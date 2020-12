U KV Areny vznikla nová vlaková zastávka, první cestující ji využijí v neděli

Přípravy na stavbu zastávky začaly už v roce 2017. „Přípravy byly dlouhé, realizace pak krátká,“ pochvaloval si náměstek hejtmana Martin Hurajčík.

Stavební práce dokázala firma Strabag Rail stihnout v době výluky mezi 2. a 21. zářím. „Na tři týdny byl objem prací obrovský. Museli jsme stihnout demontáž kolejí, vybudování propustku i gabionové zdi,“ potvrdil za dodavatele Bořivoj Leško.



Na přelomu listopadu a prosince pak stavbaři dokončili přístupovou cestu, její osvětlení a také přístřešek.



Nové nástupiště je sto metrů dlouhé. Díky více než půlmetrové výšce nad kolejištěm zajistí cestujícím pohodlný nástup do vlaků. „Součástí zastávky je i přístřešek s mobiliářem, tedy lavičkou, vitrínou s informacemi pro cestující a košem na odpadky,“ upřesnila mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.

Výstavba zastávky Karlovy Vary - Aréna přišla na 19 milionů korun. I když pro Správu železnic nejsou podobné akce až tak výjimečné, v Karlovarském kraji jde podle náměstka ředitele Stavební správy západ Petra Koláře o první novinku za řadu let. „Každá nová zastávka je dobrá. Jak pro nás, tak pro dopravce, ale hlavně pro cestující,“ zdůraznil.

„Je to další možnost pro návštěvníky KV Areny, jak se sem dopravit, bez nutnosti řešit parkování a dopravní zácpy. Netýká se to jen fanoušků špičkového karlovarského hokeje nebo volejbalu. Mohou to být také návštěvníci bazénového centra nebo velkých kulturních akcí, které KV Arena úspěšně pořádá, samozřejmě pokud zrovna neplatí jejich omezení,“ oceňuje primátorka města Karlovy Vary Andrea Pfeffer Ferklová.

Její náměstek Petr Bursík pak při slavnostním otevření zastávky upozornil i na projekt rozšíření blízkého Světa záchranářů. Jeho návštěvníci, které z větší části tvoří děti, budou moct využít bezpečné vlakové dopravy. „Spolupráce při realizaci zastávky byla nadstandardní,“ konstatoval. Město podle něj ocenilo zejména rychlost výstavby. „A také fakt, že jsme o ní prakticky nevěděli. Nezaznamenali jsme žádné stížnosti na ni,“ doplnil Bursík.

Novou zastávkou by ale podle náměstka práce v této části města skončit nemusely. „Stále jednáme se Správou železnic o možnosti vybudovat podchod, který by propojil sportovní areál s lázeňskými lesy,“ vysvětlil.

Před několika lety se v Karlových Varech mluvilo o možnosti vybudovat jakousi vlakovou hromadnou dopravu. Podle prvního náměstka primátorky Tomáše Trtka nejsou aktuálně na stole žádné plány na další rozšiřování počtu zastávek. „Pokud by to ale vyžadovala situace, není problém jejich počet navýšit,“ řekl s poukazem zejména na projekt výstavby v lokalitě za dolním nádražím náměstek.