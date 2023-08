Zchátralý bulvár dostane novou lávku. Snad budou i větší opravy, věří místní

Stavbu lávky mezi dvěma paneláky u zastávky Kozlovka na Benešově třídě už loni zkraje léta slibovalo bývalé vedení Hradce, to nové stavbu odhadovalo na letošní jaro.

Lávka se může stát předzvěstí lepší budoucnosti třídy zatím opravené z pouhé jedné třetiny. Místní v to doufají.

„Kéž by se konečně s Benešovkou začalo něco dít. Lávka je kapkou v moři nekonečných potíží celé ulice, ale já jsem ráda i za tuhle drobnost. Člověk aby se pomalu styděl za to, kde bydlí,“ postěžovala si Romana Pospíšilová, jež na bulváru žije od dětství, a tak pamatuje lepší časy.

Tehdy ještě chodili místní nakupovat do obchodů na kryté rampě. To je však pryč. Obchody, které se na Benešově třídě stále ještě drží, si stěžují na málo zákazníků a na klesající tržby. Může za to i uzavřená lávka.

Stavba za 12,5 milionu

Bývalé hradecké vedení předpokládalo, že se vejde do deseti milionů korun, ale demolice a stavba úplně nové lávky nakonec vyjde na 12,5 milionu. Společnost Eurovia CS má na bourání 30 dnů, to skončí do 13. srpna a hned začne stavba. Práce potrvají nejdéle do 10. února. Eurovia se stala jediným zájemcem a současně vítězem výběrového řízení, které radnice vypsala na začátku roku.

„Stávající lávka u restaurace Kozlovka byla v dezolátním stavu, proto byla z bezpečnostních důvodů před několika lety uzavřena. To výrazně komplikovalo život na Benešovce, byla omezena průchodnost na zastávku MHD a do obchodů za Kozlovkou,“ řekl náměstek primátorky pro oblast investic Lukáš Řádek (TOP 09).

Nová lávka je po dlouhé době trochu větší investicí do Benešovy třídy. Dosud z rozpočtu na nekonečné opravy ukrajovaly jen městské technické služby nejčastěji na rekonstrukcí propadlých chodníků a schodů či rozpadajících se ramp pro kočárky a vozíčkáře. Letos to bude devět let, kdy skončila první část revitalizace, od té doby se jen záplatuje.

„Předali jsme technickým službám soupis asi 25 bodů závad, což z velké části opravdu splnily. Opravily se lavičky, dlažba na chodnících, díry na autobusových zálivech,“ chválila místopředsedkyně komise místní samosprávy Zuzana Benešová.

Radnice rozhodla o novém pokusu

Zatímco v minulých deseti letech hradecká radnice poněkud nereálně slibovala co nejrychlejší kompletní obnovu Benešovky, současné vedení zatím vyhlásilo jen „bezodkladné zlepšení veřejných prostor“. Místní si přejí, aby to lávkou neskončilo.

Město už raději nic neslibuje, jen otočilo kormidlem a načíná nový pokus. Loni radnice podala žádost o územní rozhodnutí, jenže řízení bylo vzápětí přerušeno.

Změnu v projektu si žádal legislativní požadavek na povinné umístění nabíjecích stojanů pro elektroautomobily. Ke konci letošního roku mělo být územní řízení u konce, v roce 2025 stavební povolení a o rok později vypsán tendr.

„Je to historicky nejdál, co kdy město dosáhlo,“ zdůraznil tehdejší náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS).

Shánění vlastníků opouštějí

Bylo město skutečně na dohled cíli, nebo naopak daleko? Napovídá letošní změna kurzu. Končí snaha s mravenčí sháňkou souhlasných stanovisek vlastníků bytů v nejlidnatější ulici kraje.

Podle Lukáše Řádka by se město nejprve mělo rozloučit s firmou Valbek zpracovávající projektovou dokumentaci, poté se pustit do přesoutěžení díla a ve finále bulvár opravovat po etapách, a nikoli naráz, jak bylo dosud v plánu.

27. března 2023

„Jsem bytostně přesvědčen, že pokud bychom měli pokračovat ve stávajícím smluvním vztahu a se stávajícími parametry, je pravděpodobné, že se k cíli nedobereme. Není to ani tak vina města nebo projekční kanceláře, protože je to natolik složité, že by to podle mého názoru zasloužilo samostatný zákon lex Benešovka,“ tvrdí Řádek.

Podle Řádka je zisk souhlasu vlastníků jen nekonečnou a zbytečnou snahou. „Nikde v republice nejsou konstrukce různých nadzemních ramp, mezipodlaží a parterů majetkově tak různě provázané, takže to téměř nejde projednat. Jsou tady stovky, možná i tisíce dotčených vlastníků. V období, kdy se vlastníci přes projekční kancelář oslovují, dochází k prodeji, úmrtí nebo k dědictví, takže nikdy se nejde dobrat ke všem souhlasům,“ říká.

Posun by podle něj mohl přijít nejspíš na konci stávajícího volebního období, tedy v roce 2026: „Stávající systém hrozí, že se nikam neposuneme a budeme se v tom plácat donekonečna. Chceme razantně změnit přístup města tak, abychom vybrali místa, která jsou majetkoprávně lépe projednatelná.“

Ještě před čtyřmi lety radnice odhadovala, že zvelebení Benešovy třídy by mohlo stát miliardu. To však už dávno neplatí. Žádné relevantní odhady neexistují, ale lze se domnívat, že nová cena se bude blížit ke dvěma.