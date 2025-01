V roce 2025 Hradec oslaví 800 let. Řidiči by mohli projet po D35 u Hořic

1 Hradec prodává fotbal

Hned v prvních dnech nového roku rozjede Hradec Králové jednání se zájemci o strategický vstup do fotbalového klubu. Město chce dát k dispozici balíček 89 procent akcií, zbývajících 11 procent si hodlá ponechat, aby mělo práva kvalifikovaného akcionáře a většinový majitel jej ze společnosti nemohl vytěsnit. Nedávno se spekulovalo, že kdyby konkurs z více než pěti uchazečů vyhrál Ivo Ulich ve spojenectví s miliardářem Ondřejem Tomkem, mohl by do vedení FC Hradec přijít Pavel Nedvěd. Ten se však před několika dny údajně dohodl se saúdskoarabským klubem Al-Šabab.

2 Miliardy do nádraží

Obří modernizace železničního nádraží v Hradci Králové začne už letos. Do ohromujících nákladů přes 12 miliard korun se vejdou i obávaný silniční podjezd, nadjezd a dvoukolejka. Zgruntu nové bude nástupiště a eskalátory, zásadní proměna čeká podchody, podjezd u Koruny a nadjezd v Koutníkově ulici. Nejviditelnější části modernizace železniční stanice doplní také výměna veškerého zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Vše je spočítáno přesně: 12 233 943 696 korun.

3 800 let Hradce Králové

Hradec Králové se letos chystá slavit 800 let od první zmínky o sobě. Znamená to připravit přes 70 kulturních, sportovních a společenských akcí s rozpočtem okolo 60 milionů korun. Jubileum bude město propagovat na festivalech Rock for People, Jazz jde městem, divadelní Regiony i na tradičních jednodenních akcích typu Slavnosti královny Elišky. Chystají se i podniky, které by se měly pravidelně opakovat, například pětidenní horkovzdušný festival 80 balonů nad Hradcem Králové, festival Lets busk! , SkateSound na Masarykově náměstí, Gočárův běh Hradec – Pardubice, Open air koncert Filharmonie či Léto v parku.

4 Oslavy Rock for People

Velkolepou oslavu 30. výročí chystá na 11. až 15. června festival Rock for People. Na asi 300 milionů korun, tedy na dvojnásobek oproti ročníku 2024, narostl rozpočet. Láká například na znovuobnovenou kapelu Linkin Park, která přijede s novou zpěvačkou Emily Armstongovou. Další hvězdou přehlídky na letišti budou formace Slipknot, Sex Pistols, Avenged Sevenfold, Biffy Clyro nebo In Flames. Pozoruhodný bude i premiérový seriál Léto v Parku. V neděli 15. června dorazí Guns N’ Roses, 1. srpna rocker Bryan Adams a jedná se ještě o dalších interpretech. Mimo Hradec bude v Josefově 9. a 10. srpna festival Brutal Assault. Multižánrový TrutnOff se po svém předloňském návratu usadil na Bojišti v tradičním termínu 21. až 24. srpna.

5 Přiblíží se další dálnice

Úsek dálnice D35 mezi Hořicemi a Sadovou by se mohl otevřít už na podzim, v tu dobu se má stavět také mezi Sadovou a Plotišti i Úlibicemi u Jičína a Hořicemi. Dálnice z Hradce na Jičín by podle plánů ŘSD měla být hotová v roce 2027, nejdéle o rok později. V Pardubickém kraji jsou ve výstavbě úseky Vysoké Mýto – Džbánov – Litomyšl a Janov – Opatovec. Rozestavěná dálnice D35 na Orlickoústecku bude dokončena do konce roku.

6 Chytré auto pro strážníky

Auto s kamerami a umělou inteligencí usnadní městské policii v Hradci Králové kontrolu parkování. Vůz CamCar za 2,2 milionu korun umí monitorovat parkování ve zpoplatněných zónách, a to díky „chytrému“ systému snímání a porovnávání registračních značek aut. Toto auto za hodinu zkontroluje až 11,5 tisíce značek a identifikuje různé typy přestupků.

