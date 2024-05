V Mariánských Lázních opět zpívá fontána, letos však jen do konce srpna

Do nové sezony vkročila poslední dubnový večer Zpívající fontána v Mariánských Lázních. Letos bude hrát jen do konce srpna. Od září čeká turistickou atrakci rozsáhlá modernizace. Práce vyjdou na přibližně 38 milionů korun a skončit by měly do startu lázeňské sezony v příštím roce.