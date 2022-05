Kongresový Aldis je na prodej, Hradec koupi ztrátové dominanty zvažuje

Aldis je podobným poznávacím znamením města jako například hotel Černigov, lízátka stadionu anebo Bílá věž. Hradec Králové se brzy může stát stoprocentním vlastníkem a akcionářem.

Minusy nákupu by byly hned pro začátek velmi bolestivé. Samotná budova by stála 26 milionů. Za asi deset tisíc metrů čtverečních, na nichž se včetně parkoviště rozkládá, by Hradec mohl zaplatit dalších asi 72 milionů. V porovnáním s tím jen drobné - asi tři miliony - stojí letošní nájem. A naopak dosud neznámé obrovské výdaje by znamenaly nezbytné opravy vzduchotechniky, střechy anebo výměna oken.

A plusy? Ačkoli ztráta z posledních tří let provozu činí asi 16 milionů korun, podle města má Aldis stále velký potenciál. Odbory, které vlastní 51,5 procenta akcií, sály centra jen pronajímají, ale i za těchto předpokladů v předcovidových letech byl dům mírně ziskový.

Město se domnívá, že kdyby se Aldis inspiroval například stále zvelebovaným kempem Stříbrný rybník, mohl by se objekt z roku 1993 proměnit z dotovaného na výnosný.

Nabídka nákupu vlastně na město přišla náhodou. V lednu radnice začala s majoritními akcionáři, jimiž jsou Odborový svaz Kovo a Odborový svaz státních orgánů organizací, řešit způsob, jak naložit s šestnáctimilionovým dluhem za uplynulé tři roky. Zatímco město bylo připraveno vložit do úhrady za svůj menšinový podíl 7,9 milionu korun, odboráři poslali nabídku na odkup akcií.

Zastupitelé s nákupem předběžně souhlasí

„Informoval jsem o tom zastupitelské kluby, protože jde o velmi nestandardní věc. Vstoupili jsme v jednání, výsledkem bylo projednání různých odhadů a nabídek a podařilo se nám původně navrhovanou částku snížit o 70 procent, takže jednání považuji za relativně úspěšné,“ řekl Pavel Marek (ANO), náměstek primátora pro oblast správy majetku města.

Podle něj zastupitelské kluby s nákupem Aldisu předběžně souhlasí. Pokud by k tomu došlo už na dnešním jednání, město by se stoprocentním akcionářem a vlastníkem stalo prakticky okamžitě.

Podle Marka bude v případě nákupu nutné vyřešit i problém ve vlastnictví pozemků, na kterých centrum a parkoviště leží. Jejich aktuální hodnota je asi 72 milionů korun a jisté je, že cena bude jen stoupat. Radnice zkoumá možnosti, jestli by například změna statusu z akciové společnosti nevedla k bezplatnému převodu nebo aspoň podstatně nižší ceně.

V Aldisu byli i zástupci městské společnosti Správa nemovitostí. Ti zjistili, že centrum sice může dál fungovat, ale potřebuje investice. A Marek věří, že Aldis by si na ně mohl částečně vydělávat: „Kdyby se nám podařilo nastavit jiný a razantnější provozní model, mělo by se tu pořádat daleko více akcí. Umím si jich představit i stovky ročně, které by přímo pořádala společnost Aldis. Jde o to nezabývat se pouze pronajímáním svých prostor.“

„Nekupovat, Aldis spíš hyzdí“

Další hradeckou možností je centrum koupit a obratem prodat. Mezi zájemci se údajně již dříve objevovalo i jméno Petra Kuldy, majitele stavební firmy Stako i nedávno otevřeného EA Congress Hotelu Aldis.

Před případným nákupem varuje Zdeněk Fink (HDK). „Aldis je velký problém. Nikdy se nestabilizuje, nikdy nebude vydělávat peníze, to je dané. Ta budova potřebuje velkou investici, problémem by byla i drahá demolice. Na druhou stranu pozemek nikdy nebude levnější a jeho koupě je dobrou investicí. Aldis plní svou určitou funkci, která však ve městě není nenahraditelná. Ten dům už není ozdobou města, jak se kdysi sám cítil. Spíš hyzdí, než zdobí,“ domnívá se bývalý primátor.

Souhlasí i Martin Soukup (ODS), podle něhož je centrum prokletím už od doby vzniku a dohadování s odboráři coby majoritními akcionáři.

„Došli jsme k závěru, že taková budova nemůže do budoucna v současné podobě fungovat. Dochází také ke změně uvažování od objednatelů. Počet různých akcí se asi bude pomalu vracet, ale ty nejsou tak velké, aby nám vykryly náklady. Měli bychom se zamýšlet, jestli tam držet akcie, mít to jako hradecký kulturák, anebo to prodat. Pokud bychom to prodali, případný kupec barák zbourá, protože mu nebude přinášet zisk, a postaví něco úplně jiného. Je potřeba to předjímat. Měli bychom se rozhodnout, co s tím,“ upozorňuje Soukup.

Jeho stranický kolega Oldřich Vlasák však varuje před ukvapeným rozhodnutím: „Vždy jsme se pyšnili, že jsme kongresovým městem. Uvědomte si, kde máte nejblíž takový sál s takovou kapacitou. Má to obrovský potenciál a byla by škoda, kdybychom to zabili. Aldis si na sebe v normálních letech nevydělal moc, ale na běžnou údržbu a malé investice ano. Přečkejme tuto dobu a pak rozhodujme,“ říká Vlasák.

Aldis s druhým největším sálem v republice s kapacitou až 1 500 míst měl loni výnosy 28,2 milionu korun a kvůli covidu ztrátu 5,2 milionu. „Významnou část výnosů tvořily v letech 2020 a 2021 státní podpory z programů antivirus. V posledním předcovidovém roce 2019 tržby byly přes 41 milionů korun,“ řekl ředitel centra Tomáš Faltus.