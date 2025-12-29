Na Klínovci se zranila šestnáctiletá snowboardistka, kvůli ledu spadl i cyklista

K případu mladé snowboardistky vyjížděli horští záchranáři 25. prosince kolem jedné odpoledne na spojnici sjezdovek Dámská a Pařezovka.
Na místě objevili šestnáctiletou slečnu. „Ležela vedle sjezdovky. Údajně před ní spadl snowboardista a ona už nestihla zastavit. Přelétla přes něj mimo sjezdovku,“ popsal jeden ze zasahujících záchranářů.
Pobyt na horách má být radost, ne starost, říká náčelník horské služby
U dívky bylo podezření na poranění zad a břicha. „Po vyšetření jsme dívku fixovali do celotělové vakuové matrace a rychle ji transportovali na stanici horské služby na Klínovci,“ řekl.
V té době už vzlétal záchranářský vrtulník, který zraněnou dívku transportoval na specializované pracoviště.
Letecká záchranka pomáhala přes Vánoce v Krušných horách celkem čtyřikrát.
Celkem zasahovali záchranáři Horské služby Krušné hory přes svátky u více než čtyř desítek případů. „Pokud bychom se bavili o normální sezoně, dal by se tento počet charakterizovat jako běžný. Ale vzhledem k tomu, že je v provozu jen minimum sjezdovek, můžeme mluvit o vysokém počtu zásahů,“ konstatoval Miroslav Račko, náčelník Horské služby Krušné hory.
Poněkud kuriózní byl případ cyklisty, který se zranil poté, co najel na zledovatělý úsek. „Vzhledem k minimu sněhu a přívětivému počasí nebyl pohyb cyklistů na našich kopcích až tak výjimečný. Musejí ovšem dávat pozor právě na možná zledovatělá místa,“ doplnil Račko.