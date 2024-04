Žlutice marně hledají lékaře pro dospělé i pediatra. Nabízené benefity nestačí

Vedení Žlutic situaci aktivně řeší, chce nabídnout případným novým lékařům výhodné podmínky, ale konec starostí je zatím v nedohlednu.

„Je to skutečně problém. Současná praktická lékařka ze zdravotních důvodů k poslednímu dubnu zavírá ordinaci. Dětský lékař si ponechal ordinaci jen v Chodově, ve Žluticích je jedno odpoledne v týdnu. I místní zubařka už bohužel kapacitně nezvládá přijímat další pacienty. Děláme maximum pro to, aby se situace nějak vyřešila,“ potvrdila Helena Plitzová, starostka Žlutic.

„Řada lidí už si našla náhradního lékaře a jezdí mimo Žlutice, ale zvlášť pro místní seniory je to obrovský problém. Ale samozřejmě nejen pro ně,“ dodala. Město je v kontaktu s Karlovarským krajem a také Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.

„Vše s nimi konzultujeme. VZP nám přislíbila, že bude pomáhat sehnat pacientům lékaře mimo město. Nově jsme zřídili také senior express, který pomůže lidem nad šedesát pět let s dopravou, mimo jiné i na lékařské prohlídky. Děláme tedy, co je v našich silách. I sama kontaktuji různé doktory a přemlouvám je, zda se nechtějí do Žlutic přesunout či zde vykonávat alespoň nějaké ordinační hodiny,“ potvrdila snahu situaci rychle vyřešit starostka.

Lékaři odcházejí do zahraničí

Podle ní jsou navíc pro budoucí lékaře ve Žluticích vhodné podmínky. „Je tu dostatek volných ordinací. Určitě bychom pomohli i služebním bytem. Navíc plánujeme zasíťovat nové parcely, tak případně můžeme lékařům nabídnout vstřícné podmínky k jejich získání. Mám ovšem pocit, že problém není v nedostatku benefitů, spíše prostě doktoři nejsou,“ posteskla si Plitzová s tím, že velký problém vidí v odlivu doktorů do zahraničí.

„Je to nemoc obcí v příhraničních krajích. Lékaři podle mě odcházejí za lepšími podmínkami do Německa. Myslím, že by se je stát měl snažit zde udržet,“ podotkla žlutická starostka.

Pokud se situace nevyřeší, poputuje v květnu kartotéka současných žlutických pacientů na Odbor zdravotnictví Karlovarského kraje, kde si ji postupně rozeberou lékaři, kteří nové pacienty přijmou. „Určitě se nevzdáváme a budeme dál praktického lékaře, pediatra i zubaře aktivně hledat. Snad přineseme brzy lepší zprávy,“ uzavřela Helena Plitzová.