Výrazná škodovka měla v ulicích jezdit od září, ale ladil se i systém. Společnost ISP, která ve městě od roku 2007 spravuje systém placeného parkování, má totiž ve vlastnictví kolem stovky zlatých karet, které opravňují k parkování zdarma. Ty byly přenosné, a tak do systému nebylo možné jednoduše zadat registrační značky všech jejich majitelů. Tento problém je však vyřešen.
„Kamerové vozidlo se do ulic vydalo už v polovině července, doposud ale šlo pouze o zkušební provoz. Vypadá to, že vše je v pořádku a systém funguje, jak má, proto vyjíždí do ostrého provozu. Zatímco v silách strážníka je zkontrolovat na 50 parkujících vozidel, dokáže CamCar za hodinu zkontrolovat a vyhodnotit více než 10 tisíc registračních značek,“ řekl ředitel Městské policie Hradec Králové Martin Žďárský.
Červený Enyaq trasu projíždí nadvakrát. Na stejném místě se vždy objeví po 15 minutách. Řidiči, kterým již končí platnost parkovacího lístku, tak mají o rezervu na jeho prodloužení nebo na odjezd. Nasbíraná data CamCar odešle do systému, který sám vyhodnotí, které vozy nemají zaplaceno, a jejich seznam odesílá na magistrátní odbor přestupků.
Výnosy získá město
Výnosy z uložených pokut poputují výhradně do rozpočtu města, hradecká pokladna si tak s největší pravděpodobností výrazně polepší. Město má s firmou ISP smlouvu, podle níž mu náleží určitá část z vybraných pokut.
„Po vyladění bychom chtěli porovnat stav respektovanosti před zavedením CamCaru a po něm a také smlouvu podrobit revizi, aby finanční výtěžnost byla pro město podstatně vyšší. Nyní jde průměrně o 2,1 milionu korun ročně,“ uvedl Miroslav Hloušek (ODS), náměstek primátorky pro oblast dopravy.
Městská policie může CamCar za 1,8 milionu korun nasadit nejen na kontrolu parkování, neboť umí vyhodnotit zákazy zastavení, parkování v protisměru, stání na žlutých čárách, na zeleni či chodníku. Dokáže také zjistit, zda po kontrolovaném voze není vyhlášeno pátrání.