Stoletý akvadukt mohl být technickou památkou, teď ho narychlo zbourali

Patrioti si gravitační závlahový systém považují Před lety přesvědčili památkáře, že by se dílem kolem Metuje měli zabývat, našli podporu u radnice i části vlastníků půdy. Teď už však patrioti nemají koho přesvědčovat. „Ještě v sobě hledám zbytky optimismu, že něčeho dosáhneme,“ říkal před zbouráním akvaduktu někdejší novoměstský místostarosta Karel Nývlt. Šanon má plný dokumentů, se státem to nehnulo. Před pěti lety zpracoval podklady pro naučnou tabuli, která závlahy na části Metuje přibližuje. Teď ukazuje, kde vedou příkopy a kde luční hajný osazoval těžké desky, aby vodu usměrňoval. Od těch dob se však leccos změnilo. Po kolektivizaci tu přistavěli pro traktory bytelné mostky přes hlavní náhon a místo luk jsou tu hlavně pole. Nedaleko stojí nový inundační most za 5 milionů korun, který po letech slibů město s krajem letos v Krčíně dokončilo a který má chránit před velkou vodou. Pod kostelem u mostu s hradidlovým jezem, který je podle Povodí Labe technická rarita, systém začíná. Stojí tu bouda, kde je i kompletní vybavení pro podhánění. „Do vody se u mostu spustily trámky a zahákly se za betonový práh v řece. Když se osadila všechna hradla, hladina stoupla a z boku, kde jsou dvě stavidla, tekla voda do hlavního náhonu. Je to začátek jedné části systému, těchto hradicích míst bylo víc, třeba níže po proudu u mostu trojhraňáku,“ popisuje. Zvláštností je i nedaleký malý splav, do nějž stavitelé zabudovali shybku. Na principu spojených nádob se tudy přeháněla voda přímo pod řekou tak, aby šlo zaplavit i louky na druhém břehu. Akvadukt převáděl vodu přes Mlýnský náhon a rolníci po něm mohli projet i s povozy. U Daškova splavu si nově Povodí Labe vystavělo stavidlo na přítoku do Mlýnského náhonu a od té doby stavidla ze starého akvaduktu zmizela. „Pozemkový úřad s akvaduktem roky nic nedělal,“ shrnuje Karel Nývlt. Závlahový systém s náhony, stavidly či propustky se rozkládá na pásu pozemků podél řeky z Krčína až do Starého Plesu, vzdáleného asi dvacet kilometrů. Je z hlíny, cihel, betonu, dřeva a kovových součástí podle návrhu italských lučních mistrů. Krčínská část se datuje do let 1904 až 1906. U Josefova vzniklo narovnané koryto Nové Metuje, propojené kanály s meandrující Starou Metují. Závlahy luk fungovaly i při řece Úpě u Ratibořic, ale nahradily je meliorace. Závlahy se zakládaly kvůli vyšším výnosům sena, které potřebovala třeba armáda v josefovské pevnosti. „Jako dělníci tady stavěli Maďaři a Slovinci, nastěhovaní byli v lukách, kde žili v polozemnicích i s rodinami. Vše udělali jen s kolečky, krumpáči a lopatami. Co vybrali, z toho zbudovali val okolo. Je za tím pečlivá práce geodetů. Aby dosáhli správného spádu, někde se dostávali až na promilové hodnoty. Políři, kteří stavbu řídili, měli základnu ve staré škole v Krčíně,“ vypráví Karel Nývlt. U Krčína se naposledy podhánělo v 80. letech. Z vlastního dětství si to pamatuje i šedesátník, který se vydal k Daškovu splavu. „Zažil jsem to jako kluk. Na louce stála mělká laguna s teplou vodou a krásně se v tom koupalo, žádné bláto. Teď tady ale vidíte všechny ty příkopy zarostlé, divím se, že je tu louka konečně posekaná. Obnova závlah postrádá smysl, protože dnes jsou tady hlavně pole a o seno nikdo moc nestojí,“ říká muž z Krčína, ale jméno zveřejnit nechce. Karel Nývlt argumentuje, že obnova unikátního díla by měla smysl, protože dovoluje regulovat vodu v krajině a udržet ji, aby hned neodtékala, což už stát dotuje. Smysl má i za povodní. Cyklisté i pěší se z Krčína do Nahořan dostanou pouze náhradní trasou kolem kravína.