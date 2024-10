Rozezpívat fontánu ve východním bloku kdysi pomohly západní technologie

Zpívající fontána je jednou z nejvyhledávanějších atrakcí ve městě. Po skončení rekonstrukce by nově měla fungovat celoročně, tedy i v zimním období. Na jejím vylepšení se bude podílet právě i Mikšík osobně.

Postavena byla při rekonstrukci promenády v letech 1982 až 1986. Mikšík pochválil péči, kterou Mariánskolázeňští své ikoně věnují. „Těší mě, že přežila tolik let a v takové kráse. Nevěřil jsem, že se v tomto prostoru dá udělat tak fantastické koncertní dílo. Jsem spokojený,“ vyzdvihl Mikšík.

Připomněl, že v době jejího vzniku nebylo jednoduché sladit stříkající vodu a tóny hudby. „Počítače nebyly. Koupili jsme čtyřstopý americký magnetofon a pásku jsme vždy přibrzdili prstem. Problém byl i s reproduktory do vlhkého prostředí. Ty jsme nakonec sehnali v západním Německu. Byli tu šikovní lidé, kteří to dokázali,“ zavzpomínal.

Nejdůležitější při navrhování fontány bylo podle jeho slov proniknout do nálady prostředí a vystihnout historickou tradici lázní tak, aby dílo bylo nadčasové. Doplnil, že fontána je velmi zranitelná a že do její rekonstrukce promlouvá hodně institucí. „Budeme to muset respektovat, přizpůsobit se tomu materiálně, konstrukčně a výtvarně tak, aby bylo zachováno tohle výtvarné dílo v barvách blízkých vodě, které prostor oživí i v zimě,“ dodal slovenský architekt.

V současnosti fontána prochází nejrozsáhlejší rekonstrukcí od svého vzniku. Podzemní práce zahrnují výměnu více než dvou kilometrů potrubí a čerpadel. Nově bude vše v nerezu. Modernizace se dotkne i elektroniky. V nadzemní části odborná firma vyčistí nádrž, obnoví izolaci, očistí povrchy. Nové bude i osvětlení, ozvučení a přístup do strojovny.

„Funkčnost ani vzhled fontány se nezmění. Bude vypadat úplně stejně. Nicméně bychom chtěli přidat některé prvky, které budou mít nové funkce. Jaké, to uvidíme, až bude fontána v provozu. Pan Mikšík už má k mému nápadu připravené nějaké připomínky a další návrhy. Je to odborník, který fontánu detailně zná. Proto jsem rád, že tyto prvky zakomponuje do svého projektu. Myslím, že i jemu se líbí. Ale podrobnosti v tuto chvíli ještě říkat nechci,“ naznačil starosta Mariánských Lázní Martin Hurajčík.

Aktuálně práce na opravách probíhají podle plánu. Celé dílo by mělo být dokončené i s přidanými novinkami v průběhu dubna příštího roku. Celková cena dosáhne téměř 50 milionů korun, město ji hradí ze svého rozpočtu. „Na tuto akci neexistují žádné fondy ani dotace. Nicméně rozhodli jsme se tak, protože fontána byla ve velmi špatném technickém stavu a fungovala jen díky péči srdcaře Petra Matějky,“ doplnil Hurajčík.