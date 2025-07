Konečné slovo v kauze, jež se vleče od roku 2016, bude mít Centrální komise ministerstva dopravy, ale jednotný postoj Hradce Králové, spolku a Správy železnic (SŽ) znamená jednak velký posun, ale také silnou pozici při snaze o stavbu ochranného rámu.

A protože zastupitelstvo města nedávno odsouhlasilo i řešení všech dopravních křížení tratě, SŽ již konečně může začít záměr zpracovávat.

Pro připomenutí, k jakým průtahům kvůli vyhroceným sporům o zeleň došlo: dvoukolejka mezi Hradcem a Pardubicemi měla vyrůst ve čtyřech etapách. Ta první mezi Stéblovou a Opatovicemi nad Labem byla hotova už v roce 2015 a schází poslední úsek mezi Opatovicemi a Hradcem Králové.

Nejen dožití, ale i obnova stromů

Velké vítězství, ale zároveň i opatrné vyčkávání potvrdili i Kaštankáři. „Vzhledem k tomu, že jsme od samotného začátku sporů tvrdili, že je možné, aby se vedle sebe vešly dvě koleje a navíc i obě řady stromů, je to opravdu velké vítězství,“ řekl spoluzakladatel spolku Kaštanka Bohdan Samek.

„Na druhou stranu jsme v našem optimismu opatrní, protože ještě není vše rozhodnuté. Budeme čekat na verdikt Státního fondu dopravní infrastruktury, ale je to na dobré cestě. Netěší nás jen zachování stávající aleje. Podle rozhodnutí by totiž mělo jít o zachování trvalé, nikoli jen na dožití. Kaštanka se má tedy postupně obnovovat,“ uvedl Bohdan Samek.

Shodný je i postoj radnice. „S Kaštankou jsme v synergii. Jsem pyšný na celý tým na magistrátu, že se nám interně, ale i s komisemi místních samospráv, Správou železnic a především se spolkem Kaštanka podařilo najít společný směr, který všichni vnímáme jako prioritu,“ potvrdil Lukáš Řádek (TOP 09), náměstek primátorky pro oblast investic a rozvoje města.

Také on věří v konečný souhlas ministerstva dopravy: „Shodli jsme se na tom, že přednost má zdvoukolejnění, ale naším největším přáním je, aby tam byly dvě koleje a pokud možno i obě řady aleje. Tím opatřením je ochranná konstrukce, kterou SŽ slíbila, že do projektu zahrne. Centrální plánovací komise ministerstva dopravy nyní bude posuzovat i náklady celé stavby, nicméně máme příslib SŽ, že na konstrukci bude v projektu trvat.“

„Extrémní zvýšení nákladů“

Na druhou stranu nelze opomenout ani hlasy, které hovoří o příliš vysokých nákladech.

„Nyní se k tomu musí vyjádřit ministerstvo dopravy, protože jde o navýšení nákladů o desítky milionů korun,“ konstatoval Petr Hofhanzl, ředitel Stavební správy západ Správy železnic.

„Technicky je to samozřejmě možné řešení, ale za cenu extrémně zvýšených nákladů investičních a provozních. Také údržba bude složitá,“ doplnil Martin Kolovratník, člen správní rady Správy železnic a současně poslanec za hnutí ANO. Podle něj by byly náklady na ochranu stromů nepřiměřené: „Pokud zjistím, že jiná cesta není, je to však stále menší zlo než tuto část dvoukolejky nedokončit.“

Odhaduje se, že finální verdikt resortu dopravy padne letos na podzim. Náklady na ochranný rám jsou vysoké, ale v celkovém rozpočtu kolem 4,5 miliardy korun se ztratí.

„Nám úplně nejde o ochranný rám, ale byl to skutečně jediný způsob, jak alej zachránit. Správě železnic jsme tedy toto řešení nabídli. Jsme opatrní optimisté i podle jednoznačného hlasování zastupitelů města,“ připomněl Bohdan Samek červnový bod, při kterém zastupitelé schválili všechna dopravní křížení s kolejemi a současně vzali bez připomínek i ochranný rám.

Odsouhlasili čtyři křížení tratě

A právě schválení dopravních křížení předcházely zdlouhavé analýzy, projednávání s veřejností, komisemi místních samospráv i Správou železnic.

„Je to výsledek mnoha měsíců jednání. Ale jde o zásadní posun v jednom z nejdůležitějších infrastrukturních projektů, které ovlivní budoucnost dopravy a života nejen v jižní části Hradce Králové. Po mnoha nepříliš perspektivních letech jsme došli k řešení jednotlivých křížení tratě, která mají být buď zachována, nebo upravena, či nově budována,“ upozornil Lukáš Řádek.

Na území města půjde o čtyři křížení s železnicí. SŽ již devět let počítá s tím, že v Honkově ulici na své náklady vybuduje podchod pro pěší a cyklisty.

V křížení ulic Janáčkova a Šmeralova město podporuje pouze jednoduchý přechod, který nebude splňovat bezbariérovost. V Kuklenské ulici pak zůstane přejezd pro auta, ale město za své postaví nový podchod mezi Poděbradovou ulicí a Červeným dvorem.

Nejkomplikovanější dopravní řešení celkem za více než 170 milionů korun pak vznikne v Bezručově ulici, kde bude silniční podjezd a současně železniční most.

Velké plány s Temešvárem

A nejen to: Hradec také navrhuje vznik zcela nové železniční zastávky v Bezručově ulici, protože s rozvojem zdejší industriální a pozapomenuté lokality Temešvár má v budoucnu obrovské plány.

Kaštanka ke křížení měla drobné připomínky a chválí přístup současného vedení města. Na tak vstřícné zacházení totiž za minulé vlády zvyklá nebyla.

„Nejdůležitější je, že vedení města s námi komunikuje. K návrhům nemáme nic vážnějšího, jen jsme si dovolili připomínat složitý podchod v křížení Šmeralova – Janáčkova, protože by to znamenalo další kácení asi deseti stromů. Podchod ano, ale menší bez dlouhých ramp, tedy jen minimálně invazivní řešení směrem k aleji. Zároveň by mělo být vidět z jednoho konce na druhý, aby zejména ženy měly větší pocit bezpečí,“ řekl Bohdan Samek.

Město se kromě vyčkávání na názor ministerstva dopravy celou dvoukolejku snaží tlačit do cíle.

„Zatím relativně vše pokračuje podle harmonogramu. Určité zdržení vidíme jen na první etapě, tedy od železniční stanice po křížení s Honkovou ulicí. Jsou zde určité majetkoprávní problémy a zatím není vydané stavební povolení. Podle našich informací by k tomu mohlo dojít v srpnu,“ dodal Lukáš Řádek.

20. června 2023