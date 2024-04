Hradci se i díky mobilní aplikaci daří bojovat s autovraky. Šrot mizí z ulic

Zelený renault se vsetínskou značkou bez obou pravých kol, o kus dál modrý focus na prázdných pneumatikách nebo octavia, jež tu pomalu reziví měsíce. Jsou tu obytné přívěsy, které nejspíš dosloužily, ale čekají na kupce nebo zkázu.

Na odstavném parkovišti mezi koupalištěm Flošna a novým stadionem stojí vraky, o které se majitelé přestali zajímat. Nechávají je napospas vandalům i přírodě. A nejen u Flošny. Takových vraků jsou v Hradci Králové desítky. Bojovat s nimi efektivně umí aplikace Munipolis. Díky ní nedávno zmizely zdevastované vraky třeba od parkoviště u hypermarketu Albert v Kuklenách i narkomanská dodávka na Slezském Předměstí. Dosloužilá auta však přibývají. A někdy se jejich likvidace neúměrně prodlužuje.

Nekonečná bitva

Hradec se do boje s vraky pustil před třemi lety, rok poté, co novela zákona umožnila jejich rychlejší odvoz z ulic. Z města tehdy zmizely desítky aut bez platné technické kontroly. Nemá však konce.

V minulých letech Hradečtí mohli takřka v přímém přenosu sledovat pohřeb fordu a škodovky na Gočárově okruhu. Octavii řídil muž se zákazem a zatímco jej policisté marně vyzývali k odstranění auta, vandalové byli rychlejší. Očesali ho a pak zničili k nepoznání. Stejně dopadlo i mondeo o 300 metrů dál, které řídil muž pod vlivem drog. K naprosté zkáze stačily čtyři měsíce.

Pružnost úřadů řešících odtah vozu závisí především na tom, kde stojí. Nejkomplikovanější jsou trestní řízení v gesci policie. V takových případech se likvidace autovraku může protáhnout na několik měsíců. Legislativní kolečko může oběhnout policii, strážníky, magistrát, krajský úřad a nakonec i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). To případ někdy pošle zpět k policii.

Když je město bezmocné

„Nejkomplikovanější jsou případy vozidel, která jsou odstavena při úkonech Policie ČR. Město s tím nemůže vůbec nic udělat, někdy to trvá dlouho tak, že finální řešení přijde v okamžiku, kdy jsou auta už v naprosto hrozném stavu,“ řekl náměstek primátorky pro oblast dopravy Miroslav Hloušek (ODS), jenž byl před volbami šéfem hradeckých strážníků.

„Nezmizí-li vozidlo ze silnice, zveřejní se výzva k jeho odstranění na úřední desce magistrátu. Po dvouměsíční lhůtě je vrak zlikvidován na náklady vlastníka komunikace,“ nastínila běžný postup mluvčí policie Eva Kněžourová.

Náklady na likvidaci vraku jdou za majitelem, ale jen v případě, že se jej podaří dohledat. Zatímco v minulosti mohla být jako autovrak označena pouze vozidla s rozsáhle poškozenou karoserií nebo chybějícím motorem, po novele zákona je možné jako vrak považovat vůz, který má více než půl roku propadlou technickou kontrolu. Vlastník komunikace může takové auto odtáhnout, pokud jeho majitel dva měsíce nereaguje na výzvy k odstranění nebo k obnovení platnosti technického průkazu.

S takovým šrotem má zkušenost i majitel restaurace U Letců u letiště.

Na místním parkovišti v době festivalů policisté zastavují podezřelá auta. I tady byl půlroční zákazník. „Jedno auto bylo dokonce na našem soukromém parkovišti, mělo vytřískaná okna. Podobně tady už jednou auto stálo. Stejná situace, auto s botičkou, nakonec ho někdo zapálil. Může chytit moje restaurace nebo okolní auta. Volal jsem i na policii, ale tam mi řekli, že kvůli zákonům s tím nemohou nic dělat,“ posteskl si Václav Vrzáň.

Mobilní aplikace zabírá

Na aplikaci Munipolis za půl roku její existence v Hradci doputovalo přes 30 podnětů včetně fotografií a podrobného popisu problému s autovraky v ulicích či na parkovištích a všemi se zabývala městská policie nebo odbor majetku. Přestože jde o obrovský nápor na úřednickou agendu, likvidaci vraků se opravdu daří řešit. Zmizely i takové, která na místě stály i více než dva roky.

15. února 2018

„Často jsou takové vraky odstaveny v nejvzdálenějším koutě parkoviště nebo na jiném méně frekventovaném místě,“ podotkl Miroslav Hloušek. Podle něj musí být někdy stěžovatelé trpěliví, protože ani letitý vrak většinou nelze odtáhnout bez prodlení: „Pokud městská policie dostane podnět, strážníci přijedou, případ zdokumentují a jen v některých případech jsou zákonné důvody, proč vozidlo odtáhnout okamžitě. Většinou se však musí podezření předat na silniční a správní úřad, který posoudí, zda jde skutečně o vrak. Zároveň běží zákonné lhůty. Chápu, že se to leckomu nemusí líbit, ale auto nelze jen tak odtáhnout, i když má rozbitá skla, chybí světla nebo kola a stojí na špalcích. Dotyčný vlastník může být například dlouhodobě v nemocnici a nemá nikoho, kdo by se mu o vůz postaral. Až by se vrátil, zjistil by, že je bez auta. Skutečně však pracujeme na tom, aby se město vyčistilo.“

Čistku by mohl spustit i krok, o kterém město vážně uvažuje – podstatné rozšíření placeného parkování. Automaty by v dohledné době mohly stát i v Malšovicích, na Moravském, Slezském i Pražském Předměstí. Rozšíření placených zón daleko za Gočárův okruh je sice velmi kontroverzní, ale o tom, že k nepopulárním krokům nejspíš dojde už brzo, svědčí podpora hradeckých komisí místních samospráv (KMS).