Popadané komíny a střešní tašky, rozpraskané zdi, rozbité nádobí. Ale i vyschlé studny a pokles vydatnosti minerálních pramenů ve Františkových Lázních. Zemětřesení s epicentrem u obce Nový Kostel, které přišlo před čtyřiceti lety, přesně 21. prosince 1985 šestnáct minut po jedenácté hodině dopoledne, dosáhlo magnituda 4,6.
Nový Kostel na Chebsku patří k místům, kde jsou častá zemětřesení.
Pocítila ho půlka republiky a mnozí dodnes vzpomínají, že někteří lidé v panice opouštěli své domovy a odjížděli k příbuzným či známým mimo postiženou oblast a jiní přes mrazivé počasí raději spali venku pod stany. Další fáze roje kulminovala v noci z 20. na 21. ledna 1986 zemětřesením o magnitudu 4,2.

Jak prokázala měření, země na západě Čech se chvěje takřka neustále. Většinou neznatelně, čas od času o sobě dává vědět výrazněji. Prosincový otřes ale byl a stále zůstává nejsilnějším zemětřesením v oblasti západních Čech za posledních sto let.

Lidi na Chebsku probudilo zemětřesení. Může jít o začátek roje, míní odborníci

A právě o zemětřesení, ale také o horkých a studených pramenech, sopkách a dalších zajímavostech, typických pro západočeský lázeňský region, se bude mluvit na konferenci, která se dnes uskuteční ve Skalné. Na místo se sjedou vědci, aby se podělili o nové zkušenosti, poznatky a výsledky výzkumů.

Podle Jakuba Klicpera z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR měřicí přístroje uloží do zhruba půlmetrové hloubky. (1. srpna 2025)
Hasiči z Kraslic museli v sobotu po nejsilnějším zemětřesení za téměř 30 let rozebrat komín na domě ve Stříbrné. (2014)
Zemětřesení poškodilo komín na domě ve Stříbrné. (2014)
„Unikátní lokalita západních Čech si zaslouží pozornost nejen pro výskyt studených a teplých minerálních pramenů a zemětřesných rojů, ale i pro velké nerostné bohatství. Proto ve Skalné vzniká nové společenskovědní centrum západních Čech. Projekt přímo navazuje na předchozí úspěšné akce, jako jsou zpřístupnění Goethovy štoly v podzemí Komorní hůrky, čtvrtohorní sopky u Františkových Lázní či vznik Geofyzikálního centra na Základní škole Skalná,“ uvedl seismolog Milan Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR, který se fenoménům regionu intenzivně věnuje už více než pět desítek let.

Severozápad Čech prošpikují seismické přístroje, data budou sbírat přes rok

Jak řekl, kromě toho, že letos uběhlo 40 let od významnějších zemětřesných projevů, upozorní vědecká sešlost i na fakt, že Geofyzikální muzeum ve Skalné oslaví deset let od otevření.

Konference ve Skalné bude otevřena nejen pro odbornou, ale i laickou veřejnost se zájmem o geovědní a přírodovědní tematiku. V průběhu necelých dvou desítek přednášek se lidé dozvědí například to, jak pohyb zlomů v zemské kůře ovlivňuje charakter zemětřesné aktivity, novinky z hydrogeologického mapování Slavkovského lesa nebo jak se v běhu času měnily představy o příčinách zemětřesení v západních Čechách.

Přednášky konají v pátek ve sportovní hale Skalná a to od 9 do 17:30.

