Přátelská fenka Šejla doputovala do útulku z psích zápasů, už tam asi zůstane

Takový je i příběh postarší fenky Šejly, která podle Martina Čermáka, správce útulku, zřejmě do Karlových Varů doputovala z psích zápasů. „Jedná se o starší fenku plemena turecký pastevecký pes, jinak známého jako kangal. Tito psi se hodně chovají v sousedním Německu, kde s nimi pak cizinci, zejména Turci, pořádají nelegální psí zápasy,“ řekl Čermák.

V poslední době se snaží v Německu proti těmto krutým zápasům ještě více bojovat. „Přebyteční a už nepoužitelní psi často končí u nás za hranicemi. Co vím, několik dalších je v útulku v Chebu,“ uvedl Čermák. „Šejla nebojovala, ale asi sloužila pro odchov štěňat,“ podotkl správce. Fenka je příjemná, přátelská a milá. Přesto si Čermák myslí, že asi už v útulku zůstane.

Z Karlových Varů do kraje i do světa

„Šejla si to tady oblíbila. Jedni lidé si ji vzali, ale utekla jim a vrátila se. Tak už zde nejspíš zůstane natrvalo. Je to dáno i tím, že je to pořádně veliký pes. To snižuje šanci, že o ní někdo bude mít zájem,“ dodal.

Přestože Šejla patrně už v útulku zůstane, najdou se i pejsci, kteří z Karlových Varů zamířili nejenom do různých koutů kraje, ale i do světa.

„Máme radost, když nám chodí fotky od lidí, kteří si od nás pejska adoptovali. Například jeden buldoček z našeho útulku žije až ve Francii. Majitel nám pravidelně zasílá zprávy o tom, jak se pejskovi daří. V tomto případě to bylo úplně osudové setkání,“ poznamenal správce.

O pořízení pejsků z útulků roste zájem

Pán buldočka uviděl, a okamžitě o něj měl zájem. I pejsek byl k němu hned přátelský. „Vždy mě potěší, když po odchodu psa do nového domova dorazí snímek, kde s novými majiteli pejsek sedí na gauči nebo si hraje. I s takovými příjemnými příběhy se tu setkáváme,“ zavzpomínal Čermák.

V karlovarském psím útulku má aktuálně svůj domov sedm psů. Proti dřívějším letům je to značný pokles. Podle správce je to dáno tím, že ceny štěňat stoupají, a proto si lidé pořízení psa mnohem více rozmýšlejí. „Zároveň roste zájem pořídit si psa právě z útulku, kde to vyjde značně levněji,“ konstatoval Martin Čermák.