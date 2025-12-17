Rozárka s červenou čepičkou. Pacienty ostrovské nemocnice potěšil poník

Klienti oddělení přivítali Rozárku s nadšením. „Taky jsem kdysi pracoval s koňmi. Ale s velkými, v lese,“ říkal jeden z nich. „Já mám moc ráda pejsky,“ posteskla si jiná žena. Každý si chtěl alespoň na chvilku poníka polaskat. A Rozárka, jako správný terapeut, s trpělivostí držela.
Ne každé zvíře ovšem může podobnou formu terapie poskytnout. „Musí být klidné a musí mít obrovskou důvěru ve svého vodiče,“ vysvětluje Kateřina Bláhová z děpoltovické stáje Hipoterapie Leon. Respekt je ale podle jejích zkušeností oboustranný. „I já musím poznat, kdy už toho má zvíře dost.“
Rozárka je podle ní výjimečná. Do Děpoltovic přišla před rokem z Moravy. „Díky její úžasné povaze trval výcvik poměrně krátce. Navíc už v minulosti hipoterapii dělala,“ říká majitelka poníka. I pro zvíře jsou ovšem zooterapeutické seance psychicky náročné, proto chodí za klienty maximálně jednou týdně.
„Hipoterapii lze chápat jako doplněk komplexní psychiatrické léčby,“ tvrdí primář ostrovské psychiatrie Tomáš Turek. Je vhodná k léčbě úzkosti, ale také ke zlepšení procesů myšlení a učení. Kůň není běžné zvíře, ale na ostrovské psychiatrii mají zkušenosti s canisterapií. „Také jsme tady měli menší zvířátka, ale ta se neosvědčila,“ doplňuje primář.
Největší přínos podobných typů terapií vidí právě v interakci se zvířetem. „V klientech vyvolává radost z toho, co není úplně běžné. Navíc jsme všichni v mládí měli rádi zvířátka, chtěli jsme si je pohladit a hrát si s nimi. A naši klienti, kterým je všem více než 65 let, se k tomu zase vrací,“ dodává Tomáš Turek.
„Kromě toho, že pacienty léčíme, se snažíme udržovat i jejich psychickou pohodu. Proto pořádáme ve spolupráci s dobrovolnickými centry různé aktivity. Studenti čtou pacientům knížky, děláme pro ně i hudební terapii,“ říká ředitelka Nemocnice Ostrov Ivana Hlinková.
Připustila, že si nedovedla představit poníka v nemocnici. „Rozárka je ale úžasně hodná a klidná. Její návštěva svůj účel splnila. Počítáme s tím, že podobné akce budeme dělat dvakrát do roka,“ dodává ředitelka.