. Když se nepodařilo sehnat nového nájemce, rozhodli jsme se obchod obnovit a udržet vlastními silami,“ řekl ČTK starosta Boháňky Milan Heligr (sdružení Skála – Boháňka).

Obec platí náklady, o tržby se dělí s firmou Švamberk. Podle starosty jde hlavně pro seniory o klíčovou službu: „Možnost nakoupit si základní potraviny a další potřeby bez nutnosti cestovat do vzdálenějších měst výrazně zlepší jejich každodenní život.“

Firma Švamberk Invest loni v létě otevřela v Hořicích v kraji první bezobslužný obchod se čtyřiadvacetihodinovou prodejní dobou. Supermarket na náměstí Jiřího z Poděbrad s plochou 312 metrů čtverečních prodává s obsluhou do 19 hodin, pak přechází do samoobslužného režimu. Stejně jako v Boháňce ji hlídá kamerový systém. Pokud dojde ke krádeži nebo k výtržnictví, přivolá policii.

„Prodejna je prošpikována desítkami moderních vysoce citlivých kamer a na zákazníka také dohlíží pult centrální ochrany, takže v případě problému může být do pár minut na místě hlídka,“ upozorňuje Švamberk.

Zkušenosti z Hořic ukazují, že do obchodu v nočních hodinách nechodí jen zákazníci, kteří něco zapomenou, ale také vracející se dovolenkáři. Zajímavostí jsou „pomalé nákupy“. „Typicky dvě dámy přijdou večer na nákup a užívají si ho. V prodejně stráví pětadvacet minut, procházejí se, prohlíží si zboží, nikdo je nehoní a nikoho nezdržují,“ popisuje podnikatel.