Apartmány proniknou už i do Strážného. Stavba je legální, uklidňuje KRNAP

Na Klecandu se třicet let jezdili rekreovat členové JZD, dalších bezmála třicet let tu podnikali manželé Omelkovi a ubytovávali turisty. Do rodinného penzionu, kousek od starobylé Slezské cesty, se nyní zakusují bagry. Developerská společnost Niseko staví zde apartmánový dům s osmi byty.

„Penzion několik let chátral. Částečně ho demolujeme, apartmánový dům bude mít dřevěnou fasádu a věříme, že do této lokality dobře zapadne. Dokončit ho chceme v prvním kvartálu roku 2025,“ uvádí majitel společnosti Adam Kuchař. Prodej rekreačních bytů chce Niseko zahájit do několika týdnů. Podobné apartmánové projekty developer buduje v Jizerských horách.

Strážné je vedle Malé Úpy jedinou krkonošskou obcí, která se nachází přímo na území Krkonošského národního parku. I proto se apartmánové projekty horskému středisku s dvěma stovkami stálých obyvatel dosud vyhýbaly. To se teď mění. Kromě Hříběcích Bud vznikne kolem deseti rekreačních bytů v přestavěném penzionu v centru Strážného.

„Apartmánovou výstavbu samozřejmě nijak nepodporujeme, ale není v našich silách ji jakýmkoli způsobem zastavit nebo omezit. V těchto případech nejde o stavby na zelené louce, ale o rekonstrukci. Je to trend v celých Krkonoších, který se z Pece pod Sněžkou a Špindlerova Mlýna přesouvá i do menších středisek,“ říká starosta Strážného Tomáš Grégr (nestraník).

Stavba je legální, obec chce dohodu s firmou

Územní plán podle něj při rekonstrukcích investory zavazuje dodržet půdorys původního objektu a objem zastavitelné plochy umožňuje zvýšit maximálně o 30 procent. V praxi to znamená přístavbu dalšího patra.

„Snažíme se s investory dohodnout a uzavírat plánovací smlouvy, abychom pro obec alespoň zajistili platby za odvoz komunálního odpadu a ubytovací poplatky. Uvidíme, jak to bude fungovat v praxi,“ poznamenává starosta.

O vůli dohodnout se hovoří také Adam Kuchař: „Od začátku k tomu přistupujeme tak, aby budoucí majitelé apartmánů měli nějaké povinnosti a aby z toho i obec určitým způsobem těžila.“

Hříběcí Boudy jsou snad nejklidnější oblastí v Krkonoších. Největším ubytovacím zařízením je stejnojmenný hotel na rozcestí, kde se odbočuje ke Klecandě. I proto apartmánová výstavba právě v těchto místech řadu místních zaskočila. „Škoda této boudy, byla pěkná. Určitě tady vyroste hnusné monstrum, které bude hyzdit okolí,“ uvedla v diskusi na sociální síti Lenka Hofmanová.

Podle Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) přestavba prošla standardním schvalovacím procesem.

„Chápu, že se to někomu nemusí líbit, ale není to černá stavba. Všechny úřady včetně správy parku ji povolily,“ potvrdil mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Z chléva kdysi udělali sociálky

Zděný dům na Hříběcích Boudách původně vlastnila rodina Kybínových. V roce 1962 ho od nich koupilo JZD Klecany pro rekreaci svých členů.

„Po malých úpravách se ihned začaly používat obytné místnosti, které se vybavily palandami, skříněmi a kamny. Najednou tu mohlo přespávat na třicet lidí. Z chléva v přízemí byly vytvořeny sociálky. K mytí sloužilo plechové koryto se třemi kohoutky,“ vzpomínala paní Srbová z Větrušic, kde JZD Klecany sídlilo. V roce 1966 začalo v Krkonoších pořádat také lyžařské výcviky.

Manželé Omelkovi zde podnikali od roku 1990. Penzion si od JZD nejprve pronajali a o tři roky později koupili. Zrušili palandy a kapacitu snížili na 20 lůžek. Rodinný penzion provozovali až do roku 2018, celou dobu v něm žili. Hlavně kvůli problémům s personálem však skončili.

„Měli jsme stálou klientelu, která postupně umírala. Mladší k nám zájem jezdit neměli. Kdyby nebyly takové potíže s personálem, který bylo těžké sehnat, třeba bychom to ještě pár let vydrželi,“ říká Věra Omelková.

Developerská společnost Niseko je už druhým majitelem Klecandy od chvíle, kdy rodinný podnik skončil. První vlastník koupil od Omelkových vybavený penzion, ale nikdy ho neotevřel.

Apartmány mají smysl, říká bývalá majitelka

„Penzion jsme prodali zcela vybavený, všude bylo uklizeno, povlečené postele a naleštěná okna. Nechali jsme jim tam pohledy i květiny,“ pokračuje Věra Omelková.

Přestože je pro ni obtížné sledovat, jak dům, kde s manželem a synem strávila skoro polovinu života, jde k zemi, má pro přestavbu na apartmánové bydlení pochopení:

„Něco skončilo a něco zase začíná. Za stávajících podmínek by stejně penzion se společnými sociálkami nešlo provozovat. Nikdo by tam nejezdil. Apartmány dávají smysl. Nemusíte se vztekat se zaměstnanci, seženete si jednoho správce a máte to vyřešené. Kdybychom na to měli peníze, přestavěli bychom to na apartmány už dávno.“