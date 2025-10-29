V autokempu na Rozkoši shořel stánek, mohla za to vadná elektroinstalace

  16:12,  aktualizováno  16:12
Oheň téměř zničil domek v autokempu u přehrady Rozkoš u České Skalice na Náchodsku. Majitel tam provozoval občerstvení. Hasiči vyčíslili škodu na 800 tisíc korun, příčinou byla technická závada.
Požár občerstvení Koliba Eden v autokempu u Rozkoše (27. října 2025)
Požár občerstvení Koliba Eden v autokempu u Rozkoše (27. října 2025) | foto: HZS Královéhradeckého kraje

Hasiče k požáru přivolali v pondělí v 16:33. Bylo to v uličce tvořené restaurací a dalšími šesti stánky, naproti stojí několik chat.

Na videu, které se objevilo na sociálních sítích, je vidět, že budova s malou půdou naplno hořela už před příjezdem hasičů. K domku se sbíhali zřejmě Ukrajinci, kterých v kempu žije hodně. Ti vytlačili auto ze zastřešené terasy, aby ho zachránili. Je slyšet i výbuch, pak ještě jeden. Autor videa říká policistovi, že uvnitř je jen alkohol a že už bouchla dvoukilová plynová bomba i něco dalšího.

„V době příjezdu prvních hasičů byl požárem zasažen kompletně celý jednopodlažní objekt. Lokalizace požáru proběhla asi za 30 minut. Zlikvidovat oheň se podařilo v 19:02,“ uvedli krajští hasiči na facebookovém profilu.

Vyšetřovatel hasičů již stanovil, že příčinou požáru byla technická závada na elektroinstalaci.

„Vyšetřovatel bude ještě příčinu konkretizovat, k tomu je ještě potřeba provést další úkony,“ sdělil mluvčí Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje Ondřej Čuhanič. Uchráněné hodnoty hasiči vyčíslili na 200 tisíc korun.

Autokemp patří městu. Domek stojí na pozemku autokempu, ale vlastní ho soukromník.

„Poškozena je jedna budova, a to Koliba Eden. Požár byl rozsáhlý, ale jinam se nerozšířil. Stánek asi bude muset být stržen,“ odhadl jednatel Autocampingu Rozkoš Petr Kejdana.

Zasahovala profesionální jednotka z Jaroměře a Velkého Poříčí, dále dobrovolné jednotky z České Skalice a Velké Jesenice.

