Zemědělci na Chebsku chystají protest. Je proti naší vládě, ne Bruselu, říkají

Na dvoře společnosti Zephyr v Klesti se farmáři sejdou kolem deváté ráno. „V deset je pak naplánovaný jejich odjezd směr Pomezí,“ řekla Dana Hrudníková z Agrární komory Karlovarského kraje. „Z Klesti pojedeme na Pomezí, tam se otočíme a kolona bude pokračovat směrem na Cheb,“ přiblížil podobu čtvrteční protestní akce Jiří Vacek, jednatel společnosti Zephyr.

Specialitou bude účast několika bavorských zemědělců, kteří hospodaří v Česku a požadavky českých zemědělců rovněž podpoří. Na Karlovarsku se do protestu zapojí ZEOS Bor, ale spíše symbolicky. „Mám kontrolu, u níž musím být. Pokud to stihnu, projedu alespoň s traktorem trasu z Ostrova do Karlových Varů,“ uvedl jednatel společnosti Vladimír Matějů.

Nešťastný výměr jedné plodiny

„Důležité je říct, že naše protestní akce nejsou zaměřené proti Bruselu, ale proti české vládě a českému ministerstvu zemědělství. Ty v současné době nejvíce škodí českému zemědělství,“ zdůraznil Vacek. Mezi ty nejzásadnější podle Vacka patří ve velké míře rušené národní dotace a nárůst daně z nemovitosti u zemědělské půdy.

„Už teď je na dvojnásobku a nevíme, jestli obce využijí koeficientu od jedné do čtyř. Z klíčových šesti bodů jsou čtyři dané českou vládou a ministerstvem,“ podotkl. Nešťastné je podle něj omezení výměry jedné plodiny. V Evropské unii žádná omezení neplatí, v České republice ale lze jednou plodinou osít maximálně 30 hektarů. To je podle Vacka velká komplikace.

Vznikne výbušná atmosféra

„Stohektarové pole rozdělíte na čtyři části. Vy si to správně odměříte, ale úřednice Zemědělského intervenčního fondu se při zakreslování do mapy může splést a vy přijdete kvůli administrativní chybě o dotace,“ řekl farmář, který kvůli podobné chybě organizace, která administruje a vyplácí dotace, přišel o 37 tisíc korun.

Kritizuje i takzvanou redistributivní platbu, která má podpořit malé zemědělce. „Principiálně je v pořádku. Jenže v České republice je na ni vyčleněno skoro 23 procent z celkové sumy přímých plateb, v ostatních zemích Evropské unie jen 11 až 12. To dále rozdělí zemědělce a vytvoří výbušnou atmosféru mezi velkými a malými hospodáři,“ vysvětlil Vacek.