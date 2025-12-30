Na Chebsku skončí víkendová zubní pohotovost, stomatologové nemají zájem

Kvůli změně zákona, podle níž se zubaři nemusejí podílet na zajištění chodu pohotovosti, končí po Novém roce na Chebsku tato služba o víkendech. Kraji se nepodařilo dohodnout se zubaři. V týdnu zůstane pohotovost zachovaná.
Službu zubařské pohotovosti přebírají od začátku roku 2026 od krajů zdravotní pojišťovny. Přesto se vedení karlovarského regionu snažilo s lékaři dohodnout na dalších fungování o víkendech. Na Chebsku ale politici neuspěli.

„Novela zákona již neobsahuje povinnost lékařů podílet se na výkonu pohotovostních služeb. Ačkoliv se vedení Karlovarského kraje sešlo se zubaři a snažilo se najít vhodné řešení, nebude od nového roku v okrese Cheb zubní pohotovost v době víkendů zajištěna,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Jitka Čmoková.

Snahou vedení kraje přitom podle hejtmana Petra Kubise bylo zachovat víkendovou zubní pohotovost ve stejném rozsahu, jako v letošním roce. „Obrátil jsem se proto dopisem na všechny zubní lékaře a požádal je o spolupodílení se na zajištění zubní pohotovosti, případně aby sdělili své požadavky,“ konstatoval Kubis.

Osobně jednal se zástupci Oblastní stomatologické komory Karlovarského kraje. Od nich jsme ale následně obdrželi informaci o tom, že zubaři z okresu Cheb se odmítají účastnit zajištění pohotovostní služby o víkendech a dnech pracovního volna s tím, že víkendová služba v Nemocnici Sokolov a Nemocnici Karlovy Vary je pro obyvatele kraje dostatečná,“ vysvětlil hejtman.

Ti zubaři z Chebska, kteří jsou ochotní víkendové pohotovosti sloužit, vypomohou podle informací z komory kolegům na Sokolovsku. Ve všední dny zůstane pohotovost na Chebsku beze změn, v pondělí a ve středu ji v čase od 16 do 19 hodin zajistí společnost Fitdent s.r.o..

