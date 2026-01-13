V Ostrově otevřeli moderní pavilon lůžkové psychiatrie, stavba netrvala ani rok

Ostrovská nemocnice je jediným zdravotnickým zařízením v Karlovarském kraji, které poskytuje lůžkovou léčbu psychiatrických pacientů. Těch může být nově až 96, což je oproti stávající kapacitě oddělení o 23 více.
„Dosavadní prostory nám neumožňovaly další rozvoj ani navýšení kapacit,“ vysvětlila Barbora Vaculíková, generální ředitelka skupiny Penta Hospitals, do jejíž sítě ostrovská nemocnice patří.
Společnost výstavbou nového pavilonu reagovala na demografický vývoj v kraji. Podle primáře ostrovské psychiatrie Tomáše Turka za posledních šest let vzrostl počet hospitalizovaných o třetinu. „Není to ale o tom, že by bylo víc nemocných, ale stále větší procento z nich chce své problémy řešit právě v nemocnicích,“ konstatoval primář.
Psychiatrie v Ostrově je podle něj primárně určená pro potřeby pacientů z Karlovarského kraje. „Pokud ale budeme mít kapacitu, dáme ji k dispozici i lidem odjinud,“ podotkl Turek. V budově jsou dvou i jednolůžkové pokoje. Každý z nich má vlastní sociální zázemí.
Podle představitelů kraje populace v regionu stárne. „Už dnes máme největší procento seniorů v celé republice,“ potvrdila krajská radní Gabriela Dostálová. Podle statistických dat přitom bude tento trend pokračovat. O to důležitější proto podle ní je zajistit dostupnou a kvalitní odbornou péči s důrazem na prevenci.
To dokládají i statistiky samotné nemocnice. Každoročně zde hospitalizují více než tři tisíce pacientů a dalších 40 tisíc jich ošetří ambulantně. Přibližně 40 procent hospitalizací se přitom týká pacientů s psychiatrickým onemocněním. Další najdou pomoc v ambulancích nebo v denním stacionáři.
„Pacienti k nám často přicházejí v akutní fázi onemocnění a jejich počet v posledních letech roste. Nové oddělení nám dává možnost poskytovat péči v prostředí, které odpovídá současným odborným i lidským potřebám,“ pochvaloval si primář Tomáš Turek.
Výstavba pavilonu trvala necelý rok. „Na začátku roku 2025 jsme poklepávali na základní kámen a na jeho konci jsme objekt kolaudovali,“ upřesnila Vaculíková.
Rekordně rychlá byla stavba díky použití modulární technologie. Většina objektu tak vznikala na výrobní lince, na místě pak díly dělníci skládali jako kostky stavebnice.
Nový pavilon stál více než čtvrt miliardy korun. Na financování Penta Hospitals využila i sedmdesátimilionovou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. „Byla to největší investice do areálu ostrovské nemocnice za posledních pět let. V plánu máme další, i když rozsahem ne tak velké,“ naznačila Vaculíková.
Chystá se mimo jiné i úprava rozlehlého nemocničního parku. Budovu, v níž psychiatrie sídlila doposud, uvolní nemocnice pro potřeby následné a následné rehabilitační péče. „I tu čeká drobná rekonstrukce,“ doplnila generální ředitelka Penta Hospitals.
Ostrov si od otevření nového pavilonu slibuje, že se do města přistěhují kvalifikovaní zdravotníci. „Už mám v e-mailu několik žádostí o zajištění bydlení. Město jim maximálně pomůže,“ řekl starosta Pavel Čekan.
Vedení nemocnice nezastírá, že shánění odborného personálu je problém. „Na rozjezd máme personál zajištěný, v oblasti sester ovšem stále nabíráme,“ dodala ředitelka Nemocnice Ostrov Ivana Hlinková.