7 Náchod vyhlíží obchvat

Na stavbu obchvatu Náchoda, o jehož vybudování město usiluje přes dvacet let, existuje už pravomocné stavební povolení. Stavět se má od jara. Nejvýhodnější nabídku v tendru dalo sdružení firem Eurovia CZ, Stavby mostů, Marti a Eurovia SK. Nabídlo cenu 3,18 miliardy korun bez DPH, tedy ve výši 79 procent předpokládané ceny. Obchvat Náchoda bude dlouhý 6,5 kilometru a mimo město svede tranzitní dopravu ze silnice I/33. V létě by měl být otevřen obchvat Nové Paky a kraj by chtěl zahájit stavbu obchvatů Solnice a Častolovic.

V lesích u Kramolny už jsou průseky pro obchvat Náchoda. (29. května 2024)

8 Superpavilon chirurgie

Nejspíš už na jaře se Fakultní nemocnice Hradec Králové pustí do největší investiční akce ve své historii. Náklady na stavbu nového chirurgického pavilonu, jednoho z nejmodernějších v republice, se odhadují na 4,3 miliardy korun. Vznikne ohromný operační trakt s 22 sály. První fáze počítá s přístavbou k současnému Pavilonu akademika Bedrny, jenž v Hradci Králové slouží už od roku 1985. Hotovo by mohlo být za čtyři roky.

9 Cyklostezka kolem Rozkoše

Na podzim mají být dokončeny další úseky cyklostezky kolem přehrady Rozkoš. Devatenáctikilometrový okruh bude součástí vznikající Kladské stezky, jež má navázat na oblíbenou Labskou cyklostezku a propojit Jaroměř, Náchod a polskou Kudowu Zdrój. Kladská stezka bude měřit 60 kilometrů. Postaví se 13 kilometrů nových vozovek, šest kilometrů starších cest projde opravou. Z nové cyklostezky kolem Rozkoše jsou zatím hotovy tři úseky ze sedmi.

28. března 2024

10 Nádrž a elektrárna v jednom

Krkonošský SkiResort Černá hora Pec na podzim zprovozní retenční nádrž pro zasněžování o objemu 15 tisíc metrů krychlových. Investice asi za 150 milionů korun vzniká na jednom ze dvou parkovišť pod dolní stanicí šestisedačkové lanovky Hofmanky Express v Janských Lázních. S nádrží na vrcholu Černé hory o objemu 10 tisíc kubíků by měla sloužit i přečerpávací vodní elektrárna.

11 Z Jaroměře do Trutnova po D11

Ředitelství silnic a dálnic plánuje zahájit stavbu posledního úseku dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova. Loni v říjnu stavaři spustili budování části D11 z Trutnova ke státní hranici s Polskem za 11,7 miliardy korun bez DPH. Oba úseky by měly být dány do provozu v roce 2028 a tím by byla dokončena celá dálnice D11 z Prahy až na hranice.

12 Miliardy do nemocnic

Kraj pokračuje v rozsáhlých investicích do nemocnic. Letos by měla začít druhá etapa přestavby náchodské nemocnice za více než 1,5 miliardy korun, v této částce je i vybavení. První část dokončená v roce 2020 přišla na 1,4 miliardy korun bez daně. V létě by měla skončit přestavba a rozšíření nemocnice v Rychnově nad Kněžnou za 1,1 miliardy korun.

13 Obří kampus má finišovat

I když kolaudace je v plánu až v polovině roku 2026, do konce roku bude v Hradci Králové dokončena naprostá většina prací na kampusu Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy za 7,1 miliardy korun. Studentům by se měl nový kampus Mephared otevřít na začátku akademického roku 2026/2027. Budou tu výuková a výzkumná pracoviště, děkanáty a technické zázemí obou fakult včetně stravovacího zařízení. Součástí bude také podzemní parkoviště zhruba pro 340 aut.