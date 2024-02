Městská policie v Hradci spouští chytrou aplikaci. Uvidí pachatele online

Ve středu po 11. hodině hradečtí strážníci zasahují u sportovní haly v Třebši, kde se muž v tmavém oblečení chtěl vlámat do zaparkovaného auta. Přestože na místě není žádná pevná bezpečnostní kamera, která by jeho úmysl zachytila, strážník na operačním středisku si už prohlíží video pachatele. Vzápětí na místě brzdí kolegové a muže pacifikují.

Není to však ostrý zásah, jen ukázka novinky ve službách hradecké městské policie. Po týdnech testování městská policie spouští aplikaci Portál Bezpečí. Ta umí nejen lokalizovat přesnou polohu člověka, který oznamuje případ operačnímu, ale také v reálném čase sdílet video nebo fotografie z chytrého telefonu i spustit chat s možností automatického překladu pro oznamovatele ze zahraničí.

Hlídka dorazila k hale po necelé minutě od chvíle, kdy dostala instrukce od operátora. „To je rychlost!“ ocenila primátorka Pavlína Springerová (HDK). „To je standard,“ odpověděl se smíchem ředitel hradeckých strážníků Martin Žďárský.

Rozhodují sekundy

„O životě, zdraví a majetku někdy rozhodují sekundy. Proto jsem nesmírně ráda, že máme další nástroj, který nám pomůže efektivně zachraňovat životy a zlepšovat pocit bezpečí. Umožní nám to být rychlejší a akceschopnější, protože ve spolupráci s volajícím bude mít městská policie možnost ihned monitorovat situaci a urychlit další možnosti řešení,“ pokračovala primátorka.

Portál Bezpečí Autorem aplikace je tým vývojářů Medical Information Technologies, který dříve vytvořil i aplikaci Záchranka. Portál Bezpečí zavádí i Trutnov, slouží také v Brně, Plzni, Karlových Varech nebo Zlíně.

Aplikaci Portál Bezpečí není nutné do mobilního telefonu instalovat. Stačí během hovoru SMS zprávou operátorovi povolit přístup, být připojen k internetu a vše ostatní už je na strážnících. Leckdy stačí jen přesná poloha události. Jestliže jsou k dispozici videa nebo fotografie, může operační důstojník tento materiál okamžitě sdílet s kolegy, kteří spěchají na místo.

„Aplikace může dát pracovníkům operačního pracoviště oči. Vidí to, co vidí i oznamovatel přímo na ulici. Naši strážníci přesně vědí, kam jedou, co je čeká, znají osobu oznamovatele a jsou schopni se na situaci připravit a rychle zakročit. Není to však pouze represivní záležitost, ale i pomoc dezorientovaným, kteří se jen ztratili. Stává se, že volají lidé, kteří nejsou schopni popsat, v čem je problém ani kde se nacházejí, proto naše pomoc přijíždí až za delší dobu, než je vůbec najdeme. To teď odpadá,“ popsal výhody novinky Žďárský.

Aplikace umí i překládat

Podle šéfa strážníků může Portál Bezpečí velmi účinně pomoci i cizincům, například návštěvníkům červencového dvojkoncertu Eda Sheerana nebo srpnového profesionálního závodu Ironman.

„Ještě než jsme vše začali připravovat, netušili jsme, jak významné akce se budou ve městě dít. Tato aplikace díky automatickému překladači umožňuje komunikovat i cizincům v jejich jazyce. Může nám pomoci i při větších mimořádných událostech. Nechci přivolávat ani vyslovovat to, co se stalo v Praze, hlídky budou dopředu vědět, co je na místě čeká a kde pachatel je,“ vysvětlil Martin Žďárský.

Radnice za roční provoz aplikace vydá 80 tisíc korun. „Pokud zachráníme jen jeden lidský život nebo ochráníme majetek, je ta částka velmi přívětivá,“ konstatovala primátorka. Autorem aplikace je tým vývojářů Medical Information Technologies, který dříve vytvořil i aplikaci Záchranka. Portál Bezpečí zavádí i Trutnov, slouží také v Brně, Plzni, Karlových Varech nebo Zlíně.