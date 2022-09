Apartmánové domy za miliardu zásadně změní krkonošskou Velkou Úpu

Před rokem pražský investor počítal „pouze“ se čtyřmi budovami. Nové zástavbě ustoupí například bývalý hotel Hela nebo hospoda Úpa. Demolice některých objektů má začít už letos v zimě.

Investiční fond Aequitas Capital Investment, za kterým stojí pražský advokát Jan Langmeier, patří v současnosti k nejaktivnějším investorům v Krkonoších. Příští rok na jaře plánuje dokončit výstavbu apartmánového domu s 29 byty v Herlíkovicích u Vrchlabí na místě bývalého penzionu Mlýn.

Rezidence Pod Portáškami, jak investor projekt pojmenoval, ale představuje úplně jiný kalibr. Celkové náklady se mají vyšplhat k miliardě korun.

Domy nebudou tak vysoké

Projekt počítá se sedmi různě velkým objekty u hlavní silnice ve Velké Úpě, kde sice je sjezdovka s lanovou dráhou, ale zcela chybí obchody a služby. Investor koupil několik domů včetně hotelu Hela a bývalé hospody Úpa a demolice původně měla začít už letos na jaře. Projekt však v uplynulých měsících prošel několika úpravami. Autorem vítězného návrhu je studio ABM architekti.

„Oproti původní studii je tento návrh mnohem vstřícnější k okolním domům, a to zejména menší výškou a lepším prostorovým umístěním s ohledem na krajinu a stávající zástavbu,“ říká zakladatel fondu Jan Langmeier.

Ještě v loňském roce zástupce investora Jiří Lívanec adresoval regulační komisi v Peci pod Sněžkou dopis, ve kterém píše o čtyřech domech: „Záměrem projektu je vybudování čtyř ubytovacích objektů, které kromě ubytovacích služeb budou v přízemních částech k silnici nabízet služby.“

Letos v červnu přitom regulační komise projednala a schválila architektonický návrh počítající s již sedmi budovami. Komise v zápisu ze schůze uvedla, že soubor budov považuje pro tuto lokalitu za vhodný.

Apartmán na našem pozemku

Místní se o největším investičním projektu v novodobé historii Velké Úpy dozvídají jen zprostředkovaně. „Na jaře měla začít demolice, ale nic se neděje. Nikdo s námi nejednal, je úplné mrtvo,“ uvádí Eva Beranová, která v domě vedle zchátralé hospody žije téměř 60 let.

Vizualizace zveřejněná na webu investora i Pece pod Sněžkou zaskočila Jiřího Hintnera, který s rodinou žije v domě za bývalým hotelem Hela. Jeden z plánovaných objektů je zakreslen na jejich pozemku.

„Když se podíváte do katastru, tak na našem pozemku je namalovaný apartmánový dům. Co na to říct? Přijde mi, jako bychom vůbec neexistovali. Je to šílené,“ kroutí hlavou. Naopak dům, ve kterém žije, ve vizualizaci chybí.

„Když se podíváte na leteckou nebo turistickou mapu, jak jsou domy a zeleň ve Velké Úpě situované, tak ve vizualizaci nic nesedí,“ poznamenává Jiří Hintner.

Nechceme stavět na zelené louce

Jan Langmeier ale tvrdí, že stavět se bude pouze na pozemcích, které jeho fond vlastní: „Stavba bude probíhat z podstatné části na půdorysu původních starých objektů. Rozhodně se nejedná o stavbu na zelené louce. To by ani neodpovídalo naší filozofii, totiž že chceme a vykupujeme objekty, které většinou už neslouží původnímu záměru, a na jejich půdorysu stavíme nové budovy.“

Projektant v současnosti dokončuje studii, poté bude následovat sloučené územní a stavební řízení. Aequitas Capital Investment vlastní čtyři budovy u hlavní silnice ve směru na Pec, všechny půjdou k zemi.

„Vlastníme celkem čtyři objekty, konkrétně dva bývalé hotely a dvě další budovy. K demolici jsou určené všechny, protože jejich stav neumožňuje rekonstrukci a jejich poloha by nezapadala do konceptu vstřícnosti vůči okolní zástavbě a krajině,“ poznamenává Langmeier. Demolice prvních domů podle něj začne v zimě.

Výstavbu prvních apartmánů developer plánuje na jaro nebo léto příštího roku. Do tří let by apartmánový komplex ve Velké Úpě měl být dokončen. „Předpokládáme, že stavební práce potrvají dva až dva a půl roku,” potvrzuje Jan Langmeier.

Neočekává, že energetická krize a ochlazení ekonomiky projekt přibrzdí. Velkou Úpu považuje za natolik atraktivní lokalitu, že i kdyby na českém trhu nastal celkový pokles zájmu o investiční apartmány, Rezidence Pod Portáškami se nedotkne: „Cílovou skupinou našeho projektu jsou v drtivé většině lidé, kteří si apartmány budou pořizovat za vlastní kapitál. Nebudou se jich tedy týkat zvyšující se úrokové sazby hypotečních úvěrů.“

Náměstí a nová lanovka

Z centra Velké Úpy už zmizel zchátralý hotel Uran. Město ho vloni za 20 milionů koupilo a nechalo zbourat. Na jeho místě má vzniknout náměstí. Podle pecké radnice je důležité, aby součástí nových apartmánových domů bylo zázemí pro služby, které ve Velké Úpě zoufale chybí.

„Klíčové je, aby objekty, které vytváří veřejný prostor, měly také nebytové prostory. Jinak Velká Úpa nebude žít,“ řekl už dříve starosta Pece Alan Tomášek (nestraník).

Další investici plánuje SkiResort Černá hora-Pec, který provozuje ve východních Krkonoších několik areálů včetně lanovky a sjezdovek ve Velké Úpě. Připravuje výměnu stávající třísedačkové lanovky na Portášky za rychlejší a komfortnější odpojitelnou čtyřsedačku.

Příští rok chtějí vlekaři získat povolení, stavbu lanovky směrují na rok 2024.

„Pro nás je to jednou z hlavních priorit. Pokud se dohodneme s vlastníky pozemků a schvalovací proces poběží bez problémů, nevidím důvod pro zásadní zdržení. Stávající lanovka je stará a je čím dál těžší ji udržet v provozu,“ uvedl v nedávném rozhovoru zveřejněném na stránkách Pece pod Sněžkou Richard Kirnig, majitel společnosti Mega Plus, která vlastní největší krkonošský skiresort.

Firma se navíc nevzdává ani vize na lanovkové propojení Velké Úpy s Pecí. „Stále předpokládáme, že existuje potenciál spojení obou areálů, kdy by nástupním místem, například pro jednodenní návštěvníky, byl právě areál ve Velké Úpě, odkud by lanovky propojily Úpu s Pecí,“ neskrývá optimismus Kirnig.