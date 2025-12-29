Na Klínovci se zranila šestnáctiletá snowboardistka, kvůli ledu spadl i cyklista

  14:32
U čtyř desítek případů zasahovali přes vánoční svátky záchranáři Horské služby Krušné hory. Kvůli zraněným čtyřikrát vzlétl vrtulník. Nejvážnější zranění utrpěla 25. prosince na Klínovci mladá snowboardistka, po pádu skončila mimo sjezdovku.
Pro zraněnou šestnáctiletou snowboardistku přiletěl na Klínovec záchranářský...
Pro zraněnou šestnáctiletou snowboardistku přiletěl na Klínovec záchranářský vrtulník.(25. 12. 2025) | foto: Horská služba Krušné hory

K případu mladé snowboardistky vyjížděli horští záchranáři 25. prosince kolem jedné odpoledne na spojnici sjezdovek Dámská a Pařezovka.

Na místě objevili šestnáctiletou slečnu. „Ležela vedle sjezdovky. Údajně před ní spadl snowboardista a ona už nestihla zastavit. Přelétla přes něj mimo sjezdovku,“ popsal jeden ze zasahujících záchranářů.

U dívky bylo podezření na poranění zad a břicha. „Po vyšetření jsme dívku fixovali do celotělové vakuové matrace a rychle ji transportovali na stanici horské služby na Klínovci,“ řekl.

V té době už vzlétal záchranářský vrtulník, který zraněnou dívku transportoval na specializované pracoviště.

Letecká záchranka pomáhala přes Vánoce v Krušných horách celkem čtyřikrát.

Perné dvě hodiny zažili o víkendu v Bublavě záchranáři Horské služby Krušné hory. Zasahovali hned u pěti zraněných.
Celkem zasahovali záchranáři Horské služby Krušné hory přes svátky u více než čtyř desítek případů. „Pokud bychom se bavili o normální sezoně, dal by se tento počet charakterizovat jako běžný. Ale vzhledem k tomu, že je v provozu jen minimum sjezdovek, můžeme mluvit o vysokém počtu zásahů,“ konstatoval Miroslav Račko, náčelník Horské služby Krušné hory.

Poněkud kuriózní byl případ cyklisty, který se zranil poté, co najel na zledovatělý úsek. „Vzhledem k minimu sněhu a přívětivému počasí nebyl pohyb cyklistů na našich kopcích až tak výjimečný. Musejí ovšem dávat pozor právě na možná zledovatělá místa,“ doplnil Račko.

