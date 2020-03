Hradec už nejedná o posunutí koleje, vzdává tím i záchranu Kaštanky

Alej roku 2016 na předměstí Hradce ztratila město jako spojence. Aktivisté ze spolku Kaštanka si to přišli vyříkat přímo na zastupitelstvo.



S kácením vzrostlých stromů před čtyřmi roky počítal projekt železniční dvoukolejky mezi Hradcem a Pardubicemi. S plánem se ztotožnili i železničáři, souhlasné stanovisko přidala i EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí), a tak spolku zbyla poslední naděje, tedy město.

Z výsledků poslední schůzky k modernizaci železničního koridoru měli členové spolku radost, výrazně ožila šance na posunutí kolejí a tím i na záchranu kaštanů. Nečekaně a nekompromisně to však utnul e-mail ze strany radnice.

„Jednání města o zachování kaštanové aleje a možném variantním posunu připravované druhé koleje na Pražském Předměstí je u konce,“ zní první věta.

Město našlo dva důvody, proč se rozhodlo hodit Kaštanku přes palubu. Prvním byl údajný odmítavý přístup majitelů pozemků k případnému prodeji půdy, druhým kolize s výstavbou domu s odlehčovací službou v Honkově ulici.



Rozzlobení lidé z Kaštanky kvůli tomu dorazili na zastupitelstvo. Hned na úvod je popudilo vystoupení náměstka primátora Jiřího Bláhy (ODS), který za viníka průtahů označil spolek. Prý odmítl podepsat smlouvu o zpracování osobních údajů při vyjednávání s majiteli pozemků potřebných pro eventuální posun tratě.



„Spolek Kaštanka do této chvíle nejmenoval svého zástupce, odmítl podepsat dohodu o jisté mlčenlivosti ve vztahu k uvedeným osobním údajům vlastníků nemovitostí, tudíž jednání neváznou na straně města, váznou na straně spolku Kaštanka, a to dlouhodobě,“ řekl Bláha.

„S dohodou o mlčenlivosti máme problém, protože je tam spousta nejasností. Nepodepsal by to nikdo z vás, byla to obstrukce ze strany města,“ ohradil se člen spolku Bohdan Samek.

Spolek navrhl postup jako u statkářky Havránkové

Podle něj přesto Kaštanka nalezla způsob, jak zvrátit rozhodnutí majitelů pozemků nevzdat se své půdy. Pomohl „lex Havránková“, tedy případ plačické statkářky a jejích pozemků nutných pro dostavbu dálnice D11.

„Podařilo se nám do smluv prosadit možnost souhlasu s jednáním o odprodeji nebo směny pozemků. Vzpomněli jsme si právě na paní Havránkovou a její problémy, protože ona je nechtěla prodat, ale vyměnit. A to je častý případ majitelů pozemků přilehlých k trati. Když se podíváte do katastrální mapy, je jasně vidět, že je tam velké množství pozemků města i státu. A ty jsou vhodné pro směnu,“ upozornil Samek.

Podle spolku se radnice omezila na konstatování, že majitelé nechtějí své pozemky prodat, ale už neinformovala o tom, že vlastníci se nedozvěděli, o jakou výměru by přišli, kolik by mohli dostat ani zda jde o dočasný, či trvalý zábor.

Proč najednou vadí dům s plánovanou odlehčovací službou?

Spolek se dozvěděl, že i kdyby se podařilo dohodnout se všemi vlastníky, je tu překážka číslo dva: projekt odlehčovací služby za 115 milionů korun.



„Město v zájmu zachování aleje začalo vyjednávat se Správou železnic a majiteli pozemků v zahrádkářské osadě již v roce 2016. V jednáních jsme pokračovali, ale po prověření možného nového trasování železnice jsme zjistili, že takto by došlo ke kolizi s dlouhodobým záměrem výstavby Odlehčovací služby Honkova. Zároveň jsme dospěli k závěru, že tato varianta už není možná, protože zařízení s odlehčovací službou v Honkově ulici je pro nás prioritou,“ zdůraznil primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

„Při žádném jednání zastupitelů s představiteli spolku nebyla výstavba odlehčovacího domu v Honkově ulici zmiňována jako překážka. Zdá se, že tato akce je nekoncepční, neprofesionální, nepřipravená, ukvapená a bez ohledu na způsobené ekologické a sociální škody,“ namítala další členka spolku Miroslava Vodičková.

„My jsme se dlouho nechtěli k domu odlehčovacích služeb vyjadřovat, ale myslíme, že to pro postižené není nejvhodnější místo,“ narážel Samek na koleje, které jsou od domu jen třicet metrů.

Správa železnic navrhla posunutí koleje. Teď se vše stoplo

Na straně naštvaného spolku jsou i opoziční Piráti. „Správa železnic vypracuje návrh jak tu kolej posunout, seriózně se o tom jedná a najednou po několika dnech přijde e-mail, že to možné není. To musíte uznat, že to není standardní postup,“ upozornil zastupitel Aleš Dohnal.

Přestože vztahy spolku Kaštanka s městem jsou na bodu mrazu, podle vedení města mají obě strany stále o čem mluvit. Tedy s výjimkou zachování aleje.

„Jednání se spolkem Kaštanka i nadále pokračují, ale v tuto chvíli jsme již uzavřeli možnost variantního posunu druhé koleje. Jednáme s nimi o možnostech přechodu železnice nebo křížení Kuklenské ulice,“ podotkl náměstek Bláha.

Radnice chce budovat odlehčovací službu v domě blízko kolejí:

