Běžecký areál ve Vrchlabí vylepšili, klub ho zvládne zasněžit rychleji

Běžecký areál celkem s pěti kilometry lyžařských tratí, který se nachází ve vrchlabské sportovní zóně Vejsplachy, jako jediný ve východních Čechách využívá umělé zasněžování.

Klub TJ SVS Krkonoše Vrchlabí před sezonou pořídil k šesti sněžným dělům další dvě. K tomu má z dřívějška i jednu zasněžovací tyč. V části za potokem přibyly nové sloupy s umělým osvětlením. Stavaři tam také přivedli potrubí a instalovali dva hydranty. Dosud bylo nutné sem vodu pro zasněžování složitě přivádět hadicemi.

„Bude to pro nás výrazně jednodušší, už sem nebudeme muset natahovat hadice a kabely k dělům. Díky nové technice budeme schopni vysněžit celý areál rychleji. Při dvanáctimetrové šíři pisty a výšce sněhu do 70 centimetrů nám to, pokud mrzne, trvá deset dnů,“ uvedl předseda klubu Tomáš Kulhánek.



Město Vrchlabí kvůli protažení potrubí před časem od sousední obce koupilo pozemky za Vápenickým potokem, které jsou součástí katastru Horní Branné.

„Bylo to nutné, aby se běžecké tratě v lokalitě Vejsplachy mohly dál rozvíjet. Pokud bychom to neudělali, mohl by je koupit soukromník a už by další rozšíření areálu nebylo možné,“ vysvětlil místostarosta Michal Vávra (nestraník, Zvon).

Provozovatel areálu minulý týden využil teplot pod bodem mrazu a pustil všech osm děl.

„Zasněžovali jsme dva dny, pak se oteplilo a museli jsme to přerušit. Byl to takový zkušební provoz. Máme dvě nová děla a zvyšovali jsme kapacitu na čerpadlech, takže jsme to chtěli hlavně vyzkoušet,“ poznamenal Tomáš Kulhánek. V následujících mrazivých dnech už zasněžování pokračovalo.

Lyžování i parkování bude nadále zadarmo

V loňském roce poprvé sněžná děla zapnuli o několik dní později než letos, v úvodu sezony pomohl také přírodní sníh. Na trasách ve Vejsplaších se běžkaři proháněli až do poloviny března.

Pokud je dostatek přírodního sněhu, navazují vrchlabské trasy na upravené tratě ve Valteřicích, Kněžicích, Lánově a v Dolní Branné. Vstup do běžkařského areálu i parkování zůstane tak jako dosud zdarma. Návštěvníci mohou na strojovou úpravu tratí, která ročně vyjde na stovky tisíc korun, přispět nákupem lyžařských známek. Zpoplatnění vstupu ani parkování radnice do budoucna neplánuje.

„O ničem takovém zatím neuvažujeme. Nedovedeme si představit, jak bychom to kontrolovali. Oplocovat areál nám přijde složité, víc bychom tím možná pokazili, než získali,“ upozornil místostarosta Michal Vávra.

Při zpoplatnění parkování by podle něj hrozilo, že řidiči budou auta divoce parkovat v okolí běžkařského areálu na okrajích silnic, což by mimo jiné mohlo znamenat komplikace při zimní údržbě vozovek.

Běžkaři přispívají nákupem lyžařských známek

Provoz běžkařského okruhu město ročně dotuje stovkami tisíc korun. V letošním rozpočtu to bylo kvůli budování nových rozvodů vody a elektřiny 1,5 milionu korun.

Peníze, které se podaří vybrat z prodeje lyžařských známek, pokryjí pouze malou část nákladů. Výnosy z prodeje známek podle Tomáše Kulhánka každoročně stoupají, loni lyžaři přispěli více než 60 tisíci korunami.

Přestože provozovateli chybějí přesná data o vytíženosti zimního areálu, návštěvnost má vzestupnou tendenci. „I podle toho, jak je zaplněné parkoviště, si myslím, že návštěvnost určitě roste. Areál je stále známější. Spousta lidí, i z okolních měst, si zvykla k nám jezdit lyžovat navečer, protože svítíme každý den až do osmi hodin,“ sdělil předseda klubu.

Před příští sezonou by rádi protáhli potrubí za potokem opět o něco dál a instalovali další hydrant, který zjednoduší zasněžování.

Umělé osvětlení mají tratě v Jilemnici a Orlickém Záhoří

Vejsplachy zůstávají jediným místem v širším regionu, kde je běžecký okruh vybavený technologií pro výrobu technického sněhu. Částečně osvětlený okruh je také v areálu Hraběnka v Jilemnici.

Dalším 4,5 kilometry dlouhým okruhem se už dva roky může pyšnit Orlické Záhoří. Trasu pod hlavním hřebenem Orlických hor osvětluje 160 ledkových lamp. Do budoucna by obec ráda pořídila sněžná děla.

„Uvažujeme o zasněžovacím systému, ale to je spíš otázka času, protože ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo školství sice vypisují dotace na sportovní zařízení, avšak aktuálně nikoli na zasněžování,“ uvedl starosta Orlického Záhoří Vojtěch Špindler (nestr.).

Hlavním problémem je nedostatek vody, na vybudování retenčních nádrží zatím obci s dvěma stovkami obyvatel chybějí peníze.

Záběry z ledna 2016 zachycují úvodní sezonu běžeckého okruhu:

VIDEO: Vrchlabské Vejsplachy. Běžkařský areál s umělým zasněžováním Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu