Albrechtice se dočkají mostů. Zabrala až poslední výzva před vyvlastněním

Na loukách se drží voda, cyklisté kvůli zaplavené stezce jezdí po silnici, kde se sotva minou dvě auta, k tomu rozbitá cesta a povodňové mosty v havarijním stavu. Silničáři museli na úseku mezi Albrechticemi a Týništěm nad Orlicí na Rychnovsku už před lety omezit tonáž, takže tam neprojedou autobusy ani těžké nákladní vozy. Brzy se to však změní.

„Jednání opakovaně selhávala, ať už to bylo za předchozího nebo současného vedení. Zafungoval poslední dopis, který jsem mu poslal,“ komentoval dohodu hejtman Martin Červíček (ODS), který měl silnice v gesci už v minulém volebním období.

Jenže nešlo o pouhý dopis. Kraj se po předchozích neshodách, kdy se mu majitele 287metrového pozemku nepodařilo dostat k jednacímu stolu, odhodlal jít cestou vyvlastnění. Zastupitelé ho odhlasovali loni v září. Kroku však musí předcházet poslední výzva k odkupu a právě na tu majitel reagoval. Hejtmanství dál nemohlo čekat, protože hrozilo, že skončí platnost posudku o vlivech stavby na životní prostředí (EIA). Žádost o stavební povolení však silničáři stihli.

„Nechali jsme si udělat posudek, zda původní EIA platí, i když v průběhu řízení její platnost skončila. Ukázalo se, že podle nových podmínek by už ani nebyla potřeba pro takto krátký úsek,“ sdělil náměstek ředitele Údržby silnic Královéhradeckého kraje Jiří Koutník.

Dražší než dálnice

Stavba mezitím citelně podražila. Ještě před pěti lety, kdy kraj zkompletoval všechny dokumenty a čekal už jen na poslední pozemek, se její cena odhadovala na 155 milionů korun. Nyní silničáři připravují projekt s odhadovanou cenou 220 milionů. Kvůli komplikované lokalitě jde o jednu z nejdražších staveb v regionu. Silnice měří sotva 500 metrů a v přepočtu na kilometr je 2,5krát dražší než dálnice z Hradce do Smiřic.

„Celá silnice vede záplavovým územím. Je tam most přes Orlici, další tři povodňové mosty a devět propustků. Stavba při povodních musí propouštět vodu,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro dopravu Václav Řehoř (ODS).

29. října 2019

Na rekonstrukci silnice netrpělivě čekají obyvatelé Albrechtic, kteří silnici do sousedního Týniště potřebují. Také školní děti musí na druhý stupeň do většího města hned za řekou. Kraj už několikrát omezoval nosnost mostů a místní se báli, že nakonec cestu zavře úplně.

„Jsme rádi, že se podařilo pozemek získat, protože silnice je pro nás opravdu důležitá,“ potvrdila starostka Eva Králová (nez.).

Most pro pěší

Teď obec trne, jak se vypořádat s více než roční uzavírkou. Objížďka přes Borohrádek znamená zajížďku 20 kilometrů. To bude komplikovat hlavně cestu dětí ze školy na kroužky do Týniště. Obec už lidem slíbila, že pokud se objeví problémy, bude se snažit o úpravu jízdních řádů autobusů. Při rekonstrukci vznikne provizorní most přes Orlici pro pěší. Jenže to může překazit velká voda, která se na jaře často rozlévá na louku mezi Albrechticemi a Týništěm.

„Když se voda rozlije, bude to problém i pro pěší, kteří by třeba nechali auto u obchodů v Týništi. Nikdo se k nám nedostane. Zvažujeme, že bychom udělali nějakou kyvadlovou dopravu, třeba pro učitelky, které k nám do školy dojíždějí od severu,“ upozornila starostka.

„Stavba provizorního mostu bude součástí zakázky. Tu bychom chtěli soutěžit v květnu. Vedle ceny budeme nabídky posuzovat i podle délky uzavírky,“ řekl Koutník.

Provizorní most by měl vzniknout vedle obchodních domů u řeky a zřejmě po panelech povede stezka přes louku do Albrechtic. Stávající stezku pro chodce a cyklisty nebude možné používat, protože stavba zasáhne i k ní a starý obloukový most přes Orlici bude muset už na začátku stavby jít k zemi.

„Původně jsme mysleli, že bude moci po dobu stavby zůstat a částečně dál sloužit místním, ale ukázalo se, že se oba mosty vedle sebe ani nevejdou,“ doplnil Jiří Koutník.

Než se samotná rekonstrukce rozjede, opraví kraj ještě objízdnou trasu z Albrechtic na Vysoké Chvojno. Vozovka po hranici kraje by se měla opravovat v květnu, práce potrvají nejvýše tři měsíce. Pak by měl přijít na řadu úsek do Týniště.

„Letos se počítá s přípravnými pracemi, hlavně s přeložkami sítí, kácením, možná i přípravou mostního provizoria. To bude záležet na stavební firmě. K uzavírce by však ještě letos dojít nemělo. Začne až příští rok a trvat by měla podle našich odhadů 1,5 sezony,“ upřesnil Koutník. Obec se však bojí, že až se silnice dokončí, vrátí se do vesnice těžké kamiony. Radnice chce žádat silniční úřad, aby i na nové cestě omezil tranzitní dopravu na 12 tun.