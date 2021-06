Apartmány rostou už i v Černém dole a na Benecku, starosty trend netěší

Přestavbám existujících budov ale nejde zabránit. Realitní a developerská kancelář Realspo ze Zlína od dubna v černodolské lokalitě Slunečná Louka u silnice na Janské Lázně staví první ze sedmi domů, v nichž bude 83 apartmánů ve skandinávském stylu.



Investor uvolnil do prodeje byty ve třech budovách. Cena nejmenších s plochou 33 čtverečních metrů začíná na čtyřech milionech korun.

Vznikající dům pojme 20 bytů, většina je už nyní rezervována nebo prodána. V současnosti běží přípravy na výkop základů. „Do konce roku bude hotová hrubá stavba, s dokončením interiérů a předáním apartmánů majitelům počítáme v prosinci příštího roku,“ potvrdila makléřka Realspo Sandra Měřínský.



Na podzim, pokud to klimatické podmínky dovolí, začne stavba dalších dvou objektů B1 a B2. Hotové mají být v roce 2023. Ostatní bytové domy investor v současnosti připravuje. „Do pěti let by všech sedm budov mělo stát,“ naznačuje makléřka.



Poptávka po krkonošských apartmánech zůstává vysoká, investor nemá obavu, že by se desítky bytů nepovedlo prodat.

„Zájem je veliký. Máme třeba klienta, který si kupuje čtyři apartmány,“ potvrzuje Sandra Měřínský.

Projekt je pokračováním apartmánové výstavby na Slunečné Louce. Před dvěma lety zde byl zkolaudován dům s dřevěnou fasádou a 16 apartmány. Rekreační byty se rozrůstají také v dolní části obce Čisté v Krkonoších. V okolí bývalého zemědělského družstva už v roce 2014 začal vznikat golfový areál s poloroubenými chalupami a bytovými domy.

„Všechno to jsou starší projekty, teď se apartmánový boom v Černém Dole bohužel rozjel. Žádný velký přínos to pro nás nemá, nové projekty však už vznikat nebudou,“ říká starosta Josef Pánek (nestraník). Podle něj v Černém Dole, kde žije kolem 700 obyvatel, pro tento typ výstavby už nejsou další rozvojové plochy.

„Z pohledu ochrany přírody už tu není moc šancí. Jestliže někdo koupí stávající nemovitost a předělá ji na apartmány, s tím toho moc neuděláme. Investoři to zkouší, ptají se, ale jako městys jim nemáme moc co nabídnout,“ doplňuje starosta. Několik parcel si radnice drží pro výstavbu rodinných domů.

Velmi podobná je situace ve srovnatelně velkém Benecku, které se stejně jako Černý Důl profiluje jako destinace pro rodiny s dětmi. Investoři chtějí na rekreační byty proměnit bývalé hotely. Nejdál je přestavba hotelu Diana na okraji obce, bude zde 34 bytů, wellness, tělocvična a lyžárna. Původně to byla podniková rekreační chata ČKD Praha.



Za projektem stojí společnost Benecko apartments vzniklá v roce 2017, jejím stoprocentním vlastníkem je pražská firma Instav development. Naprostá většina bytů s výměrou od 37 až po 110 čtverečních metrů už je podle webových stránek projektu rezervována. Na otázky zaslané redakcí MF DNES investor nereagoval.

Starosta: Nadšení z toho nejsme

Z apartmánového boomu, který se z velkých krkonošských středisek přesouvá na periferii, nemá pražádnou radost ani starosta Benecka Jaroslav Mejsnar (KDU-ČSL):

„Nadšení z toho nejsme. Z estetického pohledu to sice obci nijak neublíží, investoři se snaží stavět moderní objekty, ale provoz střediska to do budoucna samozřejmě změní. Z hotelů má obec příjem díky ubytovacím poplatkům. Z apartmánů nemáme nic, přestože jejich majitelé a hosté nadále zatěžují místní infrastrukturu, jako jsou vodovody, kanalizace a komunikace.“

V obci s tisícovkou trvale žijících obyvatel stále převažují menší, často rodinné penziony a ubytování v soukromí. Velké hotely, které mnohdy vznikly přestavbou podnikových rekreačních chat, jsou v menšině. V poslední době obec registruje také zájem investorů stavět na zelené louce.

„Proti tomu jsme tvrdě a ani náš územní plán to neumožňuje. Jsou zde plochy pouze pro rodinné domy. Snažíme se zachovat venkovský ráz obce s rozvolněnou zástavbou. I proto k nám lidé rádi jezdí,“ připomíná Mejsnar.

Apartmánový boom podpořila koronavirová krize, hotely byly dlouhé měsíce zavřené a jejich majitelé se často dostali do problémů. Na rozdíl od hotelů je rekreační bydlení jistou investicí, poptávka je stále vysoká.

„Vím v Benecku asi o čtyřech objektech, které majitelé chtějí předělat na rekreační byty,“ poznamenává starosta.

Největším současným projektem v Krkonoších je investice pražské společnost Crescon ve Vítkovicích. Nedaleko skiareálu Aldrov vyroste 12 budov se 139 apartmány, bazénem, wellness a hospodou. Kolaudaci první etapy se 64 byty developer plánuje na konec letošního roku.

Desítky rekreačních bytů přibudou v Peci pod Sněžkou. Holandský podnikatel Gerard Streefkerk do rezidencí Vlčice a Krakonoš umístil 63 apartmánů, pražská developerská společnost Bau-Invest plánuje na loukách Malé Pláně postavit komplex pěti domů se 70 byty, s restaurací a wellness.

Hodně se staví také ve Vrchlabí. Dva velké apartmánové domy s více než 60 byty vznikly v Hořejším Vrchlabí, začátkem května ve stejné lokalitě začala demolice někdejšího penzionu Mlýn.



Investiční fond Aequitas Capital Investment na jeho místě postaví moderní objekt s 29 byty. Ve fázi příprav je několik dalších projektů. Například firma RN Development plánuje na místě bývalé továrny Mileta u rybníka Kačák vybudovat čtyři domy s 56 luxusními byty a podzemními garážemi.