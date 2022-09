Pro benefici vyrostlo obří šapitó, orchestr z Police sní o koncertu roku

Kolik podob mohou mít sny a kam nás jejich příběhy vedou? Dokážeme snům poručit? Dokážeme snít i ve dne? Kdo porozumí snům, porozumí lépe sám sobě? I to jsou otázky, které si klade Police Symphony Orchestra (PSO), rok od roku populárnější soubor muzikantů z Police nad Metují, pro svou mimořádnou benefici Sen.

Šestý ročník charitativní akce pojali tentokrát velkoryse a rozložili ji do série tří výjimečných koncertů s velkou výpravou v šapitó pro víc než jeden a půl tisíce lidí. Díky tomu se připravovaná akce řadí mezi vůbec nejočekávanější kulturní události tohoto roku v Královéhradeckém kraji.

„Je to další splněný sen orchestru, který před diváky předstoupí s premiérovým programem připraveným unikátně pro tuto příležitost,“ říká mluvčí orchestru Lucie Peterková.

Mladí hudebníci vytvořili nový koncept s repertoárem složeným a napsaným přímo na míru hudebníkům, zpěvákům i hostům. Bude to ryze autorský projekt.

„Do světa, kde je všechno možné, doprovodí návštěvníky hudba Jana Lstibůrka a texty Robina Krále, námět Davida Ostružára zrežírovala Hana Mikolášková, scénu navrhl David Janošek. Zpívat kromě jiných budou Vendula Příhodová, Jozef Hruškoci či v alternaci Jan Sklenář a Matěj Metoděj Štrunc,“ prozradila Peterková.

Bez ohledu na počasí

Zážitek umocní tanečníci a akrobaté nového cirkusu, kteří speciálně sestavenými choreografiemi rozhýbou scénu šapitó. Vše doprovodí nový pěvecký sbor, který pro Poličáky vznikl letos v březnu. „Všechny je uvidíte a uslyšíte během jejich velké podzimní premiéry,“ podotkla mluvčí.

Benefice pošesté Šestý ročník benefice Police Symphony Orchestry pod názvem Sen se uskuteční v pátek 16. a v sobotu 17. září od 19.30 hodin a v neděli 18. září od 17.30 hodin.

Objeví se ale i hosté, které by nikdo nečekal. Orchestr také zveřejnil nový videoklip k jedné z tematických skladeb víkendových koncertů Obálky.

O benefici odehrané v cirkusovém šapitó sní šedesátihlavý soubor už několik let. Čtrnáct metrů vysoký a sedmdesát metrů dlouhý koncertní stan pro 1700 usazených diváků už stojí na broumovském letišti v Martínkovicích. Poprvé se tak organizátoři ani návštěvníci nemusí ohlížet na rozmary počasí.

„Orchestr chystá cestu do tajemné říše snů, kde mizí fyzikální zákony, kde platí vlastní pravidla, kde lze potkat ty, kteří už odešli, nebo být tím, kým jsme vždycky chtěli být. Snad se odtamtud všichni vrátí moudřejší, aby v sobě dokázali najít sílu k uskutečnění svých snů i ve dne. Vždyť sny jsou to, co nás pohání a dává nám křídla,“ uvedla Peterková.

Z Hradce Králové do Broumova budou od pátku posílené vlaky. Pořadatelé prosí návštěvníky, aby pro cestu na letiště využili kyvadlovou dopravu, která bude jezdit z Broumova z vlakového nádraží a zpět. Parkovat přímo na letišti budou moct pouze auta, které přivezou alespoň čtyřčlennou posádku s platnými vstupenkami nebo invalidé s průkazem. Kapacita pro osobní auta je navíc omezená.

Dva miliony pro potřebné?

Cílem koncertů je pomoci starým a nemohoucím lidem na Policku a Broumovsku, kteří mají potíže se zajištěním základních potřeb. A právě na službu jim poputují vybrané peníze.

„Sníme o tom, že letošní benefice bude velká i z pohledu finanční pomoci,” poznamenala zakladatelka orchestru Petra Soukupová. Členové orchestru vědí, že počet seniorů přibývá, a nechtějí stát stranou.

„Chceme pomoci zlepšit podmínky péče o ně tak, aby mohli zůstat v domácím prostředí mnohem déle a aby o ně pečující členové rodiny měli lepší nabídku potřebných pomůcek. Chceme pomoci tam, kde je opravdu potřeba. I my mlaďáci budeme takovou pomoc jednou potřebovat,“ prohlásila Soukupová.

Za vstup na koncert se platí paušální rezervační poplatek 100 korun, avšak navíc může každý příchozí přispět darem pro pečovatelské služby od dvou set až po deset tisíc korun.

„Náš sen je vybrat alespoň dva miliony. Za vybranou částku nakoupíme dvě auta, která pomohou seniorům a ulehčí práci pečovatelkám. Pomůžeme také zvelebit pracovní prostředí pro pečovatelky v Polici nad Metují a do Broumova pořídíme vybavení pro rodiny, které se o své blízké starají v domácím prostředí a potřebují k tomu adekvátní zařízení. Když každý přidá 400 korun, může se náš sen stát skutečností,” doufá Soukupová.

Letos už muzikanti z Police zaujali koncertem na Smetanově Litomyšli, kde s nimi nečekaně vystoupila francouzská písničkářka Zaz.