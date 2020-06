Zlodějky vykradly právě opravovaný dům, braly šperky, oční stíny i nanuky

Ženy se na krádeži domluvily v druhé půlce dubna. Společně se tehdy v noci vydaly k domu, který si předtím vyhlídly.



„Pomocí nalezených štaflí jedna z nich překonala téměř třímetrovou zeď a dostala se do prostoru, kde chyběl strop. Poté vnikla do místnosti, kterou dělníci využívali jako sklad nářadí. Z té se dostala do dalších místností v domě a po chvíli otevřela jedny ze vstupních dveří do objektu a pustila dovnitř své dva komplice,“ popsal krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Trojici pak už nic nebránilo v tom celý dům pečlivě prohledat. Zlodějky braly vše, co jim přišlo pod ruku. Zřejmě si ale nevšimly, že je natáčejí bezpečnostní kamery.

„Kromě náramkových hodinek sebraly například několik kusů nanuků, balení zeleniny, oční stíny, sponu do vlasů, různé řetízky a přívěsky, pletený košíček, klíč od osobního automobilu a několik desítek dalších drobností,“ vypočetl Kopřiva.

Řádění zlodějkám překazila až žena, která přišla do domu nakrmit kočky. Té se trojice zalekla a okamžitě utekla. „Žena vše oznámila majiteli objektu a zároveň policii. Svým jednáním trojice způsobila škodu téměř sedm tisíc korun,“ uvedl mluvčí.

Policisté si prohlédli záznamy z kamer a dvě ze tří pachatelek na nich hned poznali. Zanedlouho zadrželi celý trojlístek ve věku 31, 38 a 52 let.

Všechny ženy nyní sokolovští kriminalisté obvinili z krádeže a porušování domovní svobody. Hrozí jim za to vysoký trest, až osmileté vězení, a to proto že kradly v době nouzového stavu.