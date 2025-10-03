Na Doupově je možná medvěd. Správa vojenského újezdu vydala varování

„Oznámení, které jsme vydali, má preventivní účel. Má zvýšit obezřetnost osob, zvláště zde působících subjektů a cvičících vojáků,“ uvedl Ladislav Richter, přednosta Újezdního úřadu Hradiště.
V současné době podle něj probíhá v lokalitě šetření. „Více se k tomu nemohu vyjádřit,“ doplnil Richter.
V oznámení, které újezdní úřad v pátek vydal, apeluje na opatrnost. „V případě zjištění stop či přímého zpozorování neprodleně kontaktujte Újezdní úřad Hradiště,“ vyzývá správa vojenského újezdu.
|
V Doupovských horách se objevila vlčí smečka. Není jasné, jestli zde i žije
Podezření na výskyt medvěda potvrdil i Petr Toman, mluvčí Vojenských lesů a statků. „V současnosti spolupracujeme na potvrzení, či vyvrácení této skutečnosti s příslušnými orgány,“ uvedl v prohlášení s tím, že se v lokalitě může pohybovat i skupina medvědů.
Vstup do vojenského prostoru je bez povolení nemožný za jakékoli situace. „Doporučujeme však zejména v okolí daného Vojenského výcvikového prostoru Hradiště dbát zvýšené obezřetnosti,“ dodal Toman.