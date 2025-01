O kurzy první pomoci je v Chebu velký zájem, zachraňovat život učí prakticky

„Snažíme se dělat kurzy zážitkově. Ona teorie je hezká věc, ale bez praxe je k ničemu. Takže vše co se dozví, si tady mohou lidé vyzkoušet na moderních simulátorech,“ ukazuje lektor Vítek Dytrych figurínu, které znalci neřeknou jinak než Andula.

Součástí výuky je třeba i použití automatizovaného externího defibrilátoru. Každý z účastníků navíc obdrží odbornou literaturu a e-learningové materiály, které mu pomohou vědomosti získané v průběhu tříhodinového kurzu osvěžit a prohloubit.

„Chodí k nám maminky na mateřské dovolené, lidé z hotelnictví a úřadů, ale i hasiči či policisté. A také senioři. Ti často chtějí vědět například to, jak vypadá cévní mozková příhoda a jak by měl člověk postupovat, pokud na sobě nějaké příznaky pocítí,“ konstatuje.

Účastníci si praktické dovednosti zkoušejí průběžně, na konci kurzu pro ně lektoři připravují modelové situace. Lidé si tak sami mohou ověřit, zda reagují správně.

„Spousta lidí má základní povědomost o tom, jak poskytnout první pomoc. Mnozí už i nějaký kurz absolvovali. Ale ty postupy se časem mění a není vůbec na škodu si je osvěžit. Často se stává, že když jde do tuhého, najednou člověk zmrzne a neví, co dělat. Bojí se na něco sáhnout, aby třeba tomu zraněnému neublížil. Hodně do toho promlouvá i stres. To si myslím, že je největší problém,“ přemýšlí lektor nad otázkou, jak jsou na tom lidé se znalostí zásad první pomoci.

A hned dodává, že i v situaci, kdy člověk neví kudy kam nebo se bojí, je možné druhému efektivně pomoct. „Nejlepší je zavolat na linku 155, kde sedí zkušení operátoři. Ti zachránce celým procesem první pomoci provedou. Je důležité vědět, že na to člověk není sám. Že když jde o život, má svého přítele na telefonu,“ říká Vítek Dytrych.

Ten se setkává i s pozitivní zpětnou vazbou. „Lidé píšou mail, zavolají, nebo když se potkáme, tak se k nám hrdě hlásí a vyprávějí, že zkušenosti z kurzu použili a jak se jim to osvědčilo. Tohle nás žene dál. I proto teď budeme kurzy pořádat v dalších měsících. Víme, že to má smysl,“ dodává Vítek Dytrych. Ten nejbližší pořádají členové Českého červeného kříže v pátek 21. února.