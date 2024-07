Klín zeleně u největšího sídliště budí vášně, místní se bojí nevítané výstavby

Na místě bývalé sauny v hradeckých Malšovicích už je těsně před otevřením patrová kostka s modro-bílou fasádou, laboratoře a výrobna renomované společnosti Ella-CS.

Firma, jež vlastní několik světových patentů a která vyrábí speciální výztuže do trávicího traktu a dýchacích cest, se před několika lety zajímala o možnost stavby na trojúhelníku za poliklinikou na Benešově třídě. Nejprve narazila na kategorický nesouhlas místních s likvidací další zelené plochy, pak záměr vědeckovýzkumného střediska ztroskotal na kolizi s územním plánem.

Všichni byli nakonec spokojení. Obyvatelé bulváru nepřišli o kousek přírody, Ella-CS si našla náhradní místo, kde si nepřipadá jako nechtěný developer.

Jenže místní mají pocit, že klín za poliklinikou je znovu ohrožen a že tu i přes jejich odpor může vzniknout jiná nevítaná výstavba. V krajním případě dokonce hrozí podáním námitek do procesu tvorby nového územního plánu města, který vzniká 13 let.

Pozemky hlídat jako oko v hlavě

„Když město přišlo s tím, že existuje projekt nebo alespoň myšlenka na vznik dětského stacionáře, shodli jsme se, že proti tomu samozřejmě protestovat nebudeme, protože je to prospěšná záležitost a na to místo se za určitých podmínek i hodí. Když jsme ustoupili, záhy jsme se dozvěděli, že stacionář nejspíš nebude, protože na něj nejsou peníze. Přiznám se, že mě to dost rozhodilo, nyní intenzivně zvažujeme podání námitky k územnímu plánu,“ řekl Roman Hylena, předseda Spolku pro rozvoj Moravského Předměstí.

Územní plán kritickou plochu vymezil pro bydlení, v upraveném návrhu je pozemek charakterizován jako místo pro občanskou vybavenost. Developera tu prý nechce ani město.

„Počítáme, že plocha bude vymezena pro sociální služby. Pokud by tam nebyl dětský stacionář, potom něco podobného a potřebného. Určitě to neznamená, že se začne stavět v brzké době, ale město tyto pozemky potřebuje, město by si je mělo hlídat jako oko v hlavě. Rozhodně by ho nemělo prodávat pro komerční účely,“ zdůraznil náměstek primátorky pro tvorbu územního plánu Adam Záruba (Změna a Zelení).

Rozdmýchání starých sporů?

Náměstek primátorky pro sociální oblast Pavel Vrbický (Piráti) považuje spor se spolkem za nedorozumění a eskalaci případných námitek proti územnímu plánu za zbytečné vyostření vztahů, které se podařilo urovnat teprve nedávno. Plán na stacionář se ve skutečnosti podle něj týká rozvahy nad novou provozovnou Dětského denního rehabilitačního stacionáře (DDRS), který sídlí v Gagarinově ulici na Slezském Předměstí. Tato snaha však podle něj rozhodně nespěchá.

„Každopádně nás mile překvapil souhlas komise místní samosprávy (KMS). Pozemek je skutečně vhodný pro DDRS, ale označil bych to spíš za opatrné oťukávání. Toto zařízení dělá velmi záslužnou práci, ale bohužel se potýkáme se stárnutím současného personálu a s hledáním nových lékařů. Současně máme studii na rekonstrukci stávajícího objektu, což zase vyvolává nutnost stacionář možná na dva roky přemístit,“ řekl Vrbický.

Jednou z možností je i novostavba například u polikliniky. „Je to však spíš záležitost za deset let a také musíme mít jistotu, že zařízení nezůstane prázdné. Zájem by měli mladí medici, ti by si ale museli udělat nový kmen, což je plus dalších pět let. Pro lékaře bychom dokázali připravit i byty,“ podotkl Vrbický.

Námitka k územnímu plánu

Obyvatelé největšího hradeckého sídliště jsou citliví k jakékoli zmínce o zhušťování výstavby. Před lety na dotyčném místě odmítli budování futuristického dřevěného řeckokatolického kostela, nelíbí se jim plány na vznik bytového komplexu v Durychově ulici a nelibě nesou pokračující růst polyfunkčního domu Pilot I.

„Námitku proti územnímu plánu bych určitě podpořila. Když se jednomu investorovi zalíbí pozemek u Harmonie a pak se další zaměří na zelený prostor za poliklinikou, jiný si může říct, že zbytečný je i park,“ upozornila obyvatelka Benešovy třídy Eliška Ulrichová.

Tím, kdo územnímu plánu města šlápne na brzdu, může opravdu být Spolek pro rozvoj Moravského Předměstí.

„Nechceme být nepřítelem města, vždy jsem se prezentoval jako jeho partner nebo moderátor mezi ním a občany. Je mi jasné, že pokud podáme námitku, staneme se velkými nepřáteli a bude deklarováno, že územní plán se zbrzdil právě kvůli nám. Jenže my jsme přišli o jistotu, že u polikliniky vznikne stavba, která nezahustí sídliště, ale naopak bude prospěšná. Jako předseda spolku jsem zažil už tři vedení města. U dvou předchozích jsem byl často svědkem arogantního přehlížení. Teď si najednou přijdu jako o pět let zpátky,“ posteskl si Roman Hylena.

Třída coby zelená oáza

Coby odpověď na kritizované betonování zeleně na sídlišti Hradec připravil studii Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Moravské Předměstí. Počítá se tu i se 600metrovým úsekem mezi poliklinikou až ke sportovní hale v Třebši.

V nákresu lze najít venkovní posilovnu, hřiště na petanque, komunitní zahradu či jezírko. Předmětem debat je pětipatrový dům uzavírající vnitroblok. Ve středu parku, kde jsou poházeny obrovské kamenné bloky, je navrženo vodní zrcadlo. Kolem něj by mohla být nesečená louka, samozřejmostí je výsadba stromů, jsou tu i terénní valy nebo koše pro hru discgolf s létajícími talíři. Počítá se také s předzahrádkami.

Namísto posprejovaného tepelného výměníku by mohla být restaurace s terasou, na sousedním objektu zase lezecká stěna. Zeleň by se mohla spojit s rybníkem Bagrák, který vznikl v 80. letech při těžbě písku na stavbu Benešovy třídy.