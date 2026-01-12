Ráj pro běžkaře v hradeckých lesích. Taková nadílka tu deset let nebyla, jásají

Taková lyžařská horečka už se nemusí dlouho opakovat. Stovky běžkařů pendlovaly v neděli městskými lesy křížem krážem. Parkoviště u Lesního hřbitova, což je jedno z míst, kde lze do běžecké tratě snadno naskočit, bylo slušně zaplněné.
Sněhu je teď dostatek, i když na rozdíl od situace ve městě by v lesích ještě pět centimetrů navíc neškodilo. Klouzat se dá i po hlavních trasách, jako je Hradečnice a Písečnice, avšak lepší je vyjet mimo hlavní cesty hlouběji do lesa, kde se vám teprve otevře ta správní zimní pohádka.
Projeté stopy jsou tu ledaskde, někde se dá i zabruslit, jinde musí stačit klasika ve stopě. Zachumelené stromy a mráz posledních dní vzbuzují dojem, že jste na horách.
Kdo si chce odpočinout, ocení pár otevřených kiosků přímo u tratí, například ten U Vlka. „Svařák cítím už zvenku, jdu na to,“ říká běžkař Honza, opře lyže o lavičky a mizí vevnitř dřevěné chaty. Další běžkařka se autora textu ptá, jestli neví, zda mají i polévku. V malém, ale slušně vytopeném kiosku nabízí pivo, limonády, kávu, čaj, grog i něco tvrdšího.
Běžkaři si dávají tipy
„Dám si čaj s medem,“ objednává si běžkařka a paní v okénku se hned rázně ptá, jestli černý, zelený nebo ovocný.
Spousta běžkařů se mezi sebou radí a dávají si tipy, kudy je to nejlepší, protože křižovat hradeckými lesy s desítkami cest je snadné pouze pro znalce.
„Zkusíme to doprava, tam to snad nebude taková divočina,“ domlouvá se dvojice běžkařů a vydává se k rybníku Výskyt. Jedna běžecká stopa teď vede i přes zamrzlou hladinu, kousek od ní si zřejmě otužilci udělali díru do ledu.
|
Běžkaře tu vítá i nová zdejší atrakce – dřevěná socha šestimetrového ducha lesa Dubora.
U Lesního hřbitova si řada běžkařů a dalších turistů dává pauzu na kávu u přistavené Kafékáry. „Máme otevřeno přes víkend od půl desáté do půl šesté. Chodí sem teď hrozně moc lidí, desítky, možná stovky. Největší zájem je o aztéckou kávu s chilli a čokoládou navrch. Někteří se ptají na cestu, ale nevyznám se tu tolik, abych jim mohla pomoct,“ směje se z okénka Kafékáry Diana Kováčová.
Jsme nadšení, říká ředitel
Podle Městských lesů Hradec Králové čekali běžkaři na takové podmínky skoro deset let.
„Mimořádná sněhová nadílka, která se v takovém rozsahu objevila poprvé po mnoha letech, nám umožnila připravit pro veřejnost rozsáhlou síť běžkařských stop. Milovníci zimních sportů tak po dlouhé době mohou opět vyrazit na lyže přímo v oblíbených příměstských lesích,“ řekla Aneta Bůžková z Městských lesů Hradec Králové.
|
Lesníci použili speciální nástavbu připojenou za traktor, která na vedlejších lesních cestách vytlačila stopu pro klasickou techniku.
„Na takovou příležitost jsme čekali bezmála deset let, protože sněhové podmínky v minulých zimách nebyly příznivé. Jsme nadšení, že jsme konečně mohli Hradečanům nabídnout tuto zimní radost přímo v jejich lesích,“ poznamenal ředitel společnosti Městské lesy Hradec Králové Milan Zerzán.
Mapu upravených tras lze dohledat v turistické mapě na webu hradeckých městských lesů, kde jsou trasy pro běžkaře vyznačeny béžovou barvou.
Lesy zároveň upozorňují, že lesnické práce se tu nezastaví ani v zimě. „Pro zajištění nezbytné obslužnosti je klíčové, aby hlavní lesní cesty zůstaly plně průjezdné pro naši techniku. Z tohoto důvodu byly tyto páteřní trasy prohrnuty a riziková místa, jako jsou svahy, plánujeme ošetřit pískovým posypem. Důrazně proto žádáme návštěvníky o pochopení a o zvýšenou opatrnost při pohybu v těchto úsecích,“ dodala Bůžková.