Festival Artu Kus na trutnovském Bojišti začíná koronaviru navzdory

Tři scény, 29 kapel, dýdžejové, divadla, noční projekce, slam poetry, umělecké instalace, workshopy a diskusní panely. To všechno nabídne druhé vydání Artu Kus Festivalu, který se stal nepřímým pokračovatelem slavného Open Air Music Festivalu (později TrutnOff), jenž se na Bojišti téměř 30 let ve stejném termínu konal.

Zeštíhlený rozpočet a méně divadla

Když zakladatel přehlídky Roman Dorňák program chystal, ještě nemohl tušit, jak velké problémy organizátorům letních akcí nadělá covid-19. Přesto z původního programu vystoupí většina umělců, ze zahraničních interpretů nedorazí americká kapela Nat Osborn Band a Australan Dub FX.

„Na jaře jsme trochu pozastavili propagaci festivalu, ale pořád jsme věřili, že ho v nějaké podobě budeme moci uspořádat. Museli jsme jen trochu zeštíhlit rozpočet na druhé scéně, protože jsme v té době nevěděli, kolik lidí bude moci v srpnu na Bojiště dorazit. Místo plánovaných sedmi divadelních představení budou jen čtyři,“ říká. V předprodeji se podle něj prodalo zhruba stejně vstupenek jako v loňském roce.

Program Artu Kus Festival čtvrtek

Plexis, Tony Ducháček a Garage, Shum Davar, Vanessa, přehlídka studentského filmu Zlín, Divadlo X10: Sibiřská výchova. pátek

The Young Gods (CH), Lee, Trahir, Lvmen, Noisetrap, Ghost of You, Justin Lavash, Slam Poetry show, Divadlo Kolonie a Studio Rubín: Jezero, panelová diskuse: Dezinformace v mediálním světě. sobota

Květy, Mucha, PSH, Gaia Mesiah, Opak Dissu, Lazer Viking, Hello Marcel, Slam Poetry show, přehlídka studentského festivalu Zlín, odhalení sochy Ocelový jezdec Michala Gabriela, Divadlo Ufftenživot: Words of Apology. neděle

Posmrtné Zkušenosti, The Valentines, Pepa Lábus, Člověk v plísni, Blitzkrieg Boys, Exorcizphobia, Sexuelle Handgranate, EAC Soundsystem.

Organizátoři museli přijmout několik preventivních opatření. „Přizpůsobíme se vládním nařízením. Na všech barech budou dezinfekce, každé dvě hodiny budeme dezinfikovat stoly a návštěvníkům při vstupu do areálu změříme teplotu,“ představuje opatření Roman Dorňák. Pořadatelé také zakoupili několik rychlotestů na covid-19.

Hlavním magnetem druhého ročníku bude páteční koncert The Young Gods. Švýcarské trio hraje už od roku 1985 a patří k hlavním představitelům industriálního rocku.

„Na druhém ročníku jsme už chtěli mít zvučnější kapelu ze zahraničí. Myslím si, že The Young Gods jsou adekvátní rozpočtu a velikosti festivalu,“ míní pořadatel. Experimentátoři ze Ženevy kombinují elektroniku a rockové bicí, inspirovali velikány Nine Inch Nails i Davida Bowieho.

The Young Gods jako jedna z prvních západních kapel také vystoupila po sametové revoluci v pražském Edenu. Loni v únoru vydala po desetileté přestávce osmou desku, na které tentokrát zní i živé kytary.

„Trochu jsem se bál, že za nastalé situace nebudou chtít do Trutnova přijet, ale sami trvali na tom, aby si na festivalu mohli zahrát, což nás velice potěšilo,“ prozrazuje zakladatel festivalu.

Kontroverzní Vanessa i kultovní Lvmen

Z českých kapel na Bojiště přijede kontroverzní elektrorocková formace Vanessa, mladí pražští rockeři Trahir, punkoví veteráni Plexis nebo brněnská Mucha.

Zahrají také hlavní představitelé nezávislé scény Lvmen se dvěma bubeníky a působivou projekcí, pro které to bude v Trutnově jediné letošní festivalové vystoupení. Psychedelický pop představí skupina Ghost of You, průkopníci tuzemského rapu PSH přivezou stále ještě zánovní album Debut.

Stejně jako vloni Artu Kus Festival staví především na muzikantech, kteří stojí mimo hlavní hudební proud.

„Důležitá je pro nás autentičnost. Nejde nám ani tak o žánr jako o to, jestli je kapela dobrá naživo a jestli je schopná oslovit i diváky, kteří pod ni žánrově nespadají,“ vysvětluje Roman Dorňák.

V neděli dostanou prostor lokální muzikanti, na alternativní scéně ve stanu zahraje trutnovský písničkář Pepa Lábus nebo metalová Exorcizphobia.

Oproti loňsku na návštěvníky čeká více výtvarných projektů a performancí. V parku na stromech bude viset zrcadlová instalace Jana Hladila, jednoho z realizátorů známého Signal Festivalu, ruské výtvarnice Anastasia Serdyuková a Olga Chereshnevová do Trutnova přivezou pětimetrový umělecký a rituální objekt. Trutnovský komiksový kreslíř Jiří Grus bude na pódiu při koncertu Justina Lavashe malovat naživo.

„Konkurenční“ festival v Brně

Na festival zamíří také v Trutnově usazený sochař Michal Gabriel, jedna z nejvýraznějších postav české výtvarné scény a odvážný experimentátor. V pátek navečer odhalí novou sochu Ocelový jezdec, s návštěvníky bude diskutovat o pronikání digitálních technologií do tvůrčího procesu.

Ve spolupráci s organizací Paměť Krkonoše pořadatelé připravili besedu s autory publikace Nejlepší kniha o fake news, páteční setkání s Petrem Nutilem ze serveru Manipulátoři.cz nebo sobotní debatu s ředitelem Deníku N Jánem Simkaničem. Každý den bude na programu divadelní představení, jeho dějištěm se stane budova skleníku, který se proměnil v klubovou scénu.

Ve stejném termínu jako Artu Kus Festival se v Brně poprvé uskuteční festival Trutnoff, jenž byl až do roku 2016 na Bojišti doma. Po tříleté pauze se přehlídka Martina Věcheta založená na undergroundových kořenech opět vrací na scénu.

Organizátoři dlouho hledali vhodnou destinaci, například v Mladých Bukách tvrdě narazili na odpor obce i usedlíků. V brněnské části Pisárky vystoupí na padesát kapel, z velké části je obsazení stejné jako v trutnovských dobách. Zahrají například Plastic People of the Universe, Jiří Schmitzer, Visací zámek nebo Terne Čhave.

„Program našeho setkání si téměř v ničem nezadá s dramaturgií festivalu, jak ji znají jeho fanoušci za více jak třicetiletou historii,“ říká Eva Navrátilová z tábora pořadatelů. Roman Dorňák dnes již brněnský festival nevnímá jako konkurenci a nemá obavy, že obě akce mezi sebou budou soupeřit o diváky.

„Letos je ještě víc než vloni poznat, že jdeme jinou cestou a že se to tam úplně vzdaluje od toho, co se poslední dva roky děje na Bojišti. Organizátorům přeju, aby jim to v Brně vyšlo,“ říká na závěr.