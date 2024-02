Dětí přišlo v Karlovarském kraji na svět méně, rodí populačně slabé ročníky

9:36

Znatelný úbytek rodiček je společným jmenovatelem statistik porodnic v Karlovarském kraji za loňský rok. Může za to fakt, že rodí populačně nejslabší ročníky z konce 90. let. Tento trend bude podle demografů pokračovat zřejmě až do roku 2032. Porodnost si zachovala ve stejné výši jako o rok dříve jen nemocnice v Chebu.