Vánoce jako v Sapě, legíny i bombardino. Trhy v Hradci chválí málokdo

Na nekvalitě trhů si dělá reklamu hradecká opozice, s ní částečně souhlasí i primátorka.

Po setmění nejsou dojmy z vánočních trhů úplně zlé. Muzika, nasvícené kluziště, betlém s postavami v životní velikosti, dřevěný kolotoč i zářící stánky. Jenže denní světlo i bližší průzkum odhalí vady na kráse.

Bránou trhů jsou kontejnery na odpad, často přeplněné, až nepořádek přetéká na dlažbu. U skutečné brány do historického centra v Mýtské ulici je zákaz vjezdu, což od rána do večera kontroluje dvojice strážníků. Další zástup značek připomínajících dopravní i parkovací obtíže následuje až na Velké náměstí. Vizuálně rušivé jsou i betonové zátarasy, které lemují někdejší parkoviště, kde rozbili stánky ojedinělí řemeslníci a většinoví trhovci.

Také jejich sortiment mnohdy Vánoce nepřipomíná, či svátky dokonce popírá. V jednom ze stánků lze kromě jiného zboží pro exorcisty koupit svíčky, které mají vymítat ďábla, ale i další suvenýry satanistického charakteru.

V dalším stánku jsou ve slevě legíny, kalhoty či halenky. Na odbyt jdou blikající bubliny na tyčce. Svátky úplně neevokují ani stánky se šperky, slovenskými specialitami, nizozemskými sýry, italským bombardinem nebo maďarskými klobásami. Punč, svařák, vaječný koňak nebo medovina už k Vánocům patří přece jen více než legíny, ale stánky s alkoholem převažují.

„Je to amatérské“

O hradeckých trzích se diskutuje na sociálních sítích, téma probírali zastupitelé, a dopravní chaos dokonce před několika dny vyprovokoval ke vzniku petice s názvem Za zachování života na Velkém náměstí.

„Kdyby se vánoční trhy udělaly na pěší zóně anebo na Malém náměstí v kombinaci s Velkým, bylo by to efektivnější, možná i malebnější, a hlavně nikoli tak zatěžující pro obyvatele náměstí a podnikatele. Samozřejmě by se ale trhy měly řešit i vizuálně. Celkově je to hodně amatérské ve stylu poručíme větru dešti,“ řekl spoluzakladatel petice Karel Pohner, který v centru žije a podniká.

„Dnes jsme s přítelkyní vyrazili na průzkum vánočních trhů u nás v Hradci. Celé jsou však bohužel katastrofa. Náměstí nyní připomíná spíše vietnamskou tržnici,“ napsal v diskusi na Facebooku například Martin Matuška.

„Je to šedivé, nudné a chladné. Brkáte o elektrické kabely, najíte se u stolků z umělé hmoty a kluziště je jako pěst na oko. Najdou se i plusy, ale řekla bych, že většina lidí nemá důvod se na trhy vracet,“ konstatovala Jana Vobořilová.

Různobarevné plachty, elektrické kabely všude po zemi, stolky z umělé hmoty - i tak vypadají vánoční trhy v Hradci Králové. (19. prosince 2023)

„Když byly vánoční trhy v Adalu nebo u muzea, měly úplně jinou sváteční atmosféru i hodnotnější a opravdový vánoční sortiment u stánků, u kterých stáli umělci nebo řemeslníci,“ upozornila Jitka Kovaříková.

Hradecká tržnice Sapa

O minusech hradeckých trhů diskutovali i zastupitelé. Kupodivu se nestrhla ostrá výměna názorů mezi vedením a opozicí. O tom, že nepatří k povedeným, je přesvědčena většina.

„My jsme salon republiky a zasloužíme si, aby naše vánoční trhy byly krásné, že budou přitahovat mraky turistů. Jenže naše trhy nepřitáhnou nikoho ani z Třebechovic. Když přijíždíte, první, co uvidíte, je dvacet kontejnerů. Kdo to vymyslel, vždyť je to absurdní?“ podivoval se Denis Doksanský (ANO).

„Jdete dál a minete stánek s modrou plachtou, další s bílou, já si tam připadám jako v asijské tržnici Sapa. Vánoční trhy přece musí mít nějaký styl a atmosféru. Ano, máme plochu na bruslení, ale podívejte se, jak to vymysleli v Olomouci a jak to zakomponovali. Nedávno jsem byl na trzích na Staroměstském náměstí a neviděl jsem tam takové betonové zábrany, přestože je to mnohem exponovanější místo, ani popelnice, přestože tam bylo narváno hlava na hlavě,“ zdůraznil Doksanský.

Kritice neunikl ani sortiment prodávaného zboží. (19. prosince 2023)

„V Třebechovicích mají pěkný betlém, takže (Třebechovičtí) jsou asi doma,“ pobavila primátorka Pavlína Springerová (HDK), ale také ona se připojila ke kritice.

„Na trzích je opravdu spousta věcí, které se mi nelíbí, něco je i do očí bijící. Vidím však určité zlepšení a máme i pozitivní ohlasy. Od ledna nastoupí nový jednatel Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti a jednou ze zásadních priorit bude příprava dalších vánočních trhů, protože chci, aby vypadaly fakt jinak,“ řekla. Ve výběrovém řízení zvítězil Ivan Kurtev.

12. prosince 2023

Také náměstkyně primátorky pro oblast kultury Ilona Dvořáková (nez.) ví, že je co zlepšovat. Do Hradce na další vánoční trhy by například ráda přilákala více řemeslníků.

„Snažili jsme se hodně zaměřit na program, řešili jsme zakomponování kluziště a jsme možná jediné trhy v republice, kde je každý den živý program. Také se omezily stánky s alkoholem a občerstvením. Trochu bychom ještě chtěli zapracovat na tom, abychom sem dostali tradiční řemeslníky, i když není jednoduché stát tři týdny od rána do večera ve stánku, kde se netopí. Do budoucna bychom to chtěli také designově zjednodušit, chtělo by to nové stánky, které by byly na lepší úrovni, ale to jsou další investice,“ řekla Dvořáková.