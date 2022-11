Kraj ocenil chytrý vstup do skal v Adršpachu i fotovoltaiku na Žernově

Žernov jde na úspory systematicky Obec má šest odběrových míst, největší částky vydává za budovu úřadu a veřejné osvětlení. V budově úřadu vyměnili akumulační kamna za vytápění čerpadlem již před téměř třemi lety. Loni zpracoval zastupitel a ředitel projektové divize firmy Atelier DEK Ctibor Hůlka případovou studii, která řešila i další možnosti a možné zdroje: větrnou, vodní, sluneční, geotermální energii a biomasu. „Naše základní případová studie řeší možnosti zejména větrné a fotovoltaické energie. Fotovoltaika s bateriemi na střeše sokolovny je stavebně relativně jednoduchý projekt bez výrazné administrativy. Využili jsme vhodného natočení velké střechy sokolovny. Původně měla fotovoltaika šetřit asi 27 tisíc ročně. Se současnou krizí to bude samozřejmě mnohem více,“ říká autor studie. Návratnost podle loňských propočtů měla být téměř 16 let, nyní se však výrazně zkrátí na 5 až 7 let. Obec povzbudil i dotační titul Královéhradecké kraje „chytrá řešení“. Projekt totiž není postaven pouze na fotovoltaické elektrárně s bateriemi. Muselo dojít k propojení rozvaděče veřejného osvětlení se sokolovnou přes polovinu vesnice. „Myslím si, že je to taková první vlaštovka, která může naznačovat budoucí komunitní řešení ve využívání energetických zdrojů na venkově. Doufám, že se brzo dočkáme toho, že si budeme energii na venkově předávat mezi sebou, prodávat či půjčovat. I mezi obyvateli, úřady, firmami. My jsme aspoň docílili toho, že jsme dvě vzdálená odběrná místa propojili dráty a energii si mezi sebou předávají nezávisle,“ vysvětluje starosta Libor Mojžíš. V létě Žernovu skončily staré zafixované tarify, tímto řešením se vyhne zvýšeným nákladům na energetický provoz obce